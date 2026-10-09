[김동완의 오늘의 운세] 2026년 10월 9일

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[김동완의 오늘의 운세] 2026년 10월 9일

입력 2026-10-09 02:00
수정 2026-10-09 02:00
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대




36년생 : 말과 행동에서 실수하지 않도록 조심하라.

48년생 : 주변 분위기와 상황을 잘 살펴야 한다.

60년생 : 막혔던 일이 잘 풀려 기쁨이 넘친다.

72년생 : 자신의 자리를 지키면 원하는 것을 얻는다.

84년생 : 사람들과의 관계가 한층 좋아진다.

96년생 : 나서야 할 때와 기다릴 때를 구분하라.



37년생 : 근심과 걱정이 사라져 마음이 편안하다.

49년생 : 신념을 가지고 꾸준히 노력해야 한다.

61년생 : 작은 일을 통해 기대 이상의 성과를 얻는다.

73년생 : 운이 좋아지면서 어려운 일이 풀린다.

85년생 : 서두르지 말고 차분하게 일을 처리하라.

97년생 : 작은 과제라도 성실하게 하면 좋은 평가를 받는다.

호랑이

38년생 : 몸과 마음이 편안한 기분 좋은 하루다.

50년생 : 새롭게 시작할 일이 가까이 다가온다.

62년생 : 자신의 생각과 의사를 분명히 표현하라.

74년생 : 바깥에서 활발히 움직이면 좋은 운이 따른다.

86년생 : 운이 서서히 좋아지고 일이 풀리기 시작한다.

98년생 : 새로운 활동에 참여하면 좋은 기회를 얻는다.

토끼

39년생 : 노력해 온 일에서 큰 성과를 얻는다.

51년생 : 작은 것을 양보하고 더 큰 것을 얻는다.

63년생 : 애쓴 만큼 만족스러운 소득이 생긴다.

75년생 : 주변의 도움을 받아 일이 잘 진행된다.

87년생 : 재물이 생기면 의미 있는 곳에 나누어라.

99년생 : 친구와 도움을 나누면 더 좋은 결과를 얻는다.



40년생 : 몸과 마음이 편안해 즐거움을 느낀다.

52년생 : 여러 곳에서 실속 있는 이득이 생긴다.

64년생 : 필요한 순간에 도움을 받을 수 있다.

76년생 : 노력한 만큼 만족스러운 성과를 얻는다.

88년생 : 부드럽고 유연한 태도가 더욱 유리하다.

00년생 : 고집보다 대화를 선택하면 일이 쉽게 풀린다.

DATA INSIGHT
띠별 운세를 넘어, 데이터로 분석하는 맞춤형 운명 리포트
THE NEXT : AI 알고리즘이 당신의 고유한 만세력과 별자리 궤도를 정밀 교차 분석합니다.


41년생 : 무리하지 않으면 원하는 결과를 얻는다.

53년생 : 가까운 사람을 만나 즐거운 이야기를 나눈다.

65년생 : 개인적인 일과 공동의 일을 분명히 구분하라.

77년생 : 노력한 일에서 큰 성과와 행운을 얻는다.

89년생 : 참고 기다리면 기대 이상의 결과가 따른다.

01년생 : 해야 할 일과 개인 감정을 구분하는 것이 좋다.



42년생 : 좋은 운이 들어와 진행하는 일이 순조롭다.

54년생 : 주변 상황에 흔들리지 말고 자리를 지켜라.

66년생 : 참고 견디면 만족스러운 성과를 얻는다.

78년생 : 진실하고 성실한 행동이 행운을 부른다.

90년생 : 불필요한 금전 지출을 줄여야 한다.

02년생 : 충동적인 소비보다 필요한 것부터 챙겨라.



43년생 : 재물이 풍성해지고 좋은 기운이 강해진다.

55년생 : 걱정이 줄어들고 마음이 편안해진다.

67년생 : 서두르지 않아도 일이 자연스럽게 풀린다.

79년생 : 포기하지 않고 밀고 나가면 좋은 결과가 있다.

91년생 : 가족과의 관계가 편안하고 화목해진다.

03년생 : 어려운 일이 있어도 끝까지 노력해야 한다.

원숭이

44년생 : 하는 일이 순조롭게 풀려나간다.

56년생 : 정한 목표를 향해 꾸준히 전진하라.

68년생 : 걱정했던 일이 의외로 쉽게 풀린다.

80년생 : 실속과 만족을 함께 얻는 하루다.

92년생 : 재물운이 서서히 가까이 다가온다.

04년생 : 목표를 정하고 꾸준히 실천하면 성과가 있다.



45년생 : 주변 사람들과 화합하면 일이 잘 풀린다.

57년생 : 늦은 약속은 줄이고 일찍 쉬는 것이 좋다.

69년생 : 즐거운 일이 있지만 신경 쓸 일도 생긴다.

81년생 : 작은 희생은 따르지만 더 큰 복을 얻는다.

93년생 : 자신의 생각대로 추진한 일이 성사된다.

05년생 : 친구와 의견을 나누고 함께 결정하는 것이 좋다.



46년생 : 시간을 효율적으로 활용하면 이득이 생긴다.

58년생 : 몸과 마음이 만족스러운 하루를 보낸다.

70년생 : 과감한 결단을 내려야 할 일이 생긴다.

82년생 : 진행하는 일이 계획대로 잘 이루어진다.

94년생 : 재물운이 들어와 금전적인 여유가 생긴다.

06년생 : 해야 할 일을 미루지 않으면 여유가 생긴다.

돼지

47년생 : 애쓴 만큼 만족스러운 소득을 얻게 된다.

59년생 : 순리에 맞게 행동하면 명예와 인정이 따른다.

71년생 : 믿을 만한 사람과 일을 나누면 행운이 따른다.

83년생 : 마음의 안정을 되찾고 걱정이 줄어든다.

95년생 : 편안한 마음으로 때를 기다리는 것이 좋다.

07년생 : 혼자 하려 하지 말고 친구와 역할을 나누어라.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로