[김동완의 오늘의 운세] 2026년 10월 7일

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[김동완의 오늘의 운세] 2026년 10월 7일

입력 2026-10-07 01:28
수정 2026-10-07 01:28
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대




36년생 : 마음에 여유가 생기고 생활이 풍요로워진다.

48년생 : 매사에 성실하게 임하면 행운이 따른다.

60년생 : 주변에서 도움을 주는 사람이 많아진다.

72년생 : 여러 사람이 모이는 자리에서 즐거운 일이 생긴다.

84년생 : 꾸준히 덕을 베풀면 좋은 복이 돌아온다.

96년생 : 사람들과 협력하면 기대 이상의 성과를 얻는다.



37년생 : 계획한 일을 성취하며 만족감을 느낀다.

49년생 : 하는 일마다 좋은 기운과 행운이 따른다.

61년생 : 반가운 소식이 들려와 마음이 즐거워진다.

73년생 : 이동하거나 환경을 바꾸면 좋은 일이 생긴다.

85년생 : 긍정적인 마음가짐이 좋은 결과를 가져온다.

97년생 : 자신감을 가지고 시작하면 가능성이 열린다.

호랑이

38년생 : 복잡한 문제가 생겨도 차츰 해결된다.

50년생 : 새로운 계획을 세우면 좋은 기회가 따른다.

62년생 : 몸과 마음을 편안하게 하고 충분히 쉬어라.

74년생 : 여유롭고 편안한 하루를 보낼 수 있다.

86년생 : 생각하지 못했던 즐거운 일이 생긴다.

98년생 : 새로운 목표를 구체적으로 세우면 도움이 된다.

토끼

39년생 : 계획한 일을 추진하면 반드시 성과가 따른다.

51년생 : 노력한 일의 성과가 눈에 띄게 나타난다.

63년생 : 복잡한 상황도 차분하게 대처하면 해결된다.

75년생 : 말과 행동을 신중히 하면 행운이 따른다.

87년생 : 노력해 온 일에서 큰 성과를 얻는다.

99년생 : 서두르지 않고 집중하면 실력을 인정받는다.



40년생 : 겸손한 태도를 지키면 큰 소득을 얻는다.

52년생 : 명예와 이익이 함께 따라 마음이 여유롭다.

64년생 : 반가운 소식을 듣고 행복한 시간을 보낸다.

76년생 : 걱정거리가 생겨도 곧 해결되니 불안해하지 마라.

88년생 : 생각만 하지 말고 행동으로 옮겨야 행운이 따른다.

00년생 : 준비한 일을 직접 실행하면 좋은 결과를 얻는다.

DATA INSIGHT
띠별 운세를 넘어, 데이터로 분석하는 맞춤형 운명 리포트
THE NEXT : AI 알고리즘이 당신의 고유한 만세력과 별자리 궤도를 정밀 교차 분석합니다.


41년생 : 새로운 마음으로 다시 출발하면 좋은 일이 따른다.

53년생 : 가족으로 인해 기쁘고 반가운 일이 생긴다.

65년생 : 주변의 도움을 받아 어려운 일을 해결한다.

77년생 : 몸과 마음이 편안해지고 걱정이 줄어든다.

89년생 : 가까운 곳에서 뜻밖의 이득이 생길 수 있다.

01년생 : 익숙한 환경에서 실력을 발휘할 기회가 온다.



42년생 : 행운이 가까이 다가오니 기회를 놓치지 마라.

54년생 : 복이 충만하고 몸과 마음의 기운도 좋다.

66년생 : 몸과 마음이 가벼워지고 활력이 생긴다.

78년생 : 진솔한 마음으로 사람과 일을 대하라.

90년생 : 하는 일이 순조로워 기분 좋은 하루가 된다.

02년생 : 솔직하고 성실한 태도가 좋은 평가를 부른다.



43년생 : 뜻밖의 인정과 좋은 평가를 받게 된다.

55년생 : 예상하지 못했던 재물과 기쁨이 생긴다.

67년생 : 소소한 일에서도 행복함을 느끼는 날이다.

79년생 : 생각했던 일들이 하나씩 이루어지기 시작한다.

91년생 : 어려운 일이 오히려 좋은 기회로 바뀐다.

03년생 : 작은 성과에 만족하지 말고 꾸준히 노력하라.

원숭이

44년생 : 좋은 기운이 강해지고 하는 일이 순조롭다.

56년생 : 참고 견디면 만족스러운 성과를 얻는다.

68년생 : 말보다 행동으로 보여주는 것이 좋다.

80년생 : 재물이 들어오니 계획적으로 관리해야 한다.

92년생 : 차분하게 일을 처리하면 실수를 줄일 수 있다.

04년생 : 해야 할 일을 묵묵히 해내면 인정받는다.



45년생 : 기다리던 반갑고 좋은 소식이 들려온다.

57년생 : 가족에게 기쁘고 즐거운 소식을 듣는다.

69년생 : 차분하게 일하면 좋은 결과를 얻는다.

81년생 : 집안에 크고 경사스러운 일이 생긴다.

93년생 : 즐거운 일이 찾아와 마음이 밝아진다.

05년생 : 가족과 기쁨을 나누면 행복이 더욱 커진다.



46년생 : 맡은 일에 충실하면 이득과 성과가 생긴다.

58년생 : 겸손하게 행동하면 주변에서 인정받는다.

70년생 : 막혔던 일이 머지않아 순조롭게 풀린다.

82년생 : 무리하게 움직이기보다 자리를 지키는 것이 좋다.

94년생 : 가까운 사람에게 반가운 소식을 듣는다.

06년생 : 차분하게 해야 할 일에 집중하면 성과가 따른다.

돼지

47년생 : 새로운 사람을 만날 때는 천천히 살펴라.

59년생 : 사람들과의 만남에서 좋은 기운을 얻는다.

71년생 : 우연한 만남이 즐거운 인연으로 이어진다.

83년생 : 몸과 마음에 생기와 활력이 가득하다.

95년생 : 자신의 중심을 지키면 일이 순조롭게 풀린다.

07년생 : 처음 만난 친구에게 마음을 너무 빨리 열지 마라.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로