[김동완의 오늘의 운세] 2026년 10월 17일

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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 10월 17일

입력 2026-10-16 04:14
수정 2026-10-16 04:14
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36년생 : 상황을 정확하게 판단하기 좋은 날이다.

48년생 : 다른 사람에게 베푼 만큼 소득이 돌아온다.

60년생 : 전반적인 운이 좋아 하는 일이 잘 풀린다.

72년생 : 주변 사람들의 사랑과 신뢰를 받는다.

84년생 : 이동하거나 환경을 바꾸면 좋은 운이 따른다.

96년생 : 주변 분위기를 잘 살피면 좋은 선택을 할 수 있다.



37년생 : 덕을 베푼 일이 경사와 복으로 돌아온다.

49년생 : 다른 사람에게 베푼 만큼 소득이 돌아온다.

61년생 : 앞으로 나아가면 좋은 행운을 얻는다.

73년생 : 진행하는 일이 순조롭게 정리된다.

85년생 : 전반적인 운이 상승하고 활력이 생긴다.

97년생 : 망설이지 말고 목표를 향해 한 걸음 나아가라.

호랑이

38년생 : 생활 리듬을 되찾고 건강을 관리하라.

50년생 : 예상하지 못했던 기쁘고 반가운 일이 생긴다.

62년생 : 가족에게 좋은 행운이 찾아온다.

74년생 : 변화보다 안정을 선택하면 이득이 따른다.

86년생 : 여러 사람과 만나 즐거움을 나누게 된다.

98년생 : 규칙적인 생활을 하면 공부와 일의 능률이 오른다.

토끼

39년생 : 자신의 뜻대로 움직여도 편안함이 따른다.

51년생 : 실속 있는 이익과 재물을 얻는다.

63년생 : 진행해 온 일을 만족스럽게 마무리한다.

75년생 : 긍정적인 희망이 좋은 행운을 부른다.

87년생 : 노력한 만큼 충분한 대가를 얻게 된다.

99년생 : 시작한 일은 중간에 포기하지 말고 끝내라.



40년생 : 여행이나 이동과 관련해 좋은 행운이 따른다.

52년생 : 힘들어도 참고 견디면 상황이 좋아진다.

64년생 : 근심과 걱정이 사라져 마음이 편안하다.

76년생 : 이동하는 곳마다 좋은 기운이 따른다.

88년생 : 마음먹은 일은 끝까지 해내야 성과가 있다.

00년생 : 해야 할 일을 미루지 말고 끝까지 마무리하라.

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41년생 : 의욕은 넘치지만 행동은 신중하게 하라.

53년생 : 필요한 순간에 도움을 줄 사람이 나타난다.

65년생 : 친구와 함께하면 좋은 기운과 행운이 따른다.

77년생 : 생각하지 못했던 뜻밖의 행운이 찾아온다.

89년생 : 재물운이 좋아져 실속 있는 이득을 얻는다.

01년생 : 친구와 협력하면 어려운 일을 쉽게 해결한다.



42년생 : 고민했던 일이 모두 순조롭게 해결된다.

54년생 : 마음먹고 추진한 일이 좋은 결실을 맺는다.

66년생 : 즐거운 약속이나 만남이 가까이 다가온다.

78년생 : 몸과 마음이 편안하고 걱정이 줄어든다.

90년생 : 마지막까지 최선을 다해 문제를 해결하라.

02년생 : 해야 할 일을 끝낸 뒤 친구와 즐거움을 나누어라.



43년생 : 바라던 소망과 계획이 이루어진다.

55년생 : 특별한 어려움 없이 무난한 하루를 보낸다.

67년생 : 소신대로 행동하면 좋은 결과가 따른다.

79년생 : 시작한 일의 끝마무리를 잘해야 한다.

91년생 : 오랫동안 막혔던 일이 순조롭게 풀린다.

03년생 : 과제나 활동을 끝까지 책임지고 마무리하라.

원숭이

44년생 : 여러 곳에서 실속 있는 이득이 생긴다.

56년생 : 좋은 행운과 기회가 가까이 다가온다.

68년생 : 걱정했던 일이 순조롭게 해결된다.

80년생 : 온화한 마음으로 사람을 대하면 행운이 따른다.

92년생 : 작지만 소중한 소망이 이루어진다.

04년생 : 친구를 부드럽게 대하면 좋은 관계가 이어진다.



45년생 : 정신없이 바쁘지만 얻는 것도 많은 날이다.

57년생 : 몸과 마음을 재충전할 기회가 찾아온다.

69년생 : 신경을 써야 할 일이 계속 생길 수 있다.

81년생 : 명예와 좋은 평가가 함께 따른다.

93년생 : 기쁨이 넘쳐 마음이 매우 즐거운 하루다.

05년생 : 일정이 많아도 쉬는 시간을 꼭 챙겨라.



46년생 : 서두르지 않으면 좋은 일이 찾아온다.

58년생 : 지출은 생기지만 즐겁고 만족스러운 하루다.

70년생 : 갈등이 있다면 먼저 화해하는 자세가 필요하다.

82년생 : 몸과 마음이 만족스럽고 편안한 날이다.

94년생 : 걱정이 생겨도 곧 해결되니 불안해하지 마라.

06년생 : 친구와 다투었다면 먼저 대화를 시작하라.

돼지

47년생 : 재물운과 행운이 좋아지는 기분 좋은 날이다.

59년생 : 근심이 사라지고 기쁨이 찾아온다.

71년생 : 마음의 안정을 되찾고 편안해진다.

83년생 : 계획한 일이 예정대로 순조롭게 추진된다.

95년생 : 서로의 입장을 이해하는 마음이 필요하다.

07년생 : 친구의 생각을 이해하면 갈등이 자연스럽게 풀린다.
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