호반문화재단, 창작공간 지원사업 ‘H아트랩’ 5기 입주 작가 모집

10월 30일까지 공개모집

시각예술 작가·이론가 대상

창작공간 제공·결과보고전 등

10개월간 창작 활동 지원

이미지 확대 호반문화재단 창작공간 지원사업 ‘H아트랩’ 5기 모집 포스터.

호반문화재단 제공 닫기 이미지 확대 보기 호반문화재단 창작공간 지원사업 ‘H아트랩’ 5기 모집 포스터.

호반문화재단 제공

세줄 요약 호반문화재단이 창작공간 지원사업 H아트랩 5기 입주 작가와 이론가를 모집했다. 시각예술 전 분야 작가와 3년 이상 경력의 이론가가 대상이며, 10월 1일부터 30일까지 접수한다. 선정자는 내년 1월부터 10개월간 광주 H아트랩에서 창작과 연구를 이어간다. H아트랩 5기 입주 작가·이론가 모집

시각예술 전 분야 대상, 10월 1~30일 접수

광주 H아트랩서 10개월 창작·연구 지원

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호반그룹의 호반문화재단이 예술가들의 안정적인 창작 활동을 적극 지원한다.호반문화재단은 창작공간 지원사업 ‘H아트랩’ 5기 입주 작가 및 이론가를 모집한다고 30일 밝혔다.올해 5회차를 맞은 H아트랩은 작가와 이론가들이 안정적인 환경에서 창작과 연구에 전념할 수 있도록 창작공간과 네트워크를 지원하는 프로그램이다.모집 대상은 시각예술 전 분야의 작가와 이론가다. 작가는 회화·조각·사진·설치·뉴미디어 등 시각예술 분야에서 활동하는 19세 이상이면 지원할 수 있으며, 이론가는 시각예술 분야에서 3년 이상의 집필(평론) 및 연구 경력을 갖춰야 한다. 접수는 10월 1일부터 30일까지 H아트랩 홈페이지에서 진행된다.심사를 통해 선정된 입주자는 내년 1월 18일부터 11월 26일까지 10개월간 전남광주통합특별시에 위치한 ‘H아트랩’에서 활동하게 된다. 호반문화재단은 개인 창작공간과 공용공간을 제공하고, 인터뷰 영상 제작과 작가 참여 프로그램, 결과보고전 개최 등을 지원한다. 이를 통해 입주자들이 창작 활동을 이어가며 작품을 발전시키고 다양한 방식으로 선보일 수 있도록 도울 예정이다.H아트랩은 입주자 간 교류를 넘어 지역사회와 예술을 매개로 소통하는 프로그램도 운영하고 있다. 지난 11일부터 사흘간 H아트랩 4기 ‘오픈스튜디오’ 행사에서는 입주 작가들이 작업실을 개방해 작품 세계를 소개하고 관람객과 소통하는 자리를 마련했다. 이와 함께 미술평론가와 독립기획자, 학예연구사 등 외부 전문가와 작품에 대한 의견을 나누는 비평 프로그램도 진행했다.호반문화재단 관계자는 “H아트랩이 예술가들의 안정적인 창작 기반이자 새로운 가능성을 실험하는 공간으로 자리 잡길 바란다”며 “앞으로도 입주 작가들이 자신만의 작품 세계를 발전시켜 나갈 수 있도록 실질적인 지원을 이어가겠다”고 말했다.호반문화재단은 복합문화예술공간 ‘호반아트리움’을 운영하고 있으며, 국내 중견·원로 작가를 지원하는 ‘호반미술상’, 청년작가를 발굴·지원하는 ‘전국청년작가 미술공모전(H-EAA)’, 문화소외계층 지원사업 ‘예술공작소’ 등 다양한 프로그램을 통해 문화예술 활성화와 작가 발굴·지원에 힘쓰고 있다.