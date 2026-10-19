[김동완의 오늘의 운세] 2026년 10월 19일

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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 10월 19일

입력 2026-10-19 02:46
수정 2026-10-19 02:46
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36년생 : 다른 사람에게 베푸는 마음으로 생활하라.

48년생 : 좋은 행운과 기쁨이 넘치는 하루다.

60년생 : 예상했던 것보다 일이 쉽게 성사된다.

72년생 : 마음을 차분히 하면 뜻밖의 행운을 얻는다.

84년생 : 필요한 순간에 도움을 주는 사람을 만난다.

96년생 : 작은 친절이 좋은 인연으로 돌아온다.



37년생 : 순리에 맞게 행동하면 좋은 행운이 따른다.

49년생 : 고민이 늘어날 수 있으니 마음을 편안히 하라.

61년생 : 오랫동안 기다리던 소식을 듣게 된다.

73년생 : 일의 능률과 집중력이 높아지는 날이다.

85년생 : 말과 행동을 신중히 하면 좋은 결과가 있다.

97년생 : 고민을 혼자 품지 말고 믿을 만한 사람과 상의하라.

호랑이

38년생 : 이사나 이동과 관련해 좋은 운이 따른다.

50년생 : 시작한 일을 만족스럽게 마무리한다.

62년생 : 작은 일로 지나친 스트레스를 받지 마라.

74년생 : 기대하지 않았던 좋은 결과를 얻게 된다.

86년생 : 상황이 좋아지고 있으니 조금만 더 기다려라.

98년생 : 결과가 늦어도 조급해하지 말고 꾸준히 노력하라.

토끼

39년생 : 초조해하지 말고 몸과 마음의 안정을 취하라.

51년생 : 기다리던 일에 좋은 기회가 찾아온다.

63년생 : 큰돈이 나갈 수 있으니 지출을 신중히 하라.

75년생 : 사람들과의 관계에서 좋은 행운이 따른다.

87년생 : 실속 있고 만족스러운 이득이 생긴다.

99년생 : 용돈을 한꺼번에 쓰지 말고 계획적으로 관리하라.



40년생 : 노력한 만큼 만족스러운 결실을 얻는다.

52년생 : 생각 없이 앞서 나가지 말고 상황을 살펴라.

64년생 : 전반적인 운이 서서히 좋아지기 시작한다.

76년생 : 어려운 상황이 오히려 좋은 기회로 바뀐다.

88년생 : 좋은 운이 차츰 상승세를 타기 시작한다.

00년생 : 성급하게 행동하지 말고 충분히 생각한 뒤 결정하라.

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41년생 : 약속을 잘 지키면 좋은 행운이 따른다.

53년생 : 자신의 생각과 의사를 분명하게 표현하라.

65년생 : 주변의 관심과 인기가 높아 즐거움이 크다.

77년생 : 노력해 온 일의 성과가 빛나기 시작한다.

89년생 : 서두르지 않으면 좋은 행운이 가득하다.

01년생 : 친구와 정한 약속을 지켜야 신뢰를 얻는다.



42년생 : 기쁘고 반가운 일이 생기니 기대해도 좋다.

54년생 : 계획한 일이 순조롭게 잘 추진된다.

66년생 : 성공과 목표를 이루기 직전까지 다가간다.

78년생 : 가까운 사람에게 필요한 도움을 받는다.

90년생 : 재물운이 들어와 금전적인 여유가 생긴다.

02년생 : 목표가 가까워졌으니 마지막까지 최선을 다하라.



43년생 : 오랫동안 기다리던 소식을 듣게 된다.

55년생 : 가족에게 기쁘고 반가운 일이 생긴다.

67년생 : 작은 일에도 최선을 다해야 좋은 결과가 따른다.

79년생 : 모든 일을 신중하고 꼼꼼하게 처리하라.

91년생 : 끈기 있게 노력해 만족스러운 이득을 얻는다.

03년생 : 쉬운 일도 대충 하지 말고 끝까지 성실히 하라.

원숭이

44년생 : 큰 어려움 없이 일이 순조롭게 진행된다.

56년생 : 걱정이 줄어들고 마음이 평온해진다.

68년생 : 하나를 베풀고 더 큰 도움을 받게 된다.

80년생 : 준비한 일을 실행에 옮겨도 좋다.

92년생 : 장기적인 계획을 세우기에 좋은 시기다.

04년생 : 준비를 충분히 했다면 자신 있게 시작하라.



45년생 : 오해가 생겨도 곧 해결되고 행운이 따른다.

57년생 : 실속 있고 만족스러운 이득이 생긴다.

69년생 : 막혔던 일이 부드럽고 유연하게 풀린다.

81년생 : 여행이나 이동과 관련해 좋은 운이 따른다.

93년생 : 노력해 온 일에서 만족스러운 성과를 얻는다.

05년생 : 친구와 오해가 있다면 솔직하게 대화로 풀어라.



46년생 : 바쁘게 움직여야 실속과 이득을 얻는다.

58년생 : 좋은 운이 들어와 모든 일이 순조롭다.

70년생 : 노력한 만큼 만족스러운 결과를 얻는다.

82년생 : 자중하고 자신의 상황에 맞게 행동하라.

94년생 : 작은 노력이 쌓여 커다란 행운이 된다.

06년생 : 작은 공부와 연습을 꾸준히 하면 실력이 크게 는다.

돼지

47년생 : 늦은 약속은 줄이고 일찍 쉬는 것이 좋다.

59년생 : 문서나 계약과 관련한 일이 성사된다.

71년생 : 몸과 마음이 즐겁고 편안한 하루가 된다.

83년생 : 잃는 것이 있어도 그만큼 얻는 것이 있다.

95년생 : 마음먹고 추진한 일이 성공으로 이어진다.

07년생 : 잃어버린 물건이 있어도 다른 좋은 일이 생긴다.
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