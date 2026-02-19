“해외 시장서 폭발적 인기” 42.5㎝ 대형 달항아리 뉴욕 경매 전 서울서 공개

이미지 확대 18세기 조선 백자 달항아리. 높이: 42.5cm, 지름: 42.5cm.

세계적인 미술품 경매사 크리스티가 다음달 24일 미국 뉴욕 록펠러 센터에서 열리는 한국 미술품 경매에 앞서 18세기 조선 백자 달항아리를 서울에서 먼저 공개한다.서울 프리뷰는 오는 23일부터 25일까지 사흘간 서울 종로구 팔판길 크리스티 코리아에서 진행된다.높이 42.5㎝의 대형 조선 백자 달항아리의 추정가는 100만~200만 달러(한화 약 14억 5000만~29억원)다.달항아리는 해외 시장에서 인기가 높다. 앞서 크리스티 2007년 경매에서 127만 2000달러에 낙찰된 바 있으며 2023년에는 18세기 조선시대 백자 달항아리가 당초 추정가였던 100만∼200만 달러를 훌쩍 뛰어넘은 456만 달러에 낙찰되기도 했다. 지난해 3월 경매에서는 또 다른 달항아리가 283만 3000달러에 낙찰됐다.이학준 크리스티 코리아 대표는 “이번 달항아리는 높이 42.5cm에 이르는 대호로, 뛰어난 발색과 안정적인 기형을 갖췄다”며 “완성도 높은 비례감과 조형미를 바탕으로 높은 낙찰가가 기대된다”고 밝혔다.