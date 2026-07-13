“AI 기술 속에서도 새로운 조각의 모습 고민”… “깊이 있는 재료 통해 몰입도 높은 현장감 전달”[호반문화재단 ‘2026 H-EAA’]

선정작가 5인의 목소리

이미지 확대 지난 9일 경기 과천시 호반아트리움에서 열린 호반문화재단 전국청년작가 미술공모전(H-EAA) 시상식에서 선정작가상을 수상한 5명의 작가들이 심사위원인 주연화 홍익대 교수와 기념사진을 찍고 있다. 왼쪽부터 강재원, 김성수 작가, 주 교수, 서준, 전소영, 전주희 작가.

이지훈 기자 닫기 이미지 확대 보기 지난 9일 경기 과천시 호반아트리움에서 열린 호반문화재단 전국청년작가 미술공모전(H-EAA) 시상식에서 선정작가상을 수상한 5명의 작가들이 심사위원인 주연화 홍익대 교수와 기념사진을 찍고 있다. 왼쪽부터 강재원, 김성수 작가, 주 교수, 서준, 전소영, 전주희 작가.

이지훈 기자

세줄 요약 호반문화재단 전국청년작가 공모전 H-EAA 선정작가 5명이 디지털 조각, 금속, 회화 등 각기 다른 방식으로 AI 시대의 조형 가능성을 탐색했다. 전통 재료와 디지털 툴, 촉각적 질감과 서사를 결합해 새로운 현장감을 제시했고, 전시는 다음달 9일까지 과천 호반아트리움에서 열린다. 디지털 조각과 전통 재료의 새 해석

AI 시대 조형 언어와 매체 확장 모색

선정작가전 다음달 9일까지 과천 개최

2026-07-13 17면

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올해로 10주년을 맞은 호반문화재단 전국청년작가 미술공모전(H-EAA)에서 지난 9일 선정작가상을 수상한 5명의 목소리에는 저마다의 독창적인 세계관과 치열한 고뇌가 배어 있었다.강재원(37) 작가는 흙을 만지는 전통적인 조각 방식에서 벗어나 모니터 화면 속에서 디지털 조각을 빚어낸다. 출품작 ‘디포메이션’은 디지털 툴 고유의 변형 기능을 활용해 완성됐다. 강 작가는 “문서 작업처럼 과거 시점으로 돌아갈 수 있는 ‘실행 취소’ 기능이야말로 디지털 조각의 차별점”이라며 “급변하는 인공지능(AI) 기술 환경 속에서 조각이라는 매체를 어떻게 새롭게 선보일지 고민할 것”이라고 했다.김성수(42) 작가는 알루미늄 판을 두드려 차가운 금속 물성에 인간의 온기와 유기적인 생명성을 불어넣었다. 식물의 성장 과정을 조각가의 시선으로 담아낸 출품작은 중심에서 사방으로 뻗어 나가는 생명의 확장에 초점을 맞췄다. 김 작가는 “단순히 형태를 만드는 데 그치지 않고, 시간의 흐름과 서사를 결합한 극장 프로젝트로 조형적 확장을 이뤄낼 계획”이라고 포부를 밝혔다.서준(39) 작가는 자신을 작가가 아닌 ‘예술기업가’라고 불러주길 바랐다. 회화에 안주하지 않고 글쓰기와 기획 등 다양한 가치 추구 활동을 펼치고 있기 때문이다. 한지를 수묵채색한 후 캔버스 천에 배접해 구김과 형상의 흔들림을 극대화한 작품을 통해 우리 사회의 집단주의 문화를 정면으로 겨냥했다.전소영(42) 작가는 시골 하천을 산책하며 마주한 자연의 정서와 감각의 기억을 화폭에 담았다. 출품작 ‘깊은 연결 1’은 눈으로도 질감이 고스란히 만져질 것 같은 ‘시각적 촉각성’에 주목한 작품이다. 미디움(회화 보조제)으로 표면 질감을 내고 얇은 물감층을 여러 겹 쌓아 올렸다. 전 작가는 “막막했던 시기에 이번 수상이 자신을 믿고 나아가라는 큰 격려가 됐다”며 “향후 대형 연작으로 작품을 확장하고 깊이 있는 재료 실험을 통해 몰입도 높은 정서적 현장감을 전달하겠다”고 밝혔다.전주희(44) 작가는 자연물을 통해 존재의 관계성을 시각화했다. 그의 출품작 ‘두 개의 상(象) 2025’는 대칭 구조 속에서도 부분적으로 색을 달리해, 하나의 상에서 다른 상으로 영향력이 넘어가는 시간성을 회색에서 유채색으로 변해가는 모습으로 구현했다. 전 작가는 “그간의 무력감을 지우고 내 작업이 인정받고 있다는 확신을 얻었다”고 전했다. 이어 “대학 입학 이후 25년간 생업과 창작을 치열하게 병행해 온 에너지를 바탕으로, 앞으로 자연 풍경 속에 우리 사회의 공통된 기억을 녹여낼 계획”이라고 강조했다.선정 작가들의 전시 ‘더 넥스트 신’은 다음달 9일까지 경기 과천시 호반아트리움에서 열린다.