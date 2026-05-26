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봉하마을서 노무현 특별전…부시가 그린 초상화 첫 공개

이창언 기자
이창언 기자
입력 2026-05-26 11:47
수정 2026-05-26 11:47
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김해 깨어있는시민 문화체험전시관
서거 17주기·탄생 80주년을 기념 전시
민주화운동부터 시민정치까지 조명

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부시 전 대통령이 그린 노 전 대통령 초상화. 2026.5.26. 깨어있는시민 문화체험전시관 제공.
부시 전 대통령이 그린 노 전 대통령 초상화. 2026.5.26. 깨어있는시민 문화체험전시관 제공.


노무현 전 대통령 서거 17주기이자 탄생 80주년을 기념하는 특별전에서 조지 W 부시 전 미국 대통령이 직접 그린 노 전 대통령 초상화가 처음 공개돼 눈길을 끌고 있다.

깨어있는시민 문화체험전시관은 지난 15일부터 전시관 2층 기획전시실에서 특별전 ‘안녕하세요? 노무현입니다!’를 개최 중이라고 26일 밝혔다.

오는 9월 27일까지 이어지는 이번 전시는 노 전 대통령의 삶과 정치 여정을 조명하는 구성으로 마련했다.

전시에서는 2019년 노 전 대통령 10주기 추도식 당시 부시 전 대통령이 직접 그려 유족에게 전달한 노 전 대통령 초상화가 일반에 처음 공개 중이다. 부시 전 대통령은 당시 추도식에서 노 전 대통령을 직접 기리며 추도사를 통해 인권과 민주주의에 대한 헌신을 언급한 바 있다.

전시는 총 3부로 구성됐다.

1부 ‘안녕하세요? 노무현입니다’에서는 신분증과 명함, 자서전, 국군 보안사령부가 작성한 인사카드 등 각종 자료를 통해 노 전 대통령의 삶을 소개한다.

2부 ‘끊임없이 도전했습니다’에서는 부산 북강서을 출마 등 지역주의 타파를 위한 정치 여정을 중심으로 그의 도전적인 행보를 조명한다.

3부 ‘여러분이 있기에 가능했습니다’에서는 개혁국민정당 기념 티셔츠와 노사모 활동 물품, 희망 돼지 저금통 등 시민 참여 정치의 상징적 자료들을 전시한다.

부산 지역 민주화운동 관련 자료와 함께 노 전 대통령의 생애를 보여주는 100여 점의 자료, 비상계엄 선포 때 국군 보안사령부가 주요 인사 동향을 기록한 것으로 알려진 ‘청명 계획’ 관련 인사카드 등 과거 사찰 자료도 전시에서 볼 수 있다.

이정호 전시관장은 “사람 사는 세상을 꿈꾸며 끊임없이 도전했던 노무현 대통령의 삶과 가치를 소개하기 위해 전시를 준비했다”며 “이번 전시가 노 전 대통령의 철학과 민주주의 가치를 되새기는 계기가 되길 바란다”고 밝혔다.

깨어있는시민 문화체험전시관은 2022년 9월 노 전 대통령의 고향인 경남 김해시 진영읍 봉하마을에 개관했다. 김해시가 건립하고 노무현재단이 위탁 운영하고 있다.

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노무현 전 대통령 명함들. 2026.5.26. 깨어있는시민 문화체험전시관 제공
노무현 전 대통령 명함들. 2026.5.26. 깨어있는시민 문화체험전시관 제공
김해 이창언 기자
세줄 요약
  • 봉하마을 특별전 개막, 노무현 삶과 정치 조명
  • 부시 전 대통령 초상화 첫 공개, 추도 의미 부각
  • 신분증·노사모 물품 등 100여 점 자료 전시
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