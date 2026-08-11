AI 시대, 예술의 새로운 길을 찾다

호반그룹 ‘넥스트 아트 AI’ 공모전

이미지 확대 ‘넥스트 아트 AI’ 닫기 이미지 확대 보기 ‘넥스트 아트 AI’

세줄 요약 호반문화재단이 AI 기술과 예술의 융합을 주제로 국제 공모전 ‘넥스트 아트 AI’를 개최한다. 다음달 1일부터 30일까지 국적과 경력에 관계없이 개인 또는 3인 팀으로 참여할 수 있다. AI 이미지와 AI 비디오 두 부문을 접수하며, 11월 최종 결과를 발표한다. AI 예술 공모전 ‘넥스트 아트 AI’ 개최

이미지·비디오 두 부문, 누구나 참여 가능

11월 발표, 수상자 20명 총상금 2100만원

2026-08-11 16면

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생성형 인공지능(AI)이 새로운 예술의 장을 열 수 있을까. 그 가능성을 찾는 국제 공모전이 마련돼 눈길을 끈다.호반그룹 호반문화재단은 AI 기술과 예술의 융합을 주제로 한 국제 AI 아트 공모전 ‘넥스트 아트 AI’를 개최한다고 10일 밝혔다. 다음달 1일부터 30일까지 진행되는 이번 공모전은 국적과 연령, 경력에 관계없이 누구나 참여할 수 있다. 개인 또는 최대 3명으로 구성된 팀으로 신청 가능하다. 공모 분야는 ‘AI 이미지 아트’와 ‘AI 비디오 아트’ 2개 부문이다. 작품은 ‘넥스트 아트 AI’ 공식 홈페이지(next-art-ai.com)에 제출하면 되고 작품 규격과 출품 방법도 홈페이지에서 확인할 수 있다.재단은 “최근 AI 기술의 발전으로 창작 환경이 빠르게 변화하면서 이미지와 영상 제작에서도 AI 활용이 확산되는 변화에 발맞춘 것”이라면서 “AI를 새로운 예술 창작 매체로 활용하는 국내외 창작자를 발굴하고 AI 시대 예술의 새로운 가능성을 조명하기 위해 이번 공모전을 마련했다”고 소개했다.심사는 제출 자격과 작품 적합성을 검토하는 1차 심사를 거쳐 AI 기술, 시각예술 분야 전문가 등이 참여하는 2차 심사로 진행된다. 기술적 요소와 주제 및 개념적 적합성, 창의성, 미적 완성도 등을 종합적으로 평가한다. 2차 심사 결과와 온라인 대중 투표를 합산해 최종 수상자를 선정할 계획이다.최종 결과는 11월에 발표된다. 대상 500만원을 비롯해 최종 수상자 20명에게 총상금 2100만원과 상패가 수여된다. 수상작은 온라인 플랫폼과 오프라인 전시를 통해 공개된다.