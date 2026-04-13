상반기 미술시장 가늠자 ‘화랑미술제’ 5만명 찾아…“시장 회복 기대감 보였다”

이미지 확대 화랑미술제에 참여한 PKM 부스의 모습. 조각가 정현의 솔로 부스를 선보였다.

윤수경 기자 닫기 이미지 확대 보기 화랑미술제에 참여한 PKM 부스의 모습. 조각가 정현의 솔로 부스를 선보였다.

윤수경 기자

이미지 확대 지난 8일 화랑미술제를 찾은 관람객들이 부스를 돌아다니며 작품을 감사하고 있다.

윤수경 기자 닫기 이미지 확대 보기 지난 8일 화랑미술제를 찾은 관람객들이 부스를 돌아다니며 작품을 감사하고 있다.

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이미지 확대 줌-인 부스의 모습.

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이미지 확대 화랑미술제 전경.

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상반기 국내 미술시장의 흐름을 가늠할 수 있는 아트페어인 ‘2026 화랑미술제’가 5만여 명이 찾은 가운데 막을 내렸다. 중저가 작품들이 많이 팔리고 일부 고가 작품들도 거래되며 시장 회복에 대한 기대감을 보여줬다는 평을 받았다.한국화랑협회는 지난 8~12일 서울 강남구 코엑스에서 열린 화랑미술제에 지난 8일 사전 관람에만 4500명이 방문했으며 주말 사이 젊은 세대와 가족 단위 관람객의 방문이 두드러지며 5만여 명이 다녀갔다고 밝혔다.제이슨함에서는 이목하 작가의 작품 1점이 약 2억 원에 판매됐고 국제갤러리에서는 줄리안 오피의 9000만 원대 작품과 김윤신의 4000만 원대 작품 그리고 이희준의 2000만 원대 작품 등이 거래됐다. 콘크리트갤러리에서는 국경오의 조각 작품 3점이 총 8000만 원대에 판매됐다.노화랑은 모든 출품작을 완판했으며, 갤러리박영은 김시현의 캔버스 작품과 신진작가 이아영 작품이 모두 판매됐다.올해 화랑미술제는 국내 주요 갤러리 169곳이 참여한 가운데 확장된 전시 구성과 다양한 프로그램으로 관람객들의 높은 관심을 이끌어냈다.지난해에 이어 더욱 강화된 ‘솔로 부스’ 섹션과 함께, 한국화랑협회 창립 50주년을 기념하는 특별전시를 중심으로 전시 전반의 완성도를 끌어올렸다.단일 작가를 집중 조명하는 솔로 부스는 19개 갤러리가 참여하는 확장된 형태로 운영되며 밀도 높은 전시 경험을 제공했고, 코엑스 D홀에 마련된 50주년 특별전은 협회의 역사와 한국 미술시장의 변화를 조망하는 아카이브 전시로 관람객들의 큰 주목을 받았다.신진작가 특별전인 ‘줌-인’(ZOOM-IN) 참가 작가 10명을 대상으로 한 ‘줌-인 어워드’에서는 송다슬(대상), 하성욱(최우수상), 정진(우수상)이 수상자로 선정됐다.후원사인 KB금융그룹이 수여하는 KB스타상은 조이스 진(회화), 송인욱(조각) 작가가 받았다.화랑협회 관계자는 “신중한 소비 기조 속에서 합리적인 가격대 작품을 중심으로 거래가 이뤄지며 안정적인 흐름을 보였다”며 “특히 중저가 작품군에서 고른 판매가 이어져 시장의 저변 확대를 실감케 했다”고 설명했다.