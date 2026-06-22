스위스 현대미술가 앤디 덴즐러 소장전 ‘기억의 잔상’…22일 갤러리 비선재 개막

세줄 요약 갤러리 비선재가 스위스 현대미술가 앤디 덴즐러 소장전 ‘기억의 잔상’을 22일 개막했다. 회화와 사진적 시각언어를 결합한 작품으로 기억과 현실, 존재와 부재의 경계를 탐구하며 7월30일까지 한남동 전시 공간에서 선보인다. 갤러리 비선재, 앤디 덴즐러 소장전 개막

기억과 현실, 존재와 부재의 경계 탐구

7월30일까지 한남동 전시 공간 운영

이미지 확대 스위스 현대미술가 앤디 덴즐러의 소장전이 22일 갤리리비선재에서 개막해 7월22일까지 열린다. 사진:갤러리 비선재 제공. 닫기 이미지 확대 보기 스위스 현대미술가 앤디 덴즐러의 소장전이 22일 갤리리비선재에서 개막해 7월22일까지 열린다. 사진:갤러리 비선재 제공.

이미지 확대 앤디 덴즐러는 회화와 사진적 시각언어를 결합하여 현대인의 기억 구조를 독창적으로 표현하는 작가다. 사진: 갤러리 비선재 제공. 닫기 이미지 확대 보기 앤디 덴즐러는 회화와 사진적 시각언어를 결합하여 현대인의 기억 구조를 독창적으로 표현하는 작가다. 사진: 갤러리 비선재 제공.

이미지 확대 갤러리 비선재는 깊이 있는 감상 환경을 제공하기 위해 사전 예약 관람 방식으로 운영한다. 사진: 갤러리 비선재 제공. 닫기 이미지 확대 보기 갤러리 비선재는 깊이 있는 감상 환경을 제공하기 위해 사전 예약 관람 방식으로 운영한다. 사진: 갤러리 비선재 제공.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

회화와 사진적 시각언어를 결합해 세계적으로 주목받고 있는 스위스 현대미술가 앤디 덴즐러(Andy Denzler)의 소장전이 22일 개막했다.갤러리 비선재는 앤디 덴즐러의 작품을 선보이는 ‘기억의 잔상’(Afterimages of Memory)을 개막했다고 22일 밝혔다. 소장전은 서울 용산구 한남동 유엔빌리지 3길에 있는 갤러리비선재에서 오는 7월30일까지 열린다.이번 전시는 갤러리 비선재가 소장하고 있는 앤디 덴즐러의 주요 작품들을 중심으로 구성됐다. 작가 특유의 흐릿하게 중첩된 이미지와 시간의 흔적을 통해 기억과 현실, 존재와 부재의 경계를 탐구한다.앤디 덴즐러는 회화와 사진적 시각언어를 결합하여 현대인의 기억 구조를 독창적으로 표현하는 작가다. 의도적으로 화면을 밀어내고 번지게 하는 그의 작업은 디지털 시대의 불완전한 기억과 감각의 잔상을 상징적으로 드러낸다.이번 전시는 단순한 작품 감상을 넘어 관람자 스스로의 기억과 시간의 층위를 성찰하는 특별한 경험을 제공한다.갤러리 비선재는 깊이 있는 감상 환경을 제공하기 위해 사전 예약 관람 방식으로 운영한다. 예약 인원만이 전시 공간에 머무를 수 있도록 하여 작품과 관람자가 더욱 밀도 있게 교감할 수 있는 환경을 조성했다. 문의 및 예약은 네이버 예약, 갤러리비선재 이메일, 전화로 하면 된다.갤러리 비선재 관계자는 “앤디 덴즐러가 포착한 기억의 흔적과 시간의 잔상을 통해 오늘의 우리를 다시 바라보는 특별한 여정이 될 것”이라고 밝혔다.