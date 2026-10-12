자코메티·모네·칸딘스키… 스위스가 품은 걸작 온다

서울신문·국립중앙박물관 주최 ‘쿤스트하우스 취리히’ 특별전

이미지 확대 알베르토 자코메티의 ‘숲’.

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스위스 쿤스트하우스 취리히 제공

이미지 확대 인상주의 미술의 진수를 보여 주는 클로드 모네의 ‘국회의사당, 석양’. 영국 런던의 템스강 주변의 풍경을 담았다.

스위스 쿤스트하우스 취리히 제공 닫기 이미지 확대 보기 인상주의 미술의 진수를 보여 주는 클로드 모네의 ‘국회의사당, 석양’. 영국 런던의 템스강 주변의 풍경을 담았다.

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이미지 확대 ‘취리히 다다’의 핵심 멤버인 소피 토이버아르프의 ‘삼면화, 대응하는 삼각형이 어우러진 수직-수평 구도’.

스위스 쿤스트하우스 취리히 제공 닫기 이미지 확대 보기 ‘취리히 다다’의 핵심 멤버인 소피 토이버아르프의 ‘삼면화, 대응하는 삼각형이 어우러진 수직-수평 구도’.

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이미지 확대 ‘색채의 마술사’라고 불렸던 파울 클레의 대표적인 후기작 중 하나인 ‘사냥꾼 나무’. 만년의 묵직한 화풍이 잘 드러나는 작품이다.

스위스 쿤스트하우스 취리히 제공 닫기 이미지 확대 보기 ‘색채의 마술사’라고 불렸던 파울 클레의 대표적인 후기작 중 하나인 ‘사냥꾼 나무’. 만년의 묵직한 화풍이 잘 드러나는 작품이다.

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이미지 확대 스위스의 국민 화가인 페르디난트 호들러의 ‘멀리서 들려오는 노래’, 세로 180㎝, 가로 129㎝에 달하는 대작이다.

스위스 쿤스트하우스 취리히 제공 닫기 이미지 확대 보기 스위스의 국민 화가인 페르디난트 호들러의 ‘멀리서 들려오는 노래’, 세로 180㎝, 가로 129㎝에 달하는 대작이다.

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세줄 요약 모네·칸딘스키·자코메티 등 세계 거장 작품 85점이 11월 27일부터 국립중앙박물관에서 공개된다. 스위스 쿤스트하우스 취리히의 국내 첫 전시로, 모던 아트의 형성과 전개를 한눈에 볼 수 있는 기회다. 스위스 쿤스트하우스 취리히 소장품 국내 첫 공개

모네·칸딘스키·자코메티 등 거장 85점 전시

시민 기증으로 성장한 스위스 미술관의 힘 조명

2026-10-13 1면

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세계 최고 수준의 미술관과 갤러리가 밀집해 있는 미술 강국 스위스가 자랑하는 걸작들이 서울에 온다. 클로드 모네의 ‘국회의사당, 석양’, 바실리 칸딘스키의 ‘검은 얼룩’, 알베르토 자코메티의 ‘숲’ 등 그동안 교과서로 접했던 작품들을 직접 눈으로 즐길 수 있는 다시 없을 기회다.서울신문과 국립중앙박물관, 쿤스트하우스 취리히는 오는 11월 27일부터 내년 4월 18일까지 국립중앙박물관 특별전시실에서 ‘모던 아트의 탄생-스위스 쿤스트하우스 취리히 소장품 특별전’을 공동 주최한다. 스위스를 대표하는 미술관인 쿤스트하우스 취리히가 한국에서 전시를 여는 것은 이번이 처음이다.이번 서울 전시는 쿤스트하우스 취리히 소장품 가운데 1760년대부터 1950년대까지 약 200년에 걸쳐 제작된 85점의 명작이 공개된다. 모던 아트 이전부터 인상주의, 초현실주의에 이르기까지 모던 아트가 형성되고 전개된 흐름을 한눈에 살필 수 있다. 에드바르 뭉크를 비롯해 오귀스트 로댕, 클로드 모네, 폴 세잔, 파블로 피카소, 바실리 칸딘스키, 살바도르 달리, 르네 마그리트 등 유럽 거장들은 물론 파울 클레, 소피 토이버아르프, 알베르토 자코메티, 페르디난트 호들러 등 스위스 출신 대가들의 작품도 함께 선보인다. 또한 제1차 세계대전 중 취리히에서 태동한 ‘다다’ 컬렉션 등 국내에서 좀처럼 접하기 어려웠던 작품들도 깊이 있게 조명된다.스위스는 아름다운 자연경관으로도 유명하지만, 사실 세계 최대 규모의 아트페어인 ‘아트바젤’을 비롯해 취리히, 제네바 등지에 세계적 수준의 미술관과 갤러리가 밀집해 있는 미술 강국이기도 하다. 스위스 미술관들이 보유한 뛰어난 소장품은 1·2차 세계대전 속에서도 중립을 지켜낸 정치적 안정과 오랜 문화 후원 전통이 결합해 이뤄낸 성과다.국제적 명성에도 불구하고 스위스의 미술 소장품을 한국에서 제대로 만날 기회는 드물었다. 스위스 미술관들이 해외, 특히 비유럽권 국가로의 작품 반출에 소극적이었기 때문이다. 특히 스위스 최대 규모인 쿤스트하우스 취리히는 시민들이 십시일반으로 모은 기금으로 건립된 만큼 작품의 대여보다는 지역 시민의 문화 향유권을 우선시하는 경향이 짙었다. 국내 미술 애호가들이 그동안 스위스 미술관의 한국 전시를 손꼽아 기다렸던 이유다.1910년 개관한 쿤스트하우스 취리히는 중세부터 현대에 이르는 회화, 조각, 드로잉, 사진 등 약 10만점을 소장하고 있다. 스위스 주요 작가의 작품과 세계적인 거장의 작품을 다수 소장하고 있어 미술사의 흐름을 조망하기에 최적의 장소로 꼽힌다. 특히 자코메티 작품 150여점을 비롯해 노르웨이 밖에서는 뭉크의 작품을 가장 많이 보유한 곳으로도 유명하다.소장품의 3분의 2 이상이 개인 컬렉션에서 기증받거나 장기 대여한 작품이라는 점도 눈에 띈다. 양정무 한국예술종합학교 교수는 “왕족이나 귀족 컬렉션이 중심인 다른 유럽 국가와 달리 쿤스트하우스 취리히 등 스위스의 국공립 미술관은 시민들의 수집과 기증, 장기 대여를 바탕으로 세계적인 미술관으로 발돋움했다”고 설명했다.이유경(미국변호사) 댄지거아트 컨설턴트는 “개인 소장가는 재단을 통해 미술관에 컬렉션을 장기 대여함으로써 보험료나 보관료 등의 부담을 덜고 미술관은 고가의 미술품을 대여해 연구와 전시를 이어 가는 상부상조의 구조”라며 “소유권은 개인에게 두되 미술관이 이를 활용해 시민에게 더 많은 문화 향유의 기회를 제공한다는 점이 인상적”이라고 덧붙였다.이번 전시에 대한 미술계의 기대감도 크다. 앞서 클레 전시 등을 기획했던 로렌시나 화란트 리 송은 관장은 “스위스의 예술적 정체성과 국제적 시각을 조화롭게 보여 온 쿤스트하우스의 유산을 한국에서 접할 수 있는 소중한 기회”라며 “현지에 가지 않고도 주요 컬렉션을 통해 다양한 예술 사조의 발전 과정과 작가 간의 국경을 넘은 상호작용을 한자리에서 체감할 수 있을 것”이라고 말했다.안드레아스 리터 리터앤파트너 스위스 미술전문 변호사는 “외부 반출이 좀처럼 허용되지 않았던 세계 최고 수준의 작품과 스위스 주요 화가들의 명작을 만날 귀중한 기회”라며 “호들러의 웅장한 풍경화, 펠릭스 발로통의 강렬한 구도와 세련된 색채, 인간 심리에 대한 미묘한 탐구, 헨리 푸젤리의 비범한 상상력 등 스위스의 뛰어난 예술성을 한국 관람객들이 직접 발견하길 바란다”고 강조했다.한편 국립중앙박물관은 13일부터 티켓링크를 통해 얼리버드 입장권을 한정 수량으로 판매한다. 가격은 나이와 상관없이 1만 2000원으로 성인(2만원)은 40%, 청소년(1만 8000원)은 약 33% 할인된 가격이다. 얼리버드 입장권은 30분 단위 회차별 한정 수량 판매돼 조기 매진될 수 있다. 전시 개막일인 11월 27일부터 12월 17일까지의 기간 중 관람 일자와 회차를 지정해 구매해야 하며 구매수량은 1인당 4매만 가능하다.