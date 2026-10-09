[김동완의 오늘의 운세] 2026년 10월 11일

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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 10월 11일

입력 2026-10-09 02:01
수정 2026-10-09 02:01
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36년생 : 생각하지 못했던 좋은 일이 생긴다.

48년생 : 초조해하지 말고 마음의 안정을 취하라.

60년생 : 수입이 생겨 금전적으로 넉넉해진다.

72년생 : 지나치게 큰일을 벌이기보다 현실을 살펴라.

84년생 : 진행하는 일에 좋은 행운이 가득하다.

96년생 : 목표를 너무 크게 잡지 말고 하나씩 실천하라.



37년생 : 가까운 사람들과 즐거운 시간을 보낸다.

49년생 : 좋은 복이 충만하고 몸과 마음의 기운도 좋다.

61년생 : 주변의 말만 듣지 말고 직접 판단하라.

73년생 : 중요한 일을 앞두고 지나치게 망설이지 마라.

85년생 : 말보다 성실한 행동이 좋은 결과를 부른다.

97년생 : 다른 사람의 의견을 참고하되 스스로 결정하라.

호랑이

38년생 : 하는 일마다 길하고 재물운도 좋아진다.

50년생 : 실속 있는 이득을 얻는 하루가 된다.

62년생 : 주변 사람과 화합하면 큰 성과를 얻는다.

74년생 : 성공과 발전으로 향하는 길에 접어든다.

86년생 : 맛있는 음식과 즐거움을 누릴 일이 생긴다.

98년생 : 친구와 협력하면 혼자 할 때보다 성과가 크다.

토끼

39년생 : 집안이 화목해져 마음이 편안하고 즐겁다.

51년생 : 그동안 노력한 일의 수확이 기다리고 있다.

63년생 : 하는 일이 크게 발전하고 성장하는 시기다.

75년생 : 아직 때가 아니니 조금 더 기다려야 한다.

87년생 : 무리한 약속은 줄이고 일찍 쉬는 것이 좋다.

99년생 : 결과를 서두르지 말고 준비하는 과정에 집중하라.



40년생 : 뜻밖의 인정과 좋은 평가를 받게 된다.

52년생 : 반갑고 기쁜 일이 가까이 기다리고 있다.

64년생 : 새로운 일을 시작하면 좋은 행운이 따른다.

76년생 : 좋은 운이 천천히 가까이 다가온다.

88년생 : 오랫동안 품었던 근심이 사라진다.

00년생 : 새로운 활동에 도전하면 실력을 인정받는다.

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41년생 : 집안에 경사스럽고 반가운 일이 생긴다.

53년생 : 생각대로 되지 않아도 조급해하지 마라.

65년생 : 기쁘고 경사로운 일이 찾아온다.

77년생 : 오늘보다 다음 기회를 기다리는 것이 좋다.

89년생 : 부지런히 움직이면 좋은 성과가 따른다.

01년생 : 계획이 어긋나도 차분하게 다시 준비하라.



42년생 : 생각하지 못했던 기쁘고 반가운 일이 생긴다.

54년생 : 다른 사람의 의견을 존중하면 일이 잘 풀린다.

66년생 : 전반적인 운이 상승하며 활력이 생긴다.

78년생 : 진행하는 모든 일이 순조롭게 풀려간다.

90년생 : 낡은 방법보다 새로운 것을 받아들이는 것이 좋다.

02년생 : 익숙한 방식만 고집하지 말고 새 방법을 시도하라.



43년생 : 행운과 실속 있는 이익이 많이 생긴다.

55년생 : 가족과 즐거운 시간을 충분히 보내라.

67년생 : 서두르지만 않으면 좋은 행운이 따른다.

79년생 : 차분히 기다리면 원하는 기회가 찾아온다.

91년생 : 생각하지 못했던 즐거운 일이 생긴다.

03년생 : 친구와 함께하는 시간을 소중히 여겨라.

원숭이

44년생 : 새로운 도약의 바탕이 되는 기회가 찾아온다.

56년생 : 약속을 잘 지키면 좋은 행운이 따른다.

68년생 : 생각하지 못했던 뜻밖의 행운을 얻는다.

80년생 : 좋은 기회가 왔을 때 적극적으로 잡아라.

92년생 : 집안에 경사스럽고 반가운 일이 생긴다.

04년생 : 정한 규칙과 약속을 지키면 신뢰를 얻는다.



45년생 : 구하고 바라던 일이 순조롭게 성사된다.

57년생 : 신경 써야 할 일이 생기니 꼼꼼히 살펴라.

69년생 : 마음을 열고 솔직하게 대화하는 것이 좋다.

81년생 : 자신의 생각과 의사를 분명하게 표현하라.

93년생 : 뜻밖의 행운이 찾아와 기분이 좋아진다.

05년생 : 속마음을 솔직히 말하면 친구와 가까워진다.



46년생 : 차분하게 행동하면 좋은 결과를 얻는다.

58년생 : 작은 일을 통해 기대 이상의 성과를 얻는다.

70년생 : 투자나 규모를 무리하게 확장하지 마라.

82년생 : 친구의 도움을 받아 어려움을 해결한다.

94년생 : 어려운 상황이 오히려 좋은 기회로 바뀐다.

06년생 : 친구의 도움을 고맙게 받아들이고 보답하라.

돼지

47년생 : 보람 있는 하루가 되니 주변에 기쁨을 나누어라.

59년생 : 이사나 여행과 관련해 좋은 운이 따른다.

71년생 : 주변 사람들의 도움으로 일이 잘 풀린다.

83년생 : 시간을 효율적으로 활용하면 이득이 생긴다.

95년생 : 생각하지 못했던 즐거운 일이 찾아온다.

07년생 : 하루 계획을 잘 세우면 여유 있게 마무리한다.
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