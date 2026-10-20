[김동완의 오늘의 운세] 2026년 10월 20일

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36년생 : 집안에 크고 경사스러운 일이 생긴다.48년생 : 추진하는 모든 일이 뜻대로 이루어진다.60년생 : 투자나 금전과 관련해 좋은 이득이 생긴다.72년생 : 밖으로 나가 활동하면 좋은 행운이 따른다.84년생 : 자존심을 조금 내려놓으면 좋은 기회가 온다.96년생 : 야외 활동이나 모임에서 즐거운 일이 생긴다.37년생 : 좋은 운이 점차 가까이 다가온다.49년생 : 막혔던 일이 순조롭게 잘 풀린다.61년생 : 전반적인 운이 상승해 기분이 좋아진다.73년생 : 집안에 기쁘고 반가운 일이 생긴다.85년생 : 하는 일마다 어렵지 않게 잘 풀린다.97년생 : 걱정했던 과제나 일이 쉽게 해결된다.호랑이38년생 : 노력한 만큼 만족스러운 소득을 얻는다.50년생 : 좋은 운이 상승세를 타기 시작한다.62년생 : 막히는 일 없이 순조롭게 잘 풀린다.74년생 : 모든 일이 안정되고 마음이 편안해진다.86년생 : 좋은 복과 행운이 가득한 시기다.98년생 : 꾸준히 준비한 일이 기대 이상의 결과로 이어진다.토끼39년생 : 여러 사람 사이에서 존중과 인정을 받는다.51년생 : 주변 사람들에게 칭찬과 좋은 평가를 듣는다.63년생 : 생각하지 못했던 뜻밖의 행운이 들어온다.75년생 : 주변의 관심과 사랑을 받는 시기다.87년생 : 운이 좋아져 재물과 이득이 생긴다.99년생 : 친구들에게 좋은 평가와 인정을 받는다.40년생 : 덕을 베푼 일이 경사와 복으로 돌아온다.52년생 : 진행이 늦어져도 결국 원하는 결과를 얻는다.64년생 : 맡은 일에 충실하면 좋은 결과가 따른다.76년생 : 걱정거리가 생겨도 지나치게 불안해하지 마라.88년생 : 좋은 복이 넘쳐 기쁨과 즐거움이 크다.00년생 : 결과가 늦어도 맡은 일을 끝까지 책임져라.41년생 : 명예와 재물이 함께 따르는 기분 좋은 하루다.53년생 : 머지않아 좋은 운과 기회가 찾아온다.65년생 : 마음의 안정을 되찾고 편안해진다.77년생 : 가까운 사람과의 관계를 세심하게 살펴라.89년생 : 작지만 기분 좋은 이득이 생긴다.01년생 : 친구의 기분을 살피고 따뜻하게 대하는 것이 좋다.42년생 : 오랫동안 막혔던 일이 순조롭게 풀린다.54년생 : 긍정적이고 느긋한 마음이 행운을 가져온다.66년생 : 먼 곳에서 기다리던 좋은 소식이 들려온다.78년생 : 새로운 일을 계획하고 추진해도 좋다.90년생 : 고민했던 일이 해결되어 마음이 편안해진다.02년생 : 새로운 활동에 도전하면 좋은 경험을 얻는다.43년생 : 명예와 주변의 평가가 날로 높아진다.55년생 : 기다리던 반갑고 좋은 소식이 들려온다.67년생 : 시작과 끝이 모두 순조롭게 이어진다.79년생 : 일이 잘 풀려 기분이 좋아진다.91년생 : 새로운 일을 벌이기보다 현재를 잘 유지하라.03년생 : 시작한 일은 끝까지 책임지고 마무리하라.원숭이44년생 : 필요한 순간에 도움을 주는 사람이 나타난다.56년생 : 자신의 상황에 맞게 행동하면 행운이 따른다.68년생 : 예상하지 못했던 재물과 기쁨이 생긴다.80년생 : 바쁘게 움직인 만큼 실속 있는 이득이 크다.92년생 : 몸과 마음의 건강이 좋아지는 시기다.04년생 : 바쁜 일정 속에서도 건강과 휴식을 챙겨라.45년생 : 서로의 입장과 생각을 이해하는 마음이 필요하다.57년생 : 가족과의 관계가 한층 좋아진다.69년생 : 작은 노력이 쌓여 커다란 결과가 된다.81년생 : 운이 좋아지면서 일이 순조롭게 풀린다.93년생 : 집안에 행복과 웃음이 가득하다.05년생 : 작은 공부를 꾸준히 하면 큰 실력으로 이어진다.46년생 : 몸과 마음의 건강이 회복되는 날이다.58년생 : 말과 행동에서 실수하지 않도록 조심하라.70년생 : 주변의 도움을 받아 어려운 일이 해결된다.82년생 : 문서나 계약과 관련해 이득을 얻는다.94년생 : 소득도 얻고 주변의 좋은 평가도 받는다.06년생 : 글쓰기나 시험 문제를 꼼꼼하게 확인하라.돼지47년생 : 자신감을 가지고 일을 밀고 나갈 때다.59년생 : 추진하는 일에서 실속 있는 이익이 생긴다.71년생 : 어렵게 느껴졌던 일이 순조롭게 해결된다.83년생 : 현실에 충실하면 좋은 결과와 행운이 따른다.95년생 : 오랫동안 바라던 소망이 이루어진다.07년생 : 자신감을 가지고 준비한 일에 도전하라.