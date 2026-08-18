초기 개념미술부터 풍경화까지… 호반아트리움에서 열리는 공성훈 개인전

세줄 요약 호반문화재단이 과천 호반아트리움에서 공성훈 개인전 ‘숭고의 아이러니’를 연다. 1990년대 개념미술과 설치 작업, 아카이브, 대표 회화 등 60여 점을 선보이며, 풍경을 매개로 인간의 불안과 실존을 되짚는다. 공성훈 개인전, 호반아트리움서 26일 개막

초기 개념미술부터 회화·아카이브 60여 점 전시

풍경 주제로 인간 불안과 실존 탐구

이미지 확대 공성훈, ‘바닷가의 남자’.

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호반아트리움 제공

이미지 확대 공성훈, ‘모닥불, 나무, 낙하산’.

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이미지 확대 공성훈, ‘모텔’.

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다양한 매체 실험을 선보였던 공성훈(1965~2021) 작가의 실험성 짙은 초기작부터 아카이브, 대표 회화까지 만날 수 있는 전시가 열린다.호반그룹의 호반문화재단은 경기 과천시 호반아트리움에서 공성훈 개인전 ‘숭고의 아이러니’를 오는 26일부터 11월 22일까지 연다고 밝혔다. 이번 전시는 공성훈이 평생에 걸쳐 탐구한 ‘풍경’을 중심으로 한다.공성훈은 1990년대 개념미술과 키네틱 아트, 설치 등 다양한 매체 실험을 선보이며 주목받았고, 이후 회화를 중심으로 자신만의 독창적인 작품 세계를 구축한 작가다. 도시와 자연이 공존하는 풍경을 통해 동시대 인간의 불안과 실존을 깊이 있게 탐구한 그는 2013년 국립현대미술관 올해의 작가상과 2018년 제19회 이인성미술상을 수상하며 작품성을 인정받았다. 2021년 암 투병 중 안타깝게 별세했다.이번 전시는 모두 60여 점의 작품과 아카이브를 선보인다. 특히 접하기 힘들었던 초기 개념미술 작업인 ‘블라인드’ 시리즈와 20여 명의 현대 작가들이 함께 참여해 새롭게 선보이는 ‘예술작품 자판기’를 선보일 예정이다.전시는 단순한 연대기적 구성이 아닌, 공성훈이 평생에 걸쳐 탐구한 ‘풍경’을 중심으로 전개된다. 인공과 자연, 시선과 프레임, 생성과 소멸이라는 주제를 유기적으로 연결하며, 초기 실험 작업과 이후 회화 사이를 관통하는 작가의 시선을 보여준다.호반아트리움 관계자는 “공성훈은 풍경을 통해 인간과 시대를 끊임없이 성찰한 작가”라며 “이번 전시가 초기 개념미술 작업부터 회화에 이르기까지 이어지는 그의 예술적 탐구를 살펴보고, 익숙한 풍경 속에 담긴 동시대의 현실과 인간 존재에 대해 다시 생각해보는 계기가 되기를 바란다”고 설명했다.