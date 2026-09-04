마사회 말박물관, 설연미 작가 초대전 ‘꽃, 말’ 개최

세줄 요약 한국마사회 말박물관이 4일부터 다음달 18일까지 설연미 작가 초대전 ‘꽃, 말’을 개최했다. 전시는 전통 채색화에 현대적 감각을 더한 최근작을 소개하며, 꽃과 말을 함께 그려 화려한 색채와 섬세한 표현으로 꿈과 희망, 행복의 메시지를 전한다. 설연미 작가 초대전 ‘꽃, 말’ 개최

전통 채색화에 현대 감각 더한 작품

꽃과 말로 꿈·희망·행복 메시지 전달

이미지 확대 설연미(꽃, 말) 136.5×76cm, 캔버스에유채, 2026. 마사회 제공 닫기 이미지 확대 보기 설연미(꽃, 말) 136.5×76cm, 캔버스에유채, 2026. 마사회 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

한국마사회 말박물관이 오늘(4일)부터 다음달 18일까지 말박물관 기획전시실에서 설연미 작가 초대전 ‘꽃, 말(馬)(flower, horse)’을 개최한다고 밝혔다.이번 전시는 전통 채색화에 현대적 감각을 더해온 설 작가의 최근 작품을 선보이는 자리다. 작가는 꽃과 말을 한 화면에 담아 화려한 색채와 섬세한 표현으로 꿈과 희망, 행복의 메시지를 전달한다.작품은 전통 화조영모화(花鳥翎毛畵)를 바탕으로 사찰 단청과 탱화를 연상하는 강렬한 색채와 여러 겹의 채색을 활용한 것이 특징이다. 모란과 국화 등 상징성을 지닌 꽃과 힘차게 질주하는 말을 조화롭게 배치해 길상과 희망의 의미를 표현했다.특히 작가의 어린 시절 기억 속 스프링 목마에서 영감을 얻은 작품들이 눈길을 끈다. 작품 속 말의 질주와 도약은 당시 목마를 타며 느꼈던 꿈과 상상의 세계를 표현한 것이라고 말박물관 측은 설명했다.말박물관 관계자는 “코리아컵과 코리아스프린트를 관람하기 위해 방문하는 외국인들에게도 한국 전통 회화의 아름다움과 길상의 의미를 경험할 기회가 될 것”이라고 말했다.전시는 매주 월·화요일을 제외하고 관람할 수 있으며, 자세한 사항은 말박물관으로 문의하면 된다.