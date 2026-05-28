내년 베네치아 비엔날레 국제건축전 한국관 예술감독에 건축가 이장환 선정

세줄 요약 건축가 이장환 어반오퍼레이션즈 대표가 내년 제20회 베네치아 비엔날레 국제건축전 한국관 예술감독으로 선정됐다. 전시안은 ‘사라지는 도시, 누적하는 건축’으로, 인구 감소와 고령화 속 한국의 초수축 현상을 다룬다. 공동 큐레이터도 참여한다. 이장환, 베네치아 비엔날레 한국관 예술감독 선정

전시 주제는 ‘사라지는 도시, 누적하는 건축’

인구 감소·고령화 속 한국 초수축 현상 조명

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내년에 열리는 제20회 베네치아비엔날레 국제건축전의 한국관 예술감독으로 이장환 어반오퍼레이션즈 대표가 선정됐다고 한국문화예술위원회(아르코)가 28일 밝혔다.이 감독은 네덜란드 건축사무소 OMA에서 건축가로 활동하며 카타르 국립도서관 설계를 비롯해 다수의 아시아, 유럽, 중동 프로젝트를 수행했다.이 감독의 전시기획안은 ‘사라지는 도시, 누적하는 건축’(가제)을 주제로 인구 감소와 고령화라는 전 세계적 흐름 속에서 한국의 ‘초수축’ 현상을 조명한다.전시에는 배윤경 단국대 건축학과 겸임교수와 네덜란드 건축가 그룹 MVRDV의 이교석 어소시에이트 디렉터, 고재협 미션오브젝트 공동대표가 작가 겸 공동 큐레이터로 참여한다.베네치아 비엔날레는 미술전과 건축전이 격년으로 열린다. 제20회 베네치아비엔날레 건축전은 내년 5월 8일부터 11월 21일까지 열린다.