중저가 작품들 약진…신예의 실험 통했다

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‘조형아트서울’ 4만여명 몰려

이미지 확대 지난 4일 서울 강남구 코엑스에서 열린 ‘조형아트서울(PLAS) 2026’ VIP 프리뷰를 찾은 관람객들이 작품들을 감상하고 있다.

도준석 전문기자 닫기 이미지 확대 보기 지난 4일 서울 강남구 코엑스에서 열린 ‘조형아트서울(PLAS) 2026’ VIP 프리뷰를 찾은 관람객들이 작품들을 감상하고 있다.

도준석 전문기자

이미지 확대 권치규 작가의 ‘레질리언스(Resilience)-서정적 풍경(미루나무)’ 닫기 이미지 확대 보기 권치규 작가의 ‘레질리언스(Resilience)-서정적 풍경(미루나무)’

세줄 요약 조형아트서울 2026이 서울 코엑스에서 나흘간 열려 102개 갤러리의 3500여 점을 선보였다. 중저가 작품 판매가 두드러졌고, ‘뉴 찬스’ 기획에 맞춘 신진 작가들의 실험적 작업이 컬렉터의 관심을 끌었다. 일부 갤러리는 완판과 추가 계약 성과를 냈다. 중저가 작품 판매 호조, 신진 작가 약진

조형아트서울 2026, 4만여 관람객 집객

뉴 찬스 기획, 실험적 작업 호응

2026-06-08 18면

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나흘간 4만여명의 관람객을 끌어모은 ‘조형아트서울 2026’이 중저가 작품의 판매 약진 속에 7일 마무리됐다.서울 강남구 삼성동 코엑스에서 지난 4~7일 열린 ‘조형아트서울(PLAS) 2026’에는 국내외 총 102곳의 갤러리가 작품 3500여 점을 선보였다.신인에게 기회를 준다는 의미의 주제 ‘뉴 찬스’(NEW CHANCE)에 발맞춰 신진 작가들의 실험적이고 감각적인 작업이 컬렉터의 호응을 이끌어냈다.갤러리 엠은 이윤주 작가 6점을 비롯해 모두 25점을 판매했으며 갤러리 티는 제니스 채 작가의 작품 21점을 완판한 데 이어 추가 커미션 계약까지 진행했다. 갤러리 초이는 윤진, 조서영, 박누리 작가의 작품을 포함해 모두 12점을 판매했다. 갤러리 가이아는 5점의 작품을 판매하는 성과를 거뒀다. 팬덤어스 아트갤러리는 첫 참가였음에도 불구하고 60점 이상의 판매고를 올렸다. 해외 갤러리의 활약도 이어졌다. 대만에서 참가한 갤러리들은 가져온 작품을 모두 판매하는 기록을 세웠다.올해 진행된 ‘대형조각 특별전’, ‘뉴 찬스 특별전’, ‘11개 대학 조각 특별전’은 관람객의 눈길을 끌었다. 스테인리스로 빚어낸 높이 4m짜리 권치규 작가의 ‘레질리언스(Resilience)-서정적 풍경(미루나무)’ 같은 대형 조각과 구상 조각의 대가 김영원 작가의 작품도 선보였다.11번째 행사를 기념해 숫자 ‘11’을 강조한 작품들이 볼거리였다. 이병수 ‘내면의 파도’ 시리즈 등 신예 11명의 조각·유리·회화 등이 공간을 채웠다. 일부 작품은 행사 초반 일찌감치 거래되기도 했다. 전국 11개 대학 조소 전공 교수와 학생 작가가 함께하는 ‘대학 조각 특별전’도 함께 열렸다. 회화를 여럿 걸어 둔 다른 부스들과 달리 젊은 작가들의 입체 작품만으로 꾸몄다. ‘뉴 찬스 특별전’에서는 20점 이상의 작품이 판매됐으며, 대학 조각 특별전에서는 8점의 작품이 주인을 찾았다.조형아트서울 관계자는 “내년에도 신생 갤러리를 위한 부스를 마련해 전시 기회를 제공하고, 대학생과 신진 작가들에 대한 기획도 유지할 계획”이라고 밝혔다.