무료로 즐기고 굿즈까지…국악박물관, ‘문화가 있는 날’ 프로그램 풍성

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

무료로 즐기고 굿즈까지…국악박물관, ‘문화가 있는 날’ 프로그램 풍성

최여경 기자
최여경 기자
입력 2026-04-17 18:16
수정 2026-04-17 18:16
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
국악박물관은 매주 수요일 ‘문화가 있는 날’에 풍류음악과 국악기를 주제로 한 스탬프 미션 프로그램을 운영한다. 국립국악원 제공
국악박물관은 매주 수요일 ‘문화가 있는 날’에 풍류음악과 국악기를 주제로 한 스탬프 미션 프로그램을 운영한다. 국립국악원 제공


서울 국립국악원 내 국악박물관은 매주 수요일 ‘문화가 있는 날’을 위한 다양한 체험·교육 프로그램을 운영한다. ‘문화가 있는 날’이 매월 마지막 수요일에서 매주 수요일로 확대되면서 문화 혜택을 더 자주 누릴 수 있도록 기획했다.

국악박물관이 마련한 ‘국악과 함께하는 문화가 있는 날’ 체험 프로그램은 풍류음악과 국악기를 주제로 한 스탬프 미션으로, 매주 수요일 오전 10시부터 오후 5시 30분까지 별도의 신청 없이 누구나 현장에서 자유롭게 참여할 수 있다.

전시실 곳곳에 숨겨진 스탬프를 찾아 모두 찍으면 풍류음악 일러스트가 담긴 엽서가 완성된다. 이 엽서는 국악 캐릭터 키링과 교환할 수 있다. 이 프로그램을 통해 어린이를 비롯한 모든 관람객이 국악을 더욱 친근하게 접하고 국악에 대한 흥미를 높이는 계기가 될 것으로 국악박물관 측은 기대하고 있다.

5월에는 문화체육관광부와 한국박물관협회가 공동 주관하는 박물관·미술관 주간과 연계해 문화가 있는 날 프로그램을 진행할 예정이다.

9월부터는 유아 단체 관람객을 대상으로 ‘박물관 나와라, 쿵딱!’ 교육을 운영한다. 어린이의 눈높이에 맞춘 전시 해설과 체험 활동으로 국악의 소리와 형태를 쉽고 재미있게 배울 수 있다. 서울·경기·인천 지역에 있는 유치원과 어린이집(만 4~5세 반)이 참여할 수 있다. 참여 신청은 7~8월 중 누리집을 통해 공지한다.



국악박물관은 문화가 있는 날 프로그램 외에도 매주 토요일에 가족과 외국인을 대상으로 하는 전시 해설 프로그램을 운영하고 있다. 자세한 정보는 국립국악원(www.gugak.go.kr) 또는 e국악아카데미(academy.gugak.go.kr) 누리집에서 확인할 수 있다.
최여경 선임기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
문화가 있는 날이 언제에서 언제로 확대됐는가?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로