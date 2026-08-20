겸재 산수 속 무심한 버드나무 프레임에 담은 조의환 사진전, ‘버들바람’

세줄 요약 조의환 사진전 ‘버들바람’이 다음 달 한벽원미술관에서 열렸다. 작가는 겸재 정선의 진경산수 속 버드나무를 따라 서울과 한강 주변을 누비며 사라지는 풍경을 기록했다. 무심히 서 있던 버들이 현재의 도시에서 옛 시간을 불러온다. 조의환 사진전 ‘버들바람’ 한벽원미술관 개최

겸재 진경산수 속 버드나무를 따라간 작업

사라지는 풍경과 옛 한양의 시간 기록

이미지 확대 조의환, ‘수원화성’

작가 제공 닫기 이미지 확대 보기 조의환, ‘수원화성’

작가 제공

이미지 확대 조의환 작가가 찍은 버드나무.

작가 제공 닫기 이미지 확대 보기 조의환 작가가 찍은 버드나무.

작가 제공

이미지 확대 조의환 ‘버들바람’ 닫기 이미지 확대 보기 조의환 ‘버들바람’

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

“한양 진경 속에 무심한 듯 등장하는 버드나무는 결코 그림의 주인공은 아니지만 머리채처럼 늘어진 수형과 빛나는 녹색은 나를 300년 전 겸재의 시대 속으로 끌고 들어갔다.”사진작가 조의환의 사진전 ‘버들바람’이 다음 달 4~10일 서울 종로구 삼청동 한벽원미술관에서 열린다. 작가가 겸재 정선의 진경산수 속 버드나무를 좇아 서울과 한강 주변을 누빈 작업을 선보이는 자리다.작가가 사는 곳은 인왕산과 북악산 자락. 겸재가 태어나 자라고 그림을 그렸던 무대이기도 하다. 집을 나서 창의문 고개를 넘으면 겸재의 고향인 순화방, 지금의 청운동 부근에 닿는다. 고개를 돌리면 국보 ‘인왕제색도’의 장엄한 바위 봉우리가 눈앞에 서고, 옥인동 집을 그린 ‘인곡유거’의 풍경이 이어진다. 작가는 “경복궁 북문인 신무문을 지나 궁궐을 마치 내 집 정원인 양 거닐 때면 자연스럽게 겸재의 그림 속 한양이 떠올랐다”고 말한다.작가와 사진의 인연은 어린 시절 들판으로 다니던 사생에서 시작됐다. 대학에서 디자인을 공부한 뒤 미처 다 그리지 못한 자연에 대한 미련을 사진으로 풀었다. 특히 미술사를 공부하며 만난 진경산수, 그중에서도 겸재의 ‘한양 진경’은 새로운 길을 열어줬다.왜 하필 버드나무였을까. 겸재의 산수에서도 버드나무는 주인공이 아니었다. 산과 강, 정자와 사람 곁에 무심하게 서 있을 뿐이었다. 하지만 작가는 “머리채처럼 길게 늘어진 수형과 연둣빛 잎, 매화와 소나무, 대나무에 비해 크게 주목받지 못했다는 점이 마음을 끌었다”고 말했다.작가는 한강을 오르내리며 남아 있는 버들을 찾다가 자신이 겸재의 ‘정선 필 경교명승첩’에 기록된 길을 따라가고 있다는 사실을 깨달았다. 하지만 옛 모습을 찾긴 어려웠다. 결국 그의 사진은 사라져가는 풍경을 기록하는 동시에, 현재의 도시에서 오래전의 시간을 길어 올리는 작업이 됐다.