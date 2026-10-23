[김동완의 오늘의 운세] 2026년 10월 24일

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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 10월 24일

입력 2026-10-23 01:17
수정 2026-10-23 01:17
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36년생 : 겸손한 태도를 지키면 좋은 운이 찾아온다.

48년생 : 계획하고 추진한 일이 뜻대로 이루어진다.

60년생 : 재물운이 좋아져 금전적인 여유가 생긴다.

72년생 : 주변의 관심과 인기가 높아지는 시기다.

84년생 : 성공을 향해 자신 있게 힘껏 나아가라.

96년생 : 자신감을 가지고 목표에 도전하면 성과가 있다.



37년생 : 번거롭더라도 정성을 보이면 좋은 일이 따른다.

49년생 : 문서나 계약과 관련해 이득을 얻는다.

61년생 : 오랫동안 막혔던 일이 순조롭게 풀린다.

73년생 : 자존심을 내려놓으면 새로운 희망이 생긴다.

85년생 : 생각하지 못했던 즐거운 일이 찾아온다.

97년생 : 하기 싫은 일도 성실히 마치면 좋은 평가를 받는다.

호랑이

38년생 : 추진하는 모든 일이 뜻대로 이루어진다.

50년생 : 의견 충돌이 생겨도 대화하면 해결된다.

62년생 : 하는 일마다 막힘없이 순조롭게 풀린다.

74년생 : 침착하고 차분하게 행동하면 행운이 따른다.

86년생 : 꼬이기 시작했던 문제가 원만하게 해결된다.

98년생 : 친구와 생각이 달라도 감정적으로 대응하지 마라.

토끼

39년생 : 좋은 운과 기회가 천천히 다가온다.

51년생 : 원칙과 바른 방법을 지켜야 행운이 따른다.

63년생 : 노력해 온 만큼 만족스러운 대가를 얻는다.

75년생 : 지혜롭고 차분하게 하루를 보내는 것이 좋다.

87년생 : 집안에 걱정거리가 생겨도 곧 해결된다.

99년생 : 어려운 문제가 생기면 순서대로 차분히 풀어라.



40년생 : 가족으로 인해 기쁘고 반가운 일이 생긴다.

52년생 : 몸과 마음이 편안하고 걱정이 줄어든다.

64년생 : 하는 일이 막힘없이 순조롭게 흘러간다.

76년생 : 가족과 즐거운 시간을 보내면 행운이 따른다.

88년생 : 다른 사람에게 베푼 만큼 소득이 돌아온다.

00년생 : 가족에게 따뜻한 관심을 표현하면 마음이 편안해진다.

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41년생 : 지출이 늘어날 수 있으니 금전 관리를 잘하라.

53년생 : 몸과 마음에 활기가 넘치는 하루다.

65년생 : 충분한 휴식을 취하며 건강을 돌보아라.

77년생 : 주변 사람과 상의하면 좋은 해결책을 얻는다.

89년생 : 추진하는 일마다 만족스러운 성과를 얻는다.

01년생 : 혼자 결정하지 말고 친구와 충분히 상의하라.



42년생 : 애쓰고 노력한 만큼 만족스러운 소득이 생긴다.

54년생 : 가까운 곳으로 여행하면 좋은 기운을 얻는다.

66년생 : 막혔던 일이 순탄하고 원활하게 풀려간다.

78년생 : 노력한 만큼 만족스러운 대가가 돌아온다.

90년생 : 예상하지 못했던 수입과 이득이 생긴다.

02년생 : 꾸준히 노력하면 기대 이상의 결과를 얻는다.



43년생 : 재물과 관련된 좋은 기회를 놓치지 마라.

55년생 : 가까운 사람을 통해 실속 있는 이득을 얻는다.

67년생 : 곤란한 일이 생겨도 차분하게 대응하라.

79년생 : 새로운 의욕과 활력이 넘치는 하루다.

91년생 : 마지막까지 최선을 다하면 좋은 행운이 따른다.

03년생 : 힘든 일이 있어도 중간에 포기하지 마라.

원숭이

44년생 : 부지런히 움직이면 기대 이상의 성과를 얻는다.

56년생 : 집안에 반갑고 경사스러운 일이 생긴다.

68년생 : 금전 사정이 좋아져 마음이 든든해진다.

80년생 : 필요한 순간에 도움을 주는 사람이 나타난다.

92년생 : 주변에서 능력과 성실함을 인정받는다.

04년생 : 친구의 도움을 고맙게 받아들이고 보답하라.



45년생 : 건강과 체력 관리에 더욱 신경을 써라.

57년생 : 계획한 대로 추진하면 좋은 결과가 따른다.

69년생 : 때를 기다리면 만족스러운 기회가 찾아온다.

81년생 : 집안이 화목해지고 마음이 편안해진다.

93년생 : 좋은 운이 들어와 즐거움과 기쁨이 커진다.

05년생 : 서두르지 말고 준비가 끝날 때까지 기다려라.



46년생 : 알차고 뜻깊은 하루를 보내게 된다.

58년생 : 사람들과의 관계에서 좋은 운이 따른다.

70년생 : 즐겁고 만족스러운 기쁨을 누린다.

82년생 : 좋은 운이 들어와 모든 일이 순조롭게 풀린다.

94년생 : 주변 사람들의 의견을 참고하면 행운이 따른다.

06년생 : 친구들의 의견을 듣고 함께 결정하는 것이 좋다.

돼지

47년생 : 애쓰고 노력한 만큼 만족스러운 소득이 생긴다.

59년생 : 재치 있는 대처로 어려운 상황을 극복한다.

71년생 : 건강을 잘 관리하면 큰 이득과 기쁨이 따른다.

83년생 : 세운 계획에서 밝은 미래와 희망이 보인다.

95년생 : 가까운 사람에게 도움을 받아 어려움을 해결한다.

07년생 : 상황에 맞게 재치 있게 행동하면 문제를 해결한다.
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