전통공예와 현대미술, 낙선재 툇마루서 만나다

‘K-헤리티지 아트전’ 새달 1일부터

이미지 확대 서울 종로구에 위치한 창덕궁 낙선재에서 지난해 9월 열린 ‘K-헤리티지 아트전’ 전시 현장의 모습.

국가유산청 제공 닫기 이미지 확대 보기 서울 종로구에 위치한 창덕궁 낙선재에서 지난해 9월 열린 ‘K-헤리티지 아트전’ 전시 현장의 모습.

국가유산청 제공

세줄 요약 국가유산청이 다음 달 1~6일 창덕궁 낙선재에서 ‘제4회 K-헤리티지 아트전’을 연다. 전통 장인과 현대 작가 48명이 참여해 금박·소목·통영 대발 등 공예와 회화·설치·사진 작품 160여 점을 선보인다. 전시는 전통의 기법과 감각이 현대적 표현으로 확장되는 과정을 보여준다. 창덕궁 낙선재서 K-헤리티지 아트전 개최

전통 장인·현대 작가 48명, 160여 점 전시

전통공예와 회화·설치·사진의 이음 조명

2026-08-26 14면

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창덕궁에서 전통 장인의 공예와 현대미술이 어우러진 전시가 열린다.국가유산청은 새달 1일부터 6일까지 서울 종로구 창덕궁 낙선재에서 전통공예와 현대미술을 아우르는 ‘제4회 K-헤리티지 아트전’을 연다고 25일 밝혔다.올해 전시 주제는 ‘이음의 선’이다. 전시에는 무형유산 전승자를 포함한 전통 장인과 현대 작가 48명이 참여해 160여 점을 선보인다. 금박·소목·통영 대발 등 전통공예를 바탕으로 한 작품부터 회화·설치·사진까지 서로 다른 장르의 작품이 낙선재 공간 곳곳에 전시된다. 국가유산청은 “전통의 맥락이 오늘날의 감각과 만나 어떻게 새로운 모습으로 변화하고 있는지를 보여준다”고 설명했다.전시는 ﻿오랜 시간 이어져 온 공예의 기법과 재료, 미감이 동시대적 표현을 통해 새롭게 해석되는 모습을 조명한다.낙선재는 조선 헌종(1834~1849)이 1847년 서재 겸 사랑채로 조성한 공간이다. 궁궐 안에 사대부 주택 형식을 응용해 지은 드문 건축물로 단청을 하지 않은 절제된 외관과 섬세한 창호·문양 장식으로 조선 후기 건축의 미감을 보여준다. 전시는 공간적 특성을 살려 작품을 단순히 감상하는 데 그치지 않고, 전통문화가 현대 예술과 만나 어떻게 이어지고 확장되는지를 자연스럽게 경험할 수 있도록 구성됐다. 전시는 매일 오전 9시부터 오후 5시 30분까지 운영된다. 창덕궁 입장객 누구나 무료로 관람할 수 있으며, 창덕궁 입장료는 별도다. 작품 이해를 돕는 전시 해설은 매일 오전 11시와 오후 3시 현장 신청을 받아 진행한다.