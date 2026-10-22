[김동완의 오늘의 운세] 2026년 10월 22일

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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 10월 22일

입력 2026-10-22 01:39
수정 2026-10-22 01:39
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36년생 : 생활이 윤택해지고 금전적인 여유가 생긴다.

48년생 : 가족과 즐거운 시간을 충분히 보내라.

60년생 : 계획한 일이 순조롭게 잘 풀린다.

72년생 : 낙심하지 말고 인내심을 가지고 기다려라.

84년생 : 주변의 도움을 받으면 원하는 일을 성공시킨다.

96년생 : 힘든 일이 있다면 혼자 고민하지 말고 도움을 구하라.



37년생 : 작지만 소중한 소망이 이루어진다.

49년생 : 좋은 복과 행운이 가득한 날이다.

61년생 : 처음은 힘들어도 나중에는 좋은 결과가 있다.

73년생 : 마음의 여유를 가지고 차분히 행동하라.

85년생 : 익숙한 방법과 기본을 지키면 이득이 따른다.

97년생 : 처음 어렵다고 포기하지 말고 끝까지 도전하라.

호랑이

38년생 : 주변 사람들과 소중하고 뜻깊은 하루를 보낸다.

50년생 : 몸과 마음을 편안하게 하고 충분히 쉬어라.

62년생 : 마음에 쌓였던 피로와 걱정이 풀린다.

74년생 : 재물운이 들어와 금전적인 여유가 생긴다.

86년생 : 바쁘게 움직이면 실속 있는 이익을 얻는다.

98년생 : 무리한 일정은 줄이고 몸과 마음을 돌보아라.

토끼

39년생 : 재물운이 상승해 금전적인 여유가 생긴다.

51년생 : 몸과 마음이 편안하고 걱정이 줄어든다.

63년생 : 움츠리지 말고 당당하게 자신의 뜻을 밝혀라.

75년생 : 계획한 일이 순조롭게 잘 풀린다.

87년생 : 생각하지 못했던 좋은 일이 생기는 날이다.

99년생 : 자신감을 가지고 의견을 발표하면 좋은 평가를 받는다.



40년생 : 투자나 금전과 관련해 실속 있는 이득이 생긴다.

52년생 : 새로운 희망과 좋은 기회가 가득한 날이다.

64년생 : 노력한 만큼 만족스러운 대가를 얻게 된다.

76년생 : 처음에는 손해가 있어도 나중에는 좋은 결과가 있다.

88년생 : 마음먹고 추진한 목표를 이루게 된다.

00년생 : 처음 결과가 좋지 않아도 끝까지 노력하라.

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41년생 : 하는 일마다 막힘없이 순조롭게 풀린다.

53년생 : 근심이 사라지고 기쁘고 반가운 일이 생긴다.

65년생 : 작은 것을 양보하고 더 큰 것을 얻게 된다.

77년생 : 집안에 부귀와 좋은 기운이 가득하다.

89년생 : 처음에는 잃어도 나중에는 더 큰 것을 얻는다.

01년생 : 작은 양보가 더 좋은 기회로 돌아온다.



42년생 : 가족과 함께 여행하면 더욱 화목해진다.

54년생 : 주변의 관심과 인기가 높아지는 시기다.

66년생 : 사람들의 신뢰와 좋은 평가를 받는다.

78년생 : 재물운이 좋아지고 생활이 풍요로워진다.

90년생 : 축하하거나 즐거움을 나눌 일이 생긴다.

02년생 : 가족과 함께하는 활동에서 좋은 추억을 만든다.



43년생 : 집안에 반갑고 경사스러운 일이 생긴다.

55년생 : 필요한 순간에 도움을 받아 앞길이 순탄하다.

67년생 : 예상하지 못한 일로 계획이 꼬일 수 있다.

79년생 : 계획한 대로 일이 순조롭게 추진된다.

91년생 : 노력한 만큼 만족스러운 대가를 받게 된다.

03년생 : 갑작스러운 일이 생겨도 계획을 다시 세우면 된다.

원숭이

44년생 : 새로운 희망과 좋은 기회가 가까이 다가온다.

56년생 : 열심히 노력하면 실속 있는 이익이 커진다.

68년생 : 경솔하고 충동적인 행동은 피해야 한다.

80년생 : 주변 사람과 의논하면 좋은 해결책을 얻는다.

92년생 : 집안이 화목해지고 모든 일이 순조롭다.

04년생 : 중요한 일은 혼자 결정하지 말고 함께 상의하라.



45년생 : 사람들과의 관계를 원만하게 유지하도록 힘써라.

57년생 : 마음이 안정되면서 몸도 편안해진다.

69년생 : 구체적인 계획을 세워야 이득을 얻는다.

81년생 : 열심히 움직이고 노력한 만큼 소득이 생긴다.

93년생 : 오랫동안 품었던 근심과 걱정이 사라진다.

05년생 : 계획을 먼저 세우면 공부와 활동의 능률이 오른다.



46년생 : 생각한 대로 되지 않아도 조급해하지 마라.

58년생 : 전반적인 운이 좋아지고 일이 풀리기 시작한다.

70년생 : 집안에 반갑고 좋은 일이 생긴다.

82년생 : 좋은 행운은 천천히 찾아오니 기다려라.

94년생 : 필요한 순간에 도움을 주는 사람이 나타난다.

06년생 : 뜻대로 되지 않아도 마음을 가라앉히고 다시 하라.

돼지

47년생 : 새로운 일을 시작하기보다 현재에 충실하라.

59년생 : 생각하지 못했던 사람이 도움을 준다.

71년생 : 오랜만에 몸과 마음이 편안해진다.

83년생 : 이름과 능력을 널리 알릴 일이 생긴다.

95년생 : 순서와 때를 기다리면 좋은 행운이 따른다.

07년생 : 새로운 일을 벌이기보다 하던 일을 마무리하라.
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