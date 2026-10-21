[김동완의 오늘의 운세] 2026년 10월 21일

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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 10월 21일

입력 2026-10-21 00:57
수정 2026-10-21 00:57
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36년생 : 덕을 베푼 일이 경사와 복으로 돌아온다.

48년생 : 작지만 기분 좋은 소득이 생긴다.

60년생 : 재물운이 상승해 금전적인 여유가 생긴다.

72년생 : 어렵게 보였던 일이 쉽게 풀린다.

84년생 : 오랫동안 기다리던 소식을 듣는다.

96년생 : 성실하게 노력한 일에서 작은 성과를 얻는다.



37년생 : 중요한 약속과 계획을 철저하게 지켜라.

49년생 : 예상하지 못했던 부수입이나 이득이 생긴다.

61년생 : 겸손하게 행동하면 뜻밖의 행운이 따른다.

73년생 : 마음먹고 추진한 일이 뜻대로 잘 풀린다.

85년생 : 즐겁고 만족스러운 하루를 보낸다.

97년생 : 친구와 정한 약속을 지키면 신뢰를 얻는다.

호랑이

38년생 : 기다리던 반갑고 좋은 소식이 들려온다.

50년생 : 금전 사정이 좋아져 마음이 든든해진다.

62년생 : 서로 돕고 협력해야 만족스러운 성과가 있다.

74년생 : 사람들과의 관계가 한층 좋아진다.

86년생 : 말과 행동에서 실수하지 않도록 조심하라.

98년생 : 친구와 함께 준비하면 더 좋은 결과를 얻는다.

토끼

39년생 : 이동이나 이사와 관련해 좋은 행운이 따른다.

51년생 : 작은 노력이나 투자로 큰 소득을 얻는다.

63년생 : 추진하는 모든 일이 뜻대로 이루어진다.

75년생 : 생각하지 못했던 재물이나 이득이 생긴다.

87년생 : 사람들과의 관계에서 좋은 행운이 따른다.

99년생 : 새로운 환경이나 모임에서 좋은 친구를 만난다.



40년생 : 어렵게 보였던 일이 쉽게 풀린다.

52년생 : 추진하는 일에서 실속 있는 이익을 얻는다.

64년생 : 부업이나 추가적인 일에서 이득이 생긴다.

76년생 : 명예운이 좋아져 능력을 인정받는다.

88년생 : 성실하게 노력하면 만족스러운 소득을 얻는다.

00년생 : 맡은 일에 성실하면 좋은 평가와 기회를 얻는다.

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41년생 : 자신 있게 일을 추진하면 좋은 행운이 따른다.

53년생 : 오랫동안 애먹이던 일이 사라진다.

65년생 : 중요한 일은 남쪽에서 추진하면 도움이 된다.

77년생 : 노력한 일에서 비교적 좋은 결과를 얻는다.

89년생 : 현실에 충실하면 만족스러운 성과가 따른다.

01년생 : 자신감을 가지되 해야 할 일에 충실하라.



42년생 : 맛있는 음식과 즐거움을 누릴 일이 생긴다.

54년생 : 좋은 운이 서서히 상승하기 시작한다.

66년생 : 예상하지 못했던 좋은 일이 생긴다.

78년생 : 자신에게 유리하고 좋은 일이 이어진다.

90년생 : 몸과 마음의 좋은 기운이 회복된다.

02년생 : 충분히 쉬고 나면 의욕과 집중력이 높아진다.



43년생 : 마음먹고 계획한 일이 뜻대로 이루어진다.

55년생 : 오랫동안 속을 끓이던 일이 해결된다.

67년생 : 말이 잘못 전달되어 구설이 생길 수 있다.

79년생 : 일의 능률과 집중력이 높아지는 날이다.

91년생 : 밖으로 움직이면 좋은 기회와 행운이 따른다.

03년생 : 친구들 사이에서 말을 옮기지 않도록 조심하라.

원숭이

44년생 : 이동하는 곳마다 좋은 운과 행운이 따른다.

56년생 : 받은 도움을 주변 사람들에게 다시 나누어라.

68년생 : 존중하고 배려하는 마음으로 대하면 행운이 따른다.

80년생 : 장거리 여행이나 이동에 좋은 운이 있다.

92년생 : 바깥에서 활발하게 활동하면 좋은 기회가 생긴다.

04년생 : 도움을 받았다면 고마움을 표현하고 보답하라.



45년생 : 소득과 금전적인 여유가 높아지는 시기다.

57년생 : 생각하지 못했던 뜻밖의 행운을 얻는다.

69년생 : 걱정거리가 생겨도 곧 해결되니 불안해하지 마라.

81년생 : 집안에 반갑고 경사스러운 일이 생긴다.

93년생 : 좋은 행운과 기회가 가까이 들어온다.

05년생 : 걱정되는 일이 있어도 차분히 기다리면 풀린다.



46년생 : 사람들과의 관계가 한층 좋아진다.

58년생 : 일이 잘 풀려 기쁨과 즐거움이 넘친다.

70년생 : 몸과 마음이 즐겁고 만족스러운 하루다.

82년생 : 시간을 효율적으로 사용하면 이득이 생긴다.

94년생 : 가족으로 인해 행복하고 기쁜 일이 생긴다.

06년생 : 시간을 계획적으로 쓰면 공부와 놀이를 모두 챙긴다.

돼지

47년생 : 적극적으로 문제를 해결하면 좋은 결과가 따른다.

59년생 : 밖으로 나가 활발하게 움직이면 행운이 따른다.

71년생 : 집안이 화목해지고 생활에도 여유가 생긴다.

83년생 : 좋은 기회가 왔을 때 놓치지 말고 잡아라.

95년생 : 소망했던 일이 해결되지만 마무리를 잘해야 한다.

07년생 : 좋은 기회가 생기면 용기를 내어 참여하라.
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