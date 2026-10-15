[김동완의 오늘의 운세] 2026년 10월 15일

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

DATA INSIGHT 띠별 운세를 넘어, 데이터로 분석하는 맞춤형 운명 리포트 THE NEXT : AI 알고리즘이 당신의 고유한 만세력과 별자리 궤도를 정밀 교차 분석합니다. 띠별 운세 별자리 운세 정통 사주풀이

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

36년생 : 솔직하고 진실하게 행동하면 좋은 결과가 따른다.48년생 : 여러 곳에서 실속 있는 이익이 생긴다.60년생 : 노력하고 애쓴 만큼 만족스러운 대가를 얻는다.72년생 : 재물운이 들어와 금전적인 여유가 생긴다.84년생 : 장기적인 계획이나 투자에 좋은 기회가 따른다.96년생 : 솔직하게 자신의 생각을 말하면 신뢰를 얻는다.37년생 : 집안에 기쁘고 반가운 일이 가득하다.49년생 : 걱정하지 말고 자신 있게 일을 추진하라.61년생 : 재물운이 좋아져 수입과 여유가 늘어난다.73년생 : 한발 물러서면 오히려 더 많은 것을 얻는다.85년생 : 양보하는 마음을 가지면 좋은 행운이 따른다.97년생 : 친구와 다툴 때 먼저 마음을 가라앉혀라.호랑이38년생 : 꼬였던 일이 생겨도 머지않아 해결된다.50년생 : 기다리던 행운과 좋은 기회가 찾아온다.62년생 : 생각하고 계획한 일이 뜻대로 잘 풀린다.74년생 : 과감한 결단을 내려야 할 일이 생긴다.86년생 : 최선을 다하면 만족스러운 결과를 얻는다.98년생 : 망설이지 말고 준비한 실력을 보여주어라.토끼39년생 : 부족함 없이 편안하고 만족스러운 하루다.51년생 : 작은 노력이나 투자로 큰 소득을 얻는다.63년생 : 노력한 만큼 만족스러운 성과가 따른다.75년생 : 주변의 도움을 받아 소망한 일이 이루어진다.87년생 : 명예운이 좋아져 능력을 인정받는다.99년생 : 작은 노력이 기대 이상의 결과로 이어진다.40년생 : 말이 잘못 전달되어 오해를 받을 수 있다.52년생 : 실속 있고 만족스러운 이득이 생긴다.64년생 : 준비가 충분하다면 큰일을 추진해도 좋다.76년생 : 기쁨과 좋은 운이 가득한 하루가 된다.88년생 : 주변 사람들에게 신뢰와 능력을 인정받는다.00년생 : 말을 정확하게 전달해야 불필요한 오해를 피한다.41년생 : 추진하는 모든 일이 순조롭게 풀려간다.53년생 : 작은 노력이 쌓여 커다란 행운이 된다.65년생 : 좋은 기회가 다가오니 놓치지 마라.77년생 : 명예운이 좋아져 주변의 인정을 받는다.89년생 : 처음은 어렵더라도 나중에는 원활하게 풀린다.01년생 : 사소한 노력도 꾸준히 이어가면 큰 성과가 된다.42년생 : 친구의 조언을 받아들이면 좋은 행운이 따른다.54년생 : 계획하고 추진한 일이 순조롭게 진행된다.66년생 : 좋은 성과를 얻어 자신감이 높아진다.78년생 : 운이 좋으니 새로운 일을 시작해도 좋다.90년생 : 주변의 의견을 참고하면 행운을 얻는다.02년생 : 친구의 조언을 무시하지 말고 귀담아들어라.43년생 : 작은 노력이나 투자로 큰 소득을 얻는다.55년생 : 가족에게 따뜻한 관심을 표현하는 것이 좋다.67년생 : 밖으로 움직이거나 외출하면 좋은 운이 따른다.79년생 : 가족과 즐거운 시간을 충분히 보내라.91년생 : 기다리던 반갑고 기쁜 소식이 들려온다.03년생 : 가족과 대화를 나누면 고민이 자연스럽게 풀린다.원숭이44년생 : 이동하거나 환경을 바꾸면 좋은 결과가 생긴다.56년생 : 마음 놓고 자신 있게 일을 추진하라.68년생 : 다른 사람에게 베푼 만큼 소득이 돌아온다.80년생 : 기다리던 반갑고 좋은 소식이 들려온다.92년생 : 새로운 사람을 만날 때는 천천히 살펴라.04년생 : 처음 만난 사람의 말을 무조건 믿지 마라.45년생 : 새로운 길이 열리면서 고민이 해결된다.57년생 : 놓치지 말아야 할 좋은 기회가 생긴다.69년생 : 자신감을 가지고 추진하면 성공할 수 있다.81년생 : 성공으로 향하는 좋은 길이 눈앞에 있다.93년생 : 가까운 곳으로 여행하면 좋은 기운을 얻는다.05년생 : 자신감을 가지고 새로운 활동에 도전하라.46년생 : 주변의 도움을 받아 어려운 일이 해결된다.58년생 : 좋은 운이 강해져 행복과 기쁨이 가득하다.70년생 : 작은 노력이 쌓여 커다란 성과가 된다.82년생 : 생활이 윤택해지고 금전적인 여유가 생긴다.94년생 : 새로운 일을 벌이기보다 하던 일을 이어가라.06년생 : 시작한 일은 중간에 바꾸지 말고 끝까지 해내라.돼지47년생 : 즐겁고 반가운 일이 찾아온다.59년생 : 어렵게 느껴졌던 일이 쉽게 해결된다.71년생 : 부족함 없이 만족스럽고 편안한 하루다.83년생 : 행운과 실속 있는 이익이 많이 생긴다.95년생 : 추진하는 일이 순조롭게 정리된다.07년생 : 복잡했던 과제가 쉽게 풀려 마음이 편안해진다.