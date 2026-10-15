제페토 할아버지의 공방으로 초대합니다… ‘피노키오전 : PLAY ＆ CREATE’ 11월 6일 개막

세줄 요약 피노키오 첫 등장 145주년과 원작자 카를로 콜로디 탄생 200주년을 기념한 특별전이 11월 6일부터 예술의전당 1101에서 열린다. 7개국 10여 명의 작가가 선보이는 80여 점의 작품과 제페토 공방, 인형극장, 서커스 텐트 재현 공간, 참여형 프로그램이 함께 마련된다. 피노키오 145주년·콜로디 200주년 기념 전시

7개국 작가 10여 명, 80여 점 작품 출품

제페토 공방·인형극장 재현, 체험 프로그램 운영

이미지 확대 ‘피노키오전 : PLAY ＆ CREATE’가 11월 6일 예술의전당 1101에서 막을 올린다, 공연 포스터. 사진 - EBN 제공 닫기 이미지 확대 보기 ‘피노키오전 : PLAY ＆ CREATE’가 11월 6일 예술의전당 1101에서 막을 올린다, 공연 포스터. 사진 - EBN 제공

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피노키오 첫 등장 145주년과 원작자 카를로 콜로디 탄생 200주년을 기념하는 특별 기획전 ‘피노키오전: PLAY ＆ CREATE’가 오는 11월 6일부터 내년 3월 14일까지 서울 서초구 예술의전당에서 열린다.EBN이 주최하고 복합문화예술공간 ‘1101’과 ㈜아트센터이다가 공동 주관하는 이번 전시는 1101 재개관 1주년을 기념해 마련됐다.이번 전시에서는 이탈리아, 영국, 프랑스, 미국 등 7개국 10여 명의 작가가 피노키오를 모티브로 한 80여 점의 다채로운 작품을 선보인다. 세계적인 일러스트레이터 로렌조 마토티(Lorenzo Mattotti), 우고 네스폴로(Ugo Nespolo), 안토니오 사우라(Antonio Saura) 등의 회화 및 디자인 작품이 출품되어, 각기 다른 문화적 배경을 지닌 작가들의 독창적인 시각과 해석을 한자리에서 감상할 수 있다.전시장 내부는 제페토 할아버지의 공방, 인형극장, 서커스 텐트 등 동화 속에 등장하는 주요 배경을 생생하게 재현해 몰입감을 더했다. 특히 단순한 작품 감상을 넘어 도슨트 해설과 함께 관람객 참여형 프로그램이 병행 운영된다. 관람객은 전시 공간 곳곳에서 선 그리기, 색상 표현, 신체 활동 등 5가지 연계 프로그램에 직접 참여하며 전시를 더욱 풍성하게 즐길 수 있다.전시는 전 연령 관람 가능하며 관람객 밀집을 방지하고 쾌적한 관람 환경을 조성하기 위해 회차별 사전예약제(프라이빗 투어 방식)로 운영된다. 1회 관람 소요 시간은 약 60분이다.[전시 개요]전시명: 피노키오전: PLAY ＆ CREATE주최·주관: EBN / 1101, ㈜아트센터이다전시 기간: 2026년 11월 6일(금) ~ 2027년 3월 14일(일)관람 시간: 오전 10시 30분 ~ 오후 6시 30분 (회차별 사전예약제 운영, 약 60분 소요)전시 장소: 예술의전당 1101 (지하 1층 비타민스테이션)문의: ㈜아트센터이다 (02-730-4360)