[포토] 문재인 전 대통령 부부, ‘청주공예비엔날레’ 관람

문재인 전 대통령이 10일 청주 문화제조창에서 부인 김정숙 여사와 ‘2025 청주공예비엔날레’를 관람했다.문 전 대통령 내외는 조계종 종정 성파 스님 등과 함께 전시관을 둘러보며 작품을 감상했다.성파 스님은 이번 비엔날레에서 100ｍ에 달하는 대형 한지 작품을 선보였다.문 전 대통령은 시멘트와 도자기로 만든 의자에 앉아보거나 작품을 직접 만져보며 전시에 큰 관심을 보였다.그는 “공예비엔날레를 응원하고 격려하기 위해 왔는데, 와서 보니 안 해도 될 만큼 대단히 훌륭하다”며 “전시 규모도 크고 작품 수준도 높다”고 말했다.그러면서 “담배공장이 문화공간으로 거듭난 것에 감회가 깊다”며 “많은 분이 와서 관람했으면 좋겠다”고 덧붙였다.1993년 첫선을 보인 청주 공예비엔날레는 올해로 14회째를 맞는다.‘세상 짓기’를 주제로 11월 2일까지 이어지는 올해 행사에선 72개국 작가들이 2500여점의 작품을 선보인다.비엔날레가 열리는 문화제조창은 과거 담배공장이었다가 복합문화공간으로 변모하면서 지역 문화와 예술을 대표하는 랜드마크가 됐다.