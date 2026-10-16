[김동완의 오늘의 운세] 2026년 10월 18일

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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 10월 18일

입력 2026-10-16 04:14
수정 2026-10-16 04:14
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36년생 : 생각하지 못했던 즐거운 일이 생긴다.

48년생 : 좋은 복과 행운이 자연스럽게 찾아온다.

60년생 : 원칙과 바른 방법을 지켜야 행운이 따른다.

72년생 : 추진하는 일에서 실속 있는 이익을 얻는다.

84년생 : 새로운 길이 열리면서 오랜 고민이 끝난다.

96년생 : 편한 방법보다 정직한 방법을 선택하는 것이 좋다.



37년생 : 주변 사람들에게 존중과 인정을 받는다.

49년생 : 너그러운 마음으로 대하면 행운이 따른다.

61년생 : 주변에서 능력과 성실함을 인정받는다.

73년생 : 괴롭고 힘들었던 일이 사라진다.

85년생 : 서로 협력하면 만족스러운 결과를 얻는다.

97년생 : 친구와 도움을 나누면 좋은 평가를 받는다.

호랑이

38년생 : 작은 일과 가까운 곳에서 행운을 얻는다.

50년생 : 새로운 일로 바쁘고 활기찬 하루가 된다.

62년생 : 좋은 운이 들어와 걱정이 줄어든다.

74년생 : 자신감을 가지고 추진하면 반드시 성공한다.

86년생 : 욕심을 줄이고 현재 해야 할 일에 충실하라.

98년생 : 새로운 활동이 많아도 자신의 일부터 챙겨라.

토끼

39년생 : 생각하고 계획한 일이 뜻대로 잘 풀린다.

51년생 : 노력해 온 일에서 큰 성과를 얻는다.

63년생 : 큰 계획을 세우더라도 충분히 준비해야 한다.

75년생 : 시작한 일을 만족스럽게 마무리한다.

87년생 : 다른 사람에게 베푼 만큼 좋은 일이 돌아온다.

99년생 : 계획을 크게 세우되 실천은 차근차근 하라.



40년생 : 새로운 의욕과 활력이 높아지는 날이다.

52년생 : 좋은 일로 바쁘고 분주한 하루가 된다.

64년생 : 신중하게 행동하면 좋은 결과를 얻는다.

76년생 : 어렵게 느껴졌던 일이 쉽게 풀린다.

88년생 : 기쁜 일로 몸과 마음이 바빠진다.

00년생 : 바쁜 일정 속에서도 중요한 일을 먼저 처리하라.

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41년생 : 신중하게 행동하면 좋은 행운이 따른다.

53년생 : 사람들과의 관계가 한층 좋아진다.

65년생 : 반갑고 기쁜 소식이 연이어 들려온다.

77년생 : 열심히 노력하면 큰 소득을 얻는다.

89년생 : 원칙과 바른 방법을 지켜야 좋은 결과가 따른다.

01년생 : 정직하고 성실하게 행동하면 신뢰를 얻는다.



42년생 : 기쁜 일이 생기면 주변 사람들과 함께 나누어라.

54년생 : 뜻을 함께하고 도와주는 사람이 나타난다.

66년생 : 가족과의 관계가 더욱 돈독해진다.

78년생 : 자존심을 내려놓으면 좋은 행운이 찾아온다.

90년생 : 뜻밖의 재물과 기쁨이 생길 수 있다.

02년생 : 좋은 결과를 얻어도 친구들과 기쁨을 나누어라.



43년생 : 평소보다 소득이 증가해 여유가 생긴다.

55년생 : 오랫동안 품었던 소망을 이루게 된다.

67년생 : 집안의 근심과 걱정이 해소된다.

79년생 : 목돈이나 뜻밖의 재물이 들어올 수 있다.

91년생 : 주변 사람에게 신뢰와 좋은 평가를 얻는다.

03년생 : 친구와의 약속을 지키면 믿음이 깊어진다.

원숭이

44년생 : 필요한 순간에 좋은 사람을 만나 도움을 받는다.

56년생 : 작지만 기분 좋은 소득과 이득이 생긴다.

68년생 : 전반적인 운이 좋아 하는 일이 잘 풀린다.

80년생 : 투자나 장기적인 계획에 좋은 기회가 따른다.

92년생 : 금전운이 좋아져 여유가 생긴다.

04년생 : 용돈을 계획적으로 관리하면 필요한 것을 얻는다.



45년생 : 원칙과 순리에 맞게 행동하면 명예가 따른다.

57년생 : 낙심하지 말고 인내심을 가지고 기다려라.

69년생 : 눈앞에 실속 있는 이익과 기회가 생긴다.

81년생 : 모든 일이 편안하고 순조롭게 진행된다.

93년생 : 어렵게 느꼈던 일이 차츰 풀리기 시작한다.

05년생 : 바로 포기하지 말고 다시 한번 도전해 보아라.



46년생 : 신경을 써야 할 일이 생기니 꼼꼼히 살펴라.

58년생 : 문서나 계약과 관련해 좋은 이득을 얻는다.

70년생 : 뜻밖의 여행이나 이동으로 즐거움을 얻는다.

82년생 : 끝까지 인내하는 것이 자신을 지키는 방법이다.

94년생 : 좋지 않았던 일이 순조롭게 해결된다.

06년생 : 힘든 일이 있어도 끝까지 참고 마무리하라.

돼지

47년생 : 잘 아는 사람에게 필요한 도움을 받는다.

59년생 : 한발 물러서고 양보하면 좋은 결과가 따른다.

71년생 : 추진하는 일마다 막힘없이 순조롭게 풀린다.

83년생 : 익숙한 방법과 기본을 지키면 이득이 생긴다.

95년생 : 자신의 생각과 의사를 분명하게 표현하라.

07년생 : 친구에게 자신의 생각을 정확하게 말하는 것이 좋다.
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