[김동완의 오늘의 운세] 2026년 10월 10일

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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 10월 10일

입력 2026-10-09 02:01
수정 2026-10-09 02:01
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36년생 : 다른 사람에게 베푼 만큼 소득이 돌아온다.

48년생 : 노력해 온 만큼 만족스러운 성과를 얻는다.

60년생 : 어려운 순간에 고마운 도움을 받는다.

72년생 : 재물운이 좋아져 금전적인 소득이 늘어난다.

84년생 : 서두르지 말고 차분히 문제를 해결하라.

96년생 : 주변의 도움을 감사히 받아들이면 일이 풀린다.



37년생 : 원칙과 바른 방법을 지켜야 행운이 따른다.

49년생 : 기쁘고 반가운 일이 가까이 다가온다.

61년생 : 무리하지 말고 모든 일에서 안정을 취하라.

73년생 : 시험이나 평가에서 좋은 결과가 기대된다.

85년생 : 가족과 충분히 대화하며 화합을 이루어라.

97년생 : 시험이나 경쟁을 앞두고 실력을 발휘할 수 있다.

호랑이

38년생 : 노력한 만큼 만족스러운 결과를 얻게 된다.

50년생 : 기다리던 반갑고 좋은 소식이 들려온다.

62년생 : 새로운 만남이 좋은 인연으로 이어진다.

74년생 : 소신 있게 행동하면 좋은 기회를 잡는다.

86년생 : 바깥에서 적극적으로 활동하면 행운이 따른다.

98년생 : 새로운 사람들과 어울리며 기회를 발견한다.

토끼

39년생 : 주변의 관심과 인기가 높아지는 시기다.

51년생 : 일을 추진하면 실속 있는 결과를 얻는다.

63년생 : 금전이나 일과 관련해 이익이 생긴다.

75년생 : 계획한 대로 좋은 운이 상승한다.

87년생 : 친구의 도움을 받아 어려움을 해결한다.

99년생 : 혼자 고민하지 말고 친구에게 도움을 구하라.



40년생 : 새 일을 벌이기보다 하던 일을 계속하라.

52년생 : 꾸준히 노력하면 더없이 좋은 행운이 온다.

64년생 : 진행하는 일이 순조롭게 잘 풀린다.

76년생 : 어려움과 걱정이 서서히 해소된다.

88년생 : 막혔던 일이 자연스럽게 풀려나간다.

00년생 : 중간에 포기하지 말고 끝까지 마무리하라.

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41년생 : 계획한 일을 차근차근 실행하는 것이 좋다.

53년생 : 자존심을 조금 내려놓으면 새로운 희망이 생긴다.

65년생 : 추진하는 모든 일이 뜻대로 이루어진다.

77년생 : 전반적인 일이 막힘없이 순조롭게 흐른다.

89년생 : 도움을 주는 사람이 많아 걱정이 줄어든다.

01년생 : 모르는 것이 있다면 주변에 솔직히 도움을 구하라.



42년생 : 성실하게 노력하면 능력을 인정받는다.

54년생 : 건강운과 재물운이 함께 좋아지는 시기다.

66년생 : 오랫동안 막혔던 일이 순조롭게 풀린다.

78년생 : 생각하지 못했던 재물과 이득을 얻는다.

90년생 : 문서나 계약과 관련해 좋은 결과가 따른다.

02년생 : 과제나 서류를 꼼꼼히 확인하면 좋은 결과가 있다.



43년생 : 열심히 노력한 만큼 만족스러운 대가가 따른다.

55년생 : 참고 견디면 상황이 점차 좋아진다.

67년생 : 예상했던 것보다 일이 순조롭게 진행된다.

79년생 : 몸과 마음이 기쁘고 편안한 하루가 된다.

91년생 : 바쁘고 힘들어도 시간이 지나면 좋아진다.

03년생 : 힘든 일이 있어도 성실하게 끝까지 해내라.

원숭이

44년생 : 오해가 풀리고 반가운 소식이 들려온다.

56년생 : 진솔한 마음으로 사람과 일을 대하라.

68년생 : 가까운 사람들과 즐거운 시간을 보낸다.

80년생 : 주변 사람들에게 능력과 성실함을 인정받는다.

92년생 : 좋은 복과 행운이 가까이 찾아온다.

04년생 : 솔직하게 대화하면 친구와의 오해가 풀린다.



45년생 : 소망하고 기다리던 일이 이루어진다.

57년생 : 주변의 도움으로 어려운 일이 잘 해결된다.

69년생 : 물건을 잃어버리지 않도록 꼼꼼히 챙겨라.

81년생 : 새로운 만남과 인연에 관심을 가져라.

93년생 : 필요한 순간에 도움을 주는 사람이 나타난다.

05년생 : 새 친구와 가까워질 기회가 생긴다.



46년생 : 놓치지 말아야 할 좋은 기회가 생긴다.

58년생 : 성공과 발전으로 향하는 길에 접어든다.

70년생 : 빠뜨리는 일이 없도록 꼼꼼하게 챙겨라.

82년생 : 사람들과의 관계가 한층 좋아진다.

94년생 : 좋은 평가를 받고 능력을 인정받는다.

06년생 : 준비물과 약속을 잘 챙기면 칭찬을 받는다.

돼지

47년생 : 좋은 운이 들어와 하는 일이 잘 풀린다.

59년생 : 노력에 비해 실속 있는 이익을 얻는다.

71년생 : 바깥에서 활발히 움직이면 행운이 따른다.

83년생 : 기다리던 일에 좋은 기회가 찾아온다.

95년생 : 노력한 만큼 만족스러운 이득을 얻는다.

07년생 : 기다리던 활동이나 기회에 참여할 수 있다.
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