프리즈 서울, 내년에는 DDP에서 열린다

세줄 요약 프리즈 서울이 내년 여섯 번째 에디션을 동대문디자인플라자(DDP)에서 연다. 코엑스 리뉴얼 계획에 따른 장소 변경이며, 올해 행사는 다음달 코엑스에서 열린다. 프리즈 위크 기간에는 서울 전역에서 네이버후드 나잇 등 연계 프로그램도 이어진다. 내년 프리즈 서울, DDP 개최 결정

코엑스 리뉴얼 따른 장소 이동 발표

키아프와 협력·통합 티켓은 유지

이미지 확대 DDPⓒ2015.Panta Creation,Seoul Design Foundation 닫기 이미지 확대 보기 DDPⓒ2015.Panta Creation,Seoul Design Foundation

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프리즈 서울이 내년 여섯 번째 에디션을 동대문디자인플라자(DDP)에서 개최한다고 14일 밝혔다. 코엑스의 리뉴얼 계획에 따른 것이다. 올해 프리즈 서울은 다음달 2~5일 서울 강남구 코엑스에서 열린다.자하 하디드가 설계하고 2014년 문을 연 DDP는매년 1000만 명 이상의 방문객을 맞이하고 있는 랜드마크다.보다 집약적인 공간 구성을 바탕으로 각 갤러리와 프레젠테이션이 더욱 돋보일 수 있도록 엄선된 구성으로 선보인다는 게 프리즈 서울 측의 설명이다.프리즈 서울의 다양한 프로그램이 서울 전역에서 이어진다. 서울의 주요 갤러리 지역에서 열리는 ‘네이버후드 나잇’ 등을 통해 프리즈 위크 기간 갤러리와 미술관, 아티스트 런 스페이스 등과 관람객 간의 접점도 넓힌다.프리즈 서울과 키아프 서울(Kiaf SEOUL)의 파트너십도 지속된다. 2027년 두 페어는 각각 DDP와 코엑스에서 개최되지만, 양측은 한국 미술계와 관람객을 위한 협력을 이어갈 예정이다. 관람객들은 앞으로도 두 페어에 모두 입장할 수 있는 통합 티켓을 구매할 수 있다.패트릭 리(Patrick Lee) 프리즈 서울 디렉터는 “프리즈 서울을 만드는 것은 특정한 장소가 아니라, 이곳을 함께 만들어가는 사람들”이라며 “DDP의 독특한 건축과 보다 집약적인 공간 구성이 참여 갤러리들에게 새로운 가능성을 제공할 것으로 기대한다”고 밝혔따.프리즈 서울 2027에 대한 자세한 내용은 추후 공개될 예정이다.