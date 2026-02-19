유영국 화백 부인 김기순 여사 별세

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

유영국 화백 부인 김기순 여사 별세

윤수경 기자
윤수경 기자
입력 2026-02-19 16:38
수정 2026-02-19 16:38
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
한국 추상미술의 선구자 유영국(1916~2002) 화백의 부인 김기순 여사가 지난 17일 별세했다. 106세.

고인은 1920년 서울에서 태어났으며 고 이희호 여사의 5촌 조카다. 1944년 유 화백과 결혼한 뒤 남편의 고향인 경북 울진에 정착해 가정을 꾸렸다.

이미지 확대
유영국 화백과 김기순 여사. 유영국미술문화재단 제공
유영국 화백과 김기순 여사.
유영국미술문화재단 제공


두 사람은 울진에서 양조장을 운영하며 생계를 이어갔다. 당시 생산한 소주 ‘망향’은 동해안 어부들 사이에서 큰 인기를 얻었고 사업도 번창했다.

하지만 1955년 사업을 정리하고 “화가가 되겠다”는 남편과 함께 서울로 이주했다. 유 화백은 홍익대 교수로 잠시 일한 것을 제외하고 평생 작가로 살았다.

서울 약수동에 작업실을 마련해주고 생계를 책임진 것도 김 여사의 몫이었다. 그는 남편을 대신해 택시를 구입해 운영하고 버스 노선을 매입해 간이 운수업을 하며 가족의 생활을 꾸렸다. 네 자녀를 모두 해외 유학 보낼 만큼 교육에도 힘썼다.

장녀인 고 유리지 교수는 미국 템플대에서 수학한 뒤 서울대 미대 교수로 재직하며 한국 현대 금속공예 발전에 기여했다. 장남 유진씨는 유학 후 카이스트 교수로 활동했으며 현재 유영국미술문화재단 이사장으로 있다.

유 화백은 환갑을 앞두고 작품이 주목받기 시작했으나 심근경색으로 쓰러졌다. 1977년부터 심장 박동기를 달고 생활했으며 2002년 별세할 때까지 투병과 작업을 병행했다. 김 여사는 남편의 곁을 지키며 간호와 지원을 이어왔다.

유족으로는 아들 유진·유건씨와 딸 자야씨가 있다. 빈소는 서울대병원 장례식장이며 발인은 20일이다.
윤수경 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
김기순 여사가 남편 유영국 화백을 뒷받침하기 위해 한 사업은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
결혼식 생략? '노웨딩'에 대한 여러분 생각은?
비용 문제 등으로 결혼식을 생략하는 사람들이 늘고 있다. 노웨딩에 대한 여러분은 생각은?
1. 결혼식 굳이 안해도 된다.
2. 결혼식 꼭 해야 한다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로