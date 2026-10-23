[김동완의 오늘의 운세] 2026년 10월 25일

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[김동완의 오늘의 운세] 2026년 10월 25일

입력 2026-10-23 01:17
수정 2026-10-23 01:17
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대




36년생 : 오랫동안 품었던 근심과 걱정이 해결된다.

48년생 : 복잡하게 얽힌 문제가 순조롭게 풀린다.

60년생 : 앞으로 나아갈 희망찬 미래가 보인다.

72년생 : 기쁘고 반가운 일이 가까이 찾아온다.

84년생 : 충분한 휴식을 취하며 안정을 찾는 것이 좋다.

96년생 : 걱정했던 일이 해결되어 마음이 편안해진다.



37년생 : 원하는 결과를 위해 시간과 노력을 아끼지 마라.

49년생 : 서두르기보다 시간을 두고 추진하는 것이 좋다.

61년생 : 막혔던 흐름이 원활하게 이어지기 시작한다.

73년생 : 결정한 일은 빠르게 실행하는 것이 유리하다.

85년생 : 신중하게 살펴보고 투자하면 이득이 생긴다.

97년생 : 충분히 생각했으면 미루지 말고 실행에 옮겨라.

호랑이

38년생 : 여러 곳에서 실속 있는 이득이 생긴다.

50년생 : 성실한 노력이 성공으로 가는 지름길이다.

62년생 : 재물운과 주변의 인기가 함께 높아진다.

74년생 : 시간이 지나면서 금전운이 점차 좋아진다.

86년생 : 마음이 안정되고 편안한 하루를 보낸다.

98년생 : 꾸준한 노력이 실력과 좋은 평가로 이어진다.

토끼

39년생 : 열심히 움직인 만큼 만족스러운 소득이 생긴다.

51년생 : 즐겁고 편안한 하루를 보내게 된다.

63년생 : 계획하고 추진한 일이 순조롭게 이루어진다.

75년생 : 하는 일마다 막힘없이 원활하게 흘러간다.

87년생 : 마음을 열고 사람을 대하면 행운이 따른다.

99년생 : 친구에게 먼저 다가가면 좋은 관계가 시작된다.



40년생 : 가족과 충분히 대화하며 화합을 이루어라.

52년생 : 금전운이 강해져 실속 있는 수입이 생긴다.

64년생 : 기쁨과 좋은 운이 넘치는 하루다.

76년생 : 지나치게 바쁘게 움직이지 말고 여유를 가져라.

88년생 : 신념을 가지고 꾸준히 노력해야 한다.

00년생 : 바쁜 일정 속에서도 휴식과 여유를 챙겨라.

DATA INSIGHT
띠별 운세를 넘어, 데이터로 분석하는 맞춤형 운명 리포트
THE NEXT : AI 알고리즘이 당신의 고유한 만세력과 별자리 궤도를 정밀 교차 분석합니다.


41년생 : 재물이 생기면 주변에 기쁨을 나누어라.

53년생 : 큰 재물이나 실속 있는 이득을 얻을 수 있다.

65년생 : 이름과 능력을 널리 알릴 일이 생긴다.

77년생 : 실속 있는 이익을 얻어 즐거움이 커진다.

89년생 : 대인관계가 복잡해질 수 있으니 말을 조심하라.

01년생 : 친구 사이에서 오해가 생기지 않도록 솔직히 말하라.



42년생 : 근심과 걱정이 눈 녹듯 사라진다.

54년생 : 조급해하지 않아도 일이 자연스럽게 해결된다.

66년생 : 생각하지 못했던 큰 이득이 생긴다.

78년생 : 큰 재물이 들어와 생활이 풍요로워진다.

90년생 : 새로운 계획을 세우면 좋은 행운이 따른다.

02년생 : 새로운 목표를 세우고 준비하기에 좋은 날이다.



43년생 : 막혔던 일이 머지않아 순조롭게 풀린다.

55년생 : 기대하던 일에서 큰 성과를 거둔다.

67년생 : 작지만 기분 좋은 이익이 생긴다.

79년생 : 몸과 마음을 편안하게 하고 충분히 쉬어라.

91년생 : 전반적인 운이 상승하며 일이 잘 풀린다.

03년생 : 결과가 작더라도 성실하게 노력한 과정을 소중히 여겨라.

원숭이

44년생 : 안정된 상황 속에서 꾸준한 발전을 이룬다.

56년생 : 전체적인 흐름을 살펴 판단하면 이득이 따른다.

68년생 : 예상했던 것보다 큰 이익을 얻을 수 있다.

80년생 : 마음의 여유를 가지고 차분하게 행동하라.

92년생 : 조금만 기다리면 좋은 행운이 찾아온다.

04년생 : 주변 상황을 살핀 뒤 움직이면 실수를 줄인다.



45년생 : 부지런히 움직이면 좋은 행운이 따른다.

57년생 : 기분이 즐겁고 만족스러운 하루다.

69년생 : 이사나 환경의 변화가 순조롭게 진행된다.

81년생 : 이익이 생기더라도 천천히 진행하는 것이 좋다.

93년생 : 마음먹었던 일이 계획한 대로 이루어진다.

05년생 : 서두르지 말고 하나씩 차근차근 진행하라.



46년생 : 계획한 대로 운이 상승하며 일이 잘 풀린다.

58년생 : 재물운이 좋아지고 기쁜 일이 생긴다.

70년생 : 계획한 일이 성취되고 운이 크게 상승한다.

82년생 : 마지막까지 최선을 다하면 문제가 해결된다.

94년생 : 어려운 상황이 오히려 좋은 기회로 바뀐다.

06년생 : 어려운 문제도 끝까지 노력하면 해결할 수 있다.

돼지

47년생 : 노력한 만큼 만족스러운 대가를 얻게 된다.

59년생 : 전반적인 운이 서서히 좋아지고 일이 풀린다.

71년생 : 겸손하게 행동하면 좋은 행운이 따른다.

83년생 : 꾸준히 노력하면 더없이 좋은 기회가 찾아온다.

95년생 : 좋은 복과 행운이 점차 가까이 다가온다.

07년생 : 꾸준히 연습하면 실력이 크게 좋아진다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로