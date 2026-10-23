[김동완의 오늘의 운세] 2026년 10월 23일

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36년생 : 기쁘고 좋은 일이 연이어 생긴다.48년생 : 주변의 관심과 인기가 높아지는 시기다.60년생 : 오랜만에 몸과 마음이 편안해진다.72년생 : 좋은 복과 행운이 점차 가까이 다가온다.84년생 : 추진하는 모든 일이 뜻대로 잘 풀린다.96년생 : 주변의 관심을 받아도 겸손한 태도를 지켜라.37년생 : 어려운 상황이 오히려 좋은 기회로 바뀐다.49년생 : 마음의 여유를 가지고 차분하게 행동하라.61년생 : 놓치지 말아야 할 좋은 기회가 찾아온다.73년생 : 오랫동안 소망한 일이 모두 해결된다.85년생 : 재물운이 들어와 금전적인 여유가 생긴다.97년생 : 좋은 기회가 생기면 망설이지 말고 도전하라.호랑이38년생 : 집안에 반갑고 경사스러운 일이 생긴다.50년생 : 오랫동안 품었던 근심이 해결된다.62년생 : 집안이 화목해져 부러울 것이 없는 하루다.74년생 : 무엇보다 마음의 안정을 지키는 것이 중요하다.86년생 : 기대하고 기다리던 일이 성사된다.98년생 : 결과를 기다리며 마음을 차분하게 유지하라.토끼39년생 : 어렵게 보였던 일이 쉽게 풀리니 걱정하지 마라.51년생 : 어려운 상황이 오히려 좋은 기회로 바뀐다.63년생 : 몸과 마음이 기쁘고 편안한 하루가 된다.75년생 : 적극적인 자세로 자신 있게 나아가라.87년생 : 좋은 기회는 자주 오지 않으니 놓치지 마라.99년생 : 자신감을 가지고 적극적으로 활동에 참여하라.40년생 : 걱정이 줄어들고 마음이 편안해진다.52년생 : 기대하고 기다리던 일이 이루어진다.64년생 : 성실하고 규칙적인 생활이 좋은 운을 부른다.76년생 : 현실적인 상황에 맞는 계획을 세워라.88년생 : 자신을 위한 노력과 필요한 투자를 아끼지 마라.00년생 : 실현할 수 있는 목표를 세우고 꾸준히 준비하라.41년생 : 문서나 계약과 관련해 좋은 이득을 얻는다.53년생 : 생각하지 못한 일에서 좋은 행운이 따른다.65년생 : 추진하는 일마다 좋은 운이 따른다.77년생 : 노력한 일의 성과가 만족스럽게 나타난다.89년생 : 자신의 상황에 맞게 행동하면 이득이 생긴다.01년생 : 시험이나 과제를 꼼꼼히 확인하면 좋은 결과가 있다.42년생 : 차분히 기다리면 좋은 운이 찾아온다.54년생 : 좋은 행운과 기회가 바로 눈앞에 있다.66년생 : 친구의 도움을 받아 어려운 일을 해결한다.78년생 : 전반적인 운이 좋아지고 일이 풀리기 시작한다.90년생 : 반갑고 기쁜 소식이 연이어 들려온다.02년생 : 친구의 도움을 고맙게 받아들이고 보답하라.43년생 : 큰 수익과 실속 있는 이득이 들어온다.55년생 : 자중하고 자신의 상황에 맞게 행동하라.67년생 : 작은 것을 베풀고도 좋은 평가를 받는다.79년생 : 집안에 행복과 웃음이 가득하다.91년생 : 차분하게 행동하면 좋은 행운이 따른다.03년생 : 작은 친절이 친구들의 좋은 평가로 돌아온다.원숭이44년생 : 계획한 일을 차근차근 실행하는 것이 좋다.56년생 : 재물운이 좋아져 실속 있는 이득을 얻는다.68년생 : 늦은 약속은 줄이고 일찍 쉬는 것이 좋다.80년생 : 말과 행동에서 실수하지 않도록 조심하라.92년생 : 먼 곳에서 기다리던 좋은 소식이 들려온다.04년생 : 서두르지 말고 해야 할 일을 순서대로 처리하라.45년생 : 마음먹고 추진한 일이 뜻대로 이루어진다.57년생 : 사람들과의 관계가 원만하고 즐겁다.69년생 : 목표하고 계획한 일을 성취한다.81년생 : 순리와 원칙에 따라 행동하면 좋은 결과가 따른다.93년생 : 서두르지 않으면 좋은 일이 찾아온다.05년생 : 친구들과 원만하게 지내면 원하는 일을 이룬다.46년생 : 생각하지 못했던 좋은 일이 많이 생긴다.58년생 : 진행하는 일이 막힘없이 순조롭게 풀린다.70년생 : 익숙한 방법과 기본을 지키면 이득이 따른다.82년생 : 내실과 실력을 갖추면 좋은 행운이 따른다.94년생 : 계획하고 추진한 일이 순조롭게 이루어진다.06년생 : 기본을 충실히 익히면 어려운 문제도 쉽게 푼다.돼지47년생 : 오랫동안 품었던 근심이 자연스럽게 사라진다.59년생 : 작은 노력이 쌓여 커다란 성과가 된다.71년생 : 좋은 운이 차츰 다가오며 일이 풀린다.83년생 : 새로운 좋은 일이 시작되는 시기다.95년생 : 생각하지 못했던 실속 있는 이득이 생긴다.07년생 : 작은 습관과 노력이 좋은 결과로 이어진다.