고혈압·당뇨병, 가까운 동네 의원에서 ‘1대1’ 관리 받으세요[알아두면 쓸데 있는 건강 정보]

고혈압·당뇨병, 가까운 동네 의원에서 ‘1대1’ 관리 받으세요[알아두면 쓸데 있는 건강 정보]

입력 2025-08-11 23:49
수정 2025-08-11 23:49
Q. 일차의료 만성질환관리 사업이란.

A. 동네 의원이 고혈압·당뇨병 환자의 체계적 관리를 위해 개인별 맞춤형 관리 계획을 세우고 교육·상담 등을 제공하는 사업이다.

Q. 어떤 서비스를 받나.

A. 의사가 수립한 개인별 고혈압·당뇨병 관리 계획에 따라 1년간 관리를 받을 수 있다. 질병 관리와 생활 습관 개선 교육·상담을 받을 수 있으며, 의사나 케어코디네이터(간호사·영양사)가 전화나 메신저로 건강 상태를 관리해 준다.

Q. 비용은.

A. 건강보험 가입자·피부양자는 서비스 비용, 일부 검사료, 재진 진찰료의 20%만 본인이 부담한다. 의료급여 수급권자는 법정 본인 부담률이 적용돼 직접 조제 시에는 1500원, 직접 조제 이외에는 1000원만 부담하면 된다.

Q. 서비스 대상자 및 신청 방법은.

A. 대상자는 사업에 참여하는 의원을 이용하는 고혈압·당뇨병 환자다. 해당 의원에 신청서를 제출하면 된다. 참여 의원은 국민건강보험공단 홈페이지나 모바일 앱(‘The 건강보험’)의 ‘일차의료 만성질환관리 사업 참여 의료기관’에서 확인할 수 있다. 단, 질병관리청 고혈압·당뇨병 등록관리 사업 참여자는 중복 신청할 수 없다.
2025-08-12 27면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
