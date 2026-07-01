“오늘 뭐 먹지”… K푸드 뿌리, 수천년의 밥상에서 보다

국립중앙박물관 오늘부터 ‘우리들의 밥상’ 특별전

이미지 확대 국립중앙박물관의 ‘우리들의 밥상’ 전시장 전경.

뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 국립중앙박물관의 ‘우리들의 밥상’ 전시장 전경.

뉴시스

이미지 확대 경주 천마총에서 발굴된 ‘조류 알이 담긴 장군’. 장군 안에 있던 까닭에 알이 깨지지 않은 채 출토됐다. 크기, 색깔 등으로 보아 꿩알일 가능성이 크다.

국립중앙박물관 제공 닫기 이미지 확대 보기 경주 천마총에서 발굴된 ‘조류 알이 담긴 장군’. 장군 안에 있던 까닭에 알이 깨지지 않은 채 출토됐다. 크기, 색깔 등으로 보아 꿩알일 가능성이 크다.

국립중앙박물관 제공

이미지 확대 메주의 원형으로 추정되는 1700년 전 불탄 콩 덩어리.

국립중앙박물관 제공 닫기 이미지 확대 보기 메주의 원형으로 추정되는 1700년 전 불탄 콩 덩어리.

국립중앙박물관 제공

이미지 확대 김홍도의 18세기 후반 작품 ‘주막’. 주막을 찾은 한 남성이 소반 위 큼직한 사발을 기울여 바닥까지 밥을 긁어 먹는 모습을 묘사했다.

국립중앙박물관 제공 닫기 이미지 확대 보기 김홍도의 18세기 후반 작품 ‘주막’. 주막을 찾은 한 남성이 소반 위 큼직한 사발을 기울여 바닥까지 밥을 긁어 먹는 모습을 묘사했다.

국립중앙박물관 제공

이미지 확대 김득신 ‘강가에 모여 먹고 마시다’. 땅바닥에 앉은 채 잔가지로 젓가락을 만들어 식사하는 이들의 표정이 넉넉해 보인다.

국립중앙박물관 제공 닫기 이미지 확대 보기 김득신 ‘강가에 모여 먹고 마시다’. 땅바닥에 앉은 채 잔가지로 젓가락을 만들어 식사하는 이들의 표정이 넉넉해 보인다.

국립중앙박물관 제공

이미지 확대 공주 무령왕릉에서 나온 제사용 그릇, 수저와 받침대.

국립중앙박물관 제공 닫기 이미지 확대 보기 공주 무령왕릉에서 나온 제사용 그릇, 수저와 받침대.

국립중앙박물관 제공

세줄 요약 국립중앙박물관이 1일부터 10월 25일까지 ‘우리들의 밥상’ 특별전을 열었다. 3000년 전 불탄 볍씨와 들깨, 천마총 꿩알, 1700년 전 메주부터 김홍도·박수근 작품, 왕실 식기까지 684점을 통해 한국 식문화의 뿌리를 살폈다. 3000년 전 볍씨부터 메주까지 식문화 전시

김홍도·박수근 작품과 도마 나란히 배치

왕실 식기·잔치 기록으로 밥상 역사 조명

2026-07-01 16면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

“나의 외가는 강릉인데 그곳에는 방풍이 많이 난다. 2월이면 이 지역 사람들은 이슬을 맞으며 새벽같이 나가 막 돋아난 방풍 싹을 따서 해를 보지 못하게 한다. 곱게 찧은 쌀로 죽을 끓이는데, 반쯤 익었을 때 방풍 싹을 넣는다. (중략) 달콤한 향기가 입에 가득하여 사흘이 지나도 스러지지 않는다. 세상에서 만날 수 있는 최고의 음식이다.” (허균, ‘성소부부고’ 중에서)엄혹한 겨울바람이 몰아치는 유배지 함열(지금의 익산)에 도착한 허균(1569~1618)은 머릿속에 들어 있는 수많은 음식을 글로 풀기 시작했다. 귀양살이의 배고픔 앞에서 그는 과거 외가에서 맛본 방풍죽을 떠올렸다. 바닷가 모래에서 자라난 나물로 만든 죽이 맛있어 봐야 얼마나 맛있겠나. 하지만 솔직하게 써 내려간 그의 문장은 맛이란 언제, 누구와 먹었는지까지 함께 어우러져 기억된다는 것을 다시금 느끼게 한다.조선시대 문인 이옥(1760~ 1815)은 ‘백운필’이란 책에서 상추쌈 앞에선 모두 체면을 내려놓게 될 수밖에 없음을 그야말로 ‘찰지게’ 묘사했다.“눈을 부릅떠서 화가 난 듯하고, 뺨이 볼록하여 종기가 생긴 듯하고, 입술은 꼭 다물어 꿰맨 듯하고, 이가 빠르게 움직이니 무언가를 쪼개는 듯하다. (중략) 처음 쌈을 씹을 때에 옆 사람이 우스운 이야기를 주고받는 것을 허락하지 않아야 된다. 만일 조심하지 않고 한 번 크게 웃게 되면 흰 밥알이 다 튀고 푸른 상추 잎이 주위에 흩뿌려져 반드시 다 뱉어내고 나서야 그치게 될 것이다.”3000년 전 청동기 시대 집자리에서 출토된 불탄 볍씨와 들깨, 천마총 안에서 나온 꿩알, 1700년 전 메주까지…. 그리 특별하지 않아도 매일 우리 앞에 놓이는 평범한 ‘밥 한 끼’를 진지하게 바라본 전시가 열린다.국립중앙박물관은 1일부터 10월 25일까지 K푸드의 뿌리가 되는 한국의 식(食) 문화를 조명한 특별전 ‘우리들의 밥상’을 선보인다. 국보 1점, 보물 5점, 국가민속문화유산 6점 등 51개 기관에서 온 모두 684점의 유물을 한자리에 모은 대규모 전시다.다양한 장르가 어우러지는 전시는 마치 비빔밥같이 느껴질 터다. 가령 한국에서 가장 오래된 도마인 부산 기장군 고촌리 출토 도마(3~4세기)와 박수근(1914~1965) 화백 작품 ‘도마 위의 굴비’를 나란히 선보이는 식이다.함께 둘러앉아 나눈 소박한 한 끼의 모습도 엿볼 수 있다. 김홍도(1745~1806 이후)의 ‘주막’과 ‘새참’, 김득신(1754~1822)의 ‘강가에 모여 먹고 마시다’ 속 사람들은 주막과 들판, 강가에서 함께 모여 앉아 밥을 먹는다. 성협의 19세기 작품인 ‘고기굽기’ 속 인물들은 목구멍으로 넘어가는 뜨거운 고기 맛에 추위도 잊은 채 불판으로 젓가락을 뻗는다.왕가의 밥상도 만날 수 있다. 백제 왕과 왕비를 위한 식기인 6세기 무령왕릉의 숟가락과 젓가락, 화성 행차에 어머니와 함께 한 정조의 8일 간의 일상식이 담긴 ‘원행을묘정리의궤’, 헌종의 할머니 순원왕후의 육순을 기념한 잔치 장면이 담긴 ‘통명전에서 열린 왕실 잔치’ 등도 전시된다.유홍준 국립중앙박물관장은 “농업, 역사, 고고, 미술, 인류, 민속, 문학이 어우러지는 한국 문화사 전시”라며 “‘K푸드’의 뿌리이자 우리가 매일 너무 당연하게 마주해 온 삶의 가장 가까운 풍경을 다시 보고, 우리의 밥상이 이 땅의 자연과 밥을 하늘로 여겨온 옛사람들의 노력 위에 있다는 것을 느끼는 계기가 되길 바란다”고 강조했다.