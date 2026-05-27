“소리는 물과 같아요”…부산비엔날레가 선보이는 ‘불협 합창’

세줄 요약 2026 부산비엔날레가 23개국 47명 작가와 3개 전시 공간을 공개했다. 올해 주제는 ‘불협하는 합창’으로, 조화보다 차이와 긴장 속 공존을 묻는다. 부산현대미술관, 스페이스 원지, 옛 부산남고가 3악장으로 짜였다. 23개국 47명 작가와 3개 전시 공간 공개

주제는 ‘불협하는 합창’, 차이와 공존 탐색

소리·퍼포먼스 중심의 새 전시 방향 제시

이미지 확대 아말 칼라프(왼쪽)·에블린 사이먼스 공동 전시감독이 27일 서울 중구 한국프레스센터에서 열린 2026 부산비엔날레 기자설명회에서 발언하고 있다. 2026.5.27. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 아말 칼라프(왼쪽)·에블린 사이먼스 공동 전시감독이 27일 서울 중구 한국프레스센터에서 열린 2026 부산비엔날레 기자설명회에서 발언하고 있다. 2026.5.27. 연합뉴스

이미지 확대 2026 부산비엔날레가 열릴 부산 영도구의 ‘스페이스 원지’ 전경. 부산비엔날레 조직위원회 제공 닫기 이미지 확대 보기 2026 부산비엔날레가 열릴 부산 영도구의 ‘스페이스 원지’ 전경. 부산비엔날레 조직위원회 제공

이미지 확대 2026 부산비엔날레가 열릴 부산 영도구의 옛 부산남고등학교 전경. 부산비엔날레 조직위원회 제공 닫기 이미지 확대 보기 2026 부산비엔날레가 열릴 부산 영도구의 옛 부산남고등학교 전경. 부산비엔날레 조직위원회 제공

이미지 확대 에블린 사이먼스(가운데) 공동 전시감독이 27일 서울 중구 한국프레스센터에서 열린 2026 부산비엔날레 기자설명회에서 발언하고 있다. 왼쪽부터 이준 부산비엔날레 조직위원회 집행위원장, 아말 칼라프 전시감독, 사이먼스 전시감독, 박현성 작가, 조은지 작가. 부산비엔날레 조직위원회 제공 닫기 이미지 확대 보기 에블린 사이먼스(가운데) 공동 전시감독이 27일 서울 중구 한국프레스센터에서 열린 2026 부산비엔날레 기자설명회에서 발언하고 있다. 왼쪽부터 이준 부산비엔날레 조직위원회 집행위원장, 아말 칼라프 전시감독, 사이먼스 전시감독, 박현성 작가, 조은지 작가. 부산비엔날레 조직위원회 제공

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“소리는 마치 물과 같아요. 어느 한 장소에 갇혀 있기를 거부하죠. 그리고 우리 몸이 한데 모여 행동하는 것은 파도와 같습니다. 이것이 소리로 울리면 힘겨운 시대를 살아가는 예술가가 목소리를 내는 통로가 될 수 있다고 생각했습니다.” (아말 칼라프 2026 부산비엔날레 공동 전시감독)한국을 대표하는 전람회 중 하나인 2026 부산비엔날레가 석 달 앞으로 다가온 가운데, 올해 행사를 꾸밀 작가와 공간이 공개됐다.부산비엔날레 조직위원회는 27일 서울 중구 한국프레스센터에서 기자설명회를 열고 참여 작가 23개국 47명과 전시 장소를 포함한 구상을 발표했다.오는 8월 29일부터 11월 1일까지 65일간 열리는 올해 전시의 주제는 ‘불협하는 합창’이다. 합의, 조화보다는 차이와 긴장, 공명의 가능성에 주목하며 공존의 방식을 탐색한다는 취지다.이에 따라 전시 공간 3곳을 3개의 ‘악장’(樂章)으로 표현했다. 을숙도에 있는 부산현대미술관(1악장)에서는 낙동강과 바다가 만난다는 장소 특성에 착안해 ‘돌봄’과 ‘재생’ 개념을 구현한다. 과거 선박 수리 공장이었던 영도구 ‘스페이스 원지’(2악장)에서는 정치적 공간으로서의 바다를 고찰하고, 올해 초 교사 이전 후 비워진 옛 부산남고등학교(3악장)는 교육과 미래를 묻는 공간으로 삼는다.‘불협하는 합창’이라는 주제와 맞게 올해 부산비엔날레만의 특징은 소리와 퍼포먼스에 있다. 기존 행사가 시각적 경험에 집중했다면 올해는 라이브 퍼포먼스, 클럽 문화, 리듬과 몸의 움직임을 경험하도록 한다는 기조다.에블린 사이먼스(벨기에) 공동 전시감독은 “가짜뉴스를 포함해 수많은 정보가 쏟아질 때 지식을 전달하고 소통하는 새로운 방식이 뭘지 고민했다”면서 “발화된 언어가 아니라 사운드·음악으로 활동하는 작가들에 초점을 맞췄다”고 밝혔다. 아말 칼라프(영국·바레인) 감독도 “휴대전화와 각종 미디어를 통해 언어와 이미지의 융단폭격을 맞는 시대인 만큼, 이전과 다른 방식으로 예술을 느끼는 방법이 필요하다”고 했다.이준 부산비엔날레 집행위원장은 “현대미술의 파동이 시각적인 것에서 사운드·퍼포먼스로 옮겨가는 추세”라며 “이번에 다룰 사운드는 민족 문화를 포함하면서 (부산의) 지역성도 스며 있다”고 설명했다.주요 참여 작가는 벨기에를 기반으로 활동하는 필리핀 태생 조슈아 세라핀, 독일 유학 후 부산에서 활동하는 박현성, 인도네시아 기반의 나타샤 톤테이 등이다. 주최 측은 현재 조율 중인 7팀 내외가 포함된 최종 작가 명단을 추후 발표할 계획이다.이번 전시를 이끄는 칼라프 감독은 2019년 베네치아 비엔날레 바레인 파빌리온 큐레이터를 맡았던 바 있다. 사이먼스 감독은 벨기에 브뤼셀에 기반을 둔 독립 기획자로, 2019~2023년 벨기에 전자음악 페스티벌 ‘호르스트 아트 앤 뮤직’ 예술감독으로서 시각예술과 퍼포먼스 프로그램을 이끌었다.