“해외 시장서 폭발적 인기” 42.5㎝ 대형 달항아리 뉴욕 경매 전 서울서 공개

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

“해외 시장서 폭발적 인기” 42.5㎝ 대형 달항아리 뉴욕 경매 전 서울서 공개

윤수경 기자
윤수경 기자
입력 2026-02-19 16:51
수정 2026-02-19 16:51
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
세계적인 미술품 경매사 크리스티가 다음달 24일 미국 뉴욕 록펠러 센터에서 열리는 한국 미술품 경매에 앞서 18세기 조선 백자 달항아리를 서울에서 먼저 공개한다.

이미지 확대
18세기 조선 백자 달항아리. 높이: 42.5cm, 지름: 42.5cm. 크리스티 제공
18세기 조선 백자 달항아리. 높이: 42.5cm, 지름: 42.5cm.
크리스티 제공


서울 프리뷰는 오는 23일부터 25일까지 사흘간 서울 종로구 팔판길 크리스티 코리아에서 진행된다.

높이 42.5㎝의 대형 조선 백자 달항아리의 추정가는 100만~200만 달러(한화 약 14억 5000만~29억원)다.

달항아리는 해외 시장에서 인기가 높다. 앞서 크리스티 2007년 경매에서 127만 2000달러에 낙찰된 바 있으며 2023년에는 18세기 조선시대 백자 달항아리가 당초 추정가였던 100만∼200만 달러를 훌쩍 뛰어넘은 456만 달러에 낙찰되기도 했다. 지난해 3월 경매에서는 또 다른 달항아리가 283만 3000달러에 낙찰됐다.

이학준 크리스티 코리아 대표는 “이번 달항아리는 높이 42.5cm에 이르는 대호로, 뛰어난 발색과 안정적인 기형을 갖췄다”며 “완성도 높은 비례감과 조형미를 바탕으로 높은 낙찰가가 기대된다”고 밝혔다.
윤수경 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
이번에 경매될 조선 백자 달항아리의 추정가는?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
결혼식 생략? '노웨딩'에 대한 여러분 생각은?
비용 문제 등으로 결혼식을 생략하는 사람들이 늘고 있다. 노웨딩에 대한 여러분은 생각은?
1. 결혼식 굳이 안해도 된다.
2. 결혼식 꼭 해야 한다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로