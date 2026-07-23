시크한 몸선, 미묘한 시선… 뜨겁고 차가운 ‘심리적 초상’

스페인 작가 ‘자비 솔라’ 첫 내한 전시

이미지 확대 ①자비 솔라, ‘거리Ⅰ’, 이번 서울 예술의전당 전시를 위해 4개 캔버스를 붙여 완성한 12m 회화 연작이다. ②작업실에 앉아있는 자비 솔라의 모습.

주식회사 홍서희·엔리케 팔라시오 제공 닫기 이미지 확대 보기 ①자비 솔라, ‘거리Ⅰ’, 이번 서울 예술의전당 전시를 위해 4개 캔버스를 붙여 완성한 12m 회화 연작이다. ②작업실에 앉아있는 자비 솔라의 모습.

주식회사 홍서희·엔리케 팔라시오 제공

세줄 요약 스페인 작가 자비 솔라의 전시가 서울서예박물관에서 열렸다. 화려한 패션 화보 같은 화면 속 인물들은 미묘한 시선과 표정으로 심리를 드러내고, 관람객은 그 사이의 긴장과 서사를 상상하게 된다. 한국 전시를 위해 만든 12m 연작도 만날 수 있다. 자비 솔라 서울서예박물관 전시 개막

화려한 색채 속 심리적 초상 제시

한국 전시용 12m 신작 연작 공개

2026-07-23 13면

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비스듬한 자세로 홀로 어딘가 응시하는 인물. 깊은 생각에 잠긴 듯한 무심한 표정과 굳게 다문 입. 주변에 함께하는 인물이 있어도 상황은 크게 달라지지 않는다. 저마다의 세계에 빠진 인물들의 시선은 엇갈려 있으며 대화는 단절돼 있다. 인물 사이에 흐르는 묘한 거리감과 이들의 심리를 파악하는 것은 감상하는 사람의 몫으로 남아 있다.지난해 5월 미국 마이애미, 10~11월 영국 런던에 이어 올해 2~3월 뉴욕 등 세계 주요 예술도시 갤러리에서 전시하며 미술 수집가들을 사로잡은 스페인 출신 작가 자비 솔라(57)의 전시를 서울 서초구 예술의전당 서울서예박물관에서 만날 수 있다. 솔라는 유럽 미술 시장을 중심으로 주목받는 작가다.이번 전시는 최근 유럽 구성 회화의 흐름을 살펴볼 수 있는 좋은 기회가 될 것으로 보인다. 전시 ‘자비 솔라: 어느 한 해-완벽한 날들’에서 선보이는 80여 점의 작품 가운데 50여 점이 신작이며 한국 전시를 위해 특별히 제작한 12m에 이르는 회화 연작도 포함됐다.솔라는 “회화의 힘은 질문을 남기고 상상력을 열어두는 데 있다”고 믿는다. 전시 포스터에 나온 ‘선글라스’부터 ‘커피’, ‘여인’ 등 화려한 패션 화보를 연상시키는 그의 작품 속 인물들은 어딘가 불편해 보인다. 그는 전통적인 초상화처럼 단순히 인물을 재현하지 않고 미묘한 동작과 표정에 예민하게 반응해 대상의 내면 세계를 포착하는 ‘심리적 초상’을 선보인다.작품에서 풍기는 미묘한 불편함은 관람자에게 이면에 숨겨진 서사를 상상하게 만든다. 작품 속 남성은 한쪽 무릎을 꿇고 두 손을 모은 채 여성을 바라보고 있다. 하지만 여성은 고개를 돌려 다른 곳을 바라보고 있다. ‘완벽한 실패’라는 제목을 보지 않더라도 관람객은 남성의 사과 혹은 프러포즈의 결과를 이미 알고 있다.즉흥성을 살린 붓질은 솔라 작품의 매력이다. 솔라는 그림을 그리기 전 수많은 작은 드로잉을 제작하는데, 대부분 한 번의 선으로 이뤄진다. 이후 이 아이디어를 캔버스에 옮기는데 빠른 속도를 중시한다.그는 “드로잉이 지닌 생생함이 완성된 작품에도 그대로 반영되도록 노력한다”며 “그 안에서 움직임을 찾고 제가 표현하려고 하는 것을 단순화하려고 한다”고 설명했다.작품의 화려한 색채는 여름과 닮아 있다. 스페인의 강렬한 햇빛을 떠올리게 하는 채도 높은 색은 화면에 생동감을 불어넣는 동시에 인물 사이에 흐르는 긴장감을 선명하게 드러낸다. 뜨거운 계절, 솔라의 작품을 통해 자신만의 이야기를 상상하는 시간을 가져보면 어떨까. 전시는 10월 17일까지.