[김동완의 오늘의 운세] 2026년 10월 11일

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

DATA INSIGHT 띠별 운세를 넘어, 데이터로 분석하는 맞춤형 운명 리포트 THE NEXT : AI 알고리즘이 당신의 고유한 만세력과 별자리 궤도를 정밀 교차 분석합니다. 띠별 운세 별자리 운세 정통 사주풀이

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

36년생 : 생각하지 못했던 좋은 일이 생긴다.48년생 : 초조해하지 말고 마음의 안정을 취하라.60년생 : 수입이 생겨 금전적으로 넉넉해진다.72년생 : 지나치게 큰일을 벌이기보다 현실을 살펴라.84년생 : 진행하는 일에 좋은 행운이 가득하다.96년생 : 목표를 너무 크게 잡지 말고 하나씩 실천하라.37년생 : 가까운 사람들과 즐거운 시간을 보낸다.49년생 : 좋은 복이 충만하고 몸과 마음의 기운도 좋다.61년생 : 주변의 말만 듣지 말고 직접 판단하라.73년생 : 중요한 일을 앞두고 지나치게 망설이지 마라.85년생 : 말보다 성실한 행동이 좋은 결과를 부른다.97년생 : 다른 사람의 의견을 참고하되 스스로 결정하라.호랑이38년생 : 하는 일마다 길하고 재물운도 좋아진다.50년생 : 실속 있는 이득을 얻는 하루가 된다.62년생 : 주변 사람과 화합하면 큰 성과를 얻는다.74년생 : 성공과 발전으로 향하는 길에 접어든다.86년생 : 맛있는 음식과 즐거움을 누릴 일이 생긴다.98년생 : 친구와 협력하면 혼자 할 때보다 성과가 크다.토끼39년생 : 집안이 화목해져 마음이 편안하고 즐겁다.51년생 : 그동안 노력한 일의 수확이 기다리고 있다.63년생 : 하는 일이 크게 발전하고 성장하는 시기다.75년생 : 아직 때가 아니니 조금 더 기다려야 한다.87년생 : 무리한 약속은 줄이고 일찍 쉬는 것이 좋다.99년생 : 결과를 서두르지 말고 준비하는 과정에 집중하라.40년생 : 뜻밖의 인정과 좋은 평가를 받게 된다.52년생 : 반갑고 기쁜 일이 가까이 기다리고 있다.64년생 : 새로운 일을 시작하면 좋은 행운이 따른다.76년생 : 좋은 운이 천천히 가까이 다가온다.88년생 : 오랫동안 품었던 근심이 사라진다.00년생 : 새로운 활동에 도전하면 실력을 인정받는다.41년생 : 집안에 경사스럽고 반가운 일이 생긴다.53년생 : 생각대로 되지 않아도 조급해하지 마라.65년생 : 기쁘고 경사로운 일이 찾아온다.77년생 : 오늘보다 다음 기회를 기다리는 것이 좋다.89년생 : 부지런히 움직이면 좋은 성과가 따른다.01년생 : 계획이 어긋나도 차분하게 다시 준비하라.42년생 : 생각하지 못했던 기쁘고 반가운 일이 생긴다.54년생 : 다른 사람의 의견을 존중하면 일이 잘 풀린다.66년생 : 전반적인 운이 상승하며 활력이 생긴다.78년생 : 진행하는 모든 일이 순조롭게 풀려간다.90년생 : 낡은 방법보다 새로운 것을 받아들이는 것이 좋다.02년생 : 익숙한 방식만 고집하지 말고 새 방법을 시도하라.43년생 : 행운과 실속 있는 이익이 많이 생긴다.55년생 : 가족과 즐거운 시간을 충분히 보내라.67년생 : 서두르지만 않으면 좋은 행운이 따른다.79년생 : 차분히 기다리면 원하는 기회가 찾아온다.91년생 : 생각하지 못했던 즐거운 일이 생긴다.03년생 : 친구와 함께하는 시간을 소중히 여겨라.원숭이44년생 : 새로운 도약의 바탕이 되는 기회가 찾아온다.56년생 : 약속을 잘 지키면 좋은 행운이 따른다.68년생 : 생각하지 못했던 뜻밖의 행운을 얻는다.80년생 : 좋은 기회가 왔을 때 적극적으로 잡아라.92년생 : 집안에 경사스럽고 반가운 일이 생긴다.04년생 : 정한 규칙과 약속을 지키면 신뢰를 얻는다.45년생 : 구하고 바라던 일이 순조롭게 성사된다.57년생 : 신경 써야 할 일이 생기니 꼼꼼히 살펴라.69년생 : 마음을 열고 솔직하게 대화하는 것이 좋다.81년생 : 자신의 생각과 의사를 분명하게 표현하라.93년생 : 뜻밖의 행운이 찾아와 기분이 좋아진다.05년생 : 속마음을 솔직히 말하면 친구와 가까워진다.46년생 : 차분하게 행동하면 좋은 결과를 얻는다.58년생 : 작은 일을 통해 기대 이상의 성과를 얻는다.70년생 : 투자나 규모를 무리하게 확장하지 마라.82년생 : 친구의 도움을 받아 어려움을 해결한다.94년생 : 어려운 상황이 오히려 좋은 기회로 바뀐다.06년생 : 친구의 도움을 고맙게 받아들이고 보답하라.돼지47년생 : 보람 있는 하루가 되니 주변에 기쁨을 나누어라.59년생 : 이사나 여행과 관련해 좋은 운이 따른다.71년생 : 주변 사람들의 도움으로 일이 잘 풀린다.83년생 : 시간을 효율적으로 활용하면 이득이 생긴다.95년생 : 생각하지 못했던 즐거운 일이 찾아온다.07년생 : 하루 계획을 잘 세우면 여유 있게 마무리한다.