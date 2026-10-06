[김동완의 오늘의 운세] 2026년 10월 6일

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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 10월 6일

입력 2026-10-06 00:44
수정 2026-10-06 00:44
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36년생 : 노력해 온 일에서 큰 성과가 생긴다.

48년생 : 생각이 맑아지고 판단력이 좋아지는 시기다.

60년생 : 여러 사람과 즐겁게 어울려라.

72년생 : 편안한 마음으로 때를 기다리는 것이 좋다.

84년생 : 과감하게 추진하면 좋은 행운이 따른다.

96년생 : 자신 있게 의견을 내면 좋은 평가를 받는다.



37년생 : 용기를 내어 새로운 일을 시작하라.

49년생 : 큰 어려움 없이 모든 일이 순조롭다.

61년생 : 새로운 목표와 변화를 꿈꾸어도 좋다.

73년생 : 다른 사람의 의견도 존중하며 결정하라.

85년생 : 진행하는 일이 막힘없이 빠르게 이루어진다.

97년생 : 자신과 다른 의견도 차분히 들어보아라.

호랑이

38년생 : 가까운 곳으로 여행하면 좋은 기운을 얻는다.

50년생 : 자신의 잘못을 인정하면 문제가 해결된다.

62년생 : 바쁘게 움직인 만큼 충분한 실속이 따른다.

74년생 : 진행하는 일이 순조롭게 잘 풀린다.

86년생 : 재물이 생기면 의미 있는 곳에 나누어라.

98년생 : 혼자 성과를 가지려 하지 말고 함께 나누어라.

토끼

39년생 : 계획하는 일마다 순조롭게 진행된다.

51년생 : 힘들었던 상황이 서서히 물러간다.

63년생 : 뜻밖의 재물이나 기쁨을 얻을 수 있다.

75년생 : 처음은 어려워도 나중에는 순조롭게 풀린다.

87년생 : 건강과 체력 관리에 신경을 써야 한다.

99년생 : 무리한 활동은 줄이고 충분히 쉬어라.



40년생 : 겸손하게 행동하면 좋은 일이 따른다.

52년생 : 마음속으로 생각한 일이 이루어진다.

64년생 : 서두르지 않아도 문제는 자연스럽게 풀린다.

76년생 : 참고 기다리면 뜻밖의 도움을 얻는다.

88년생 : 망설이지 말고 준비한 일을 시작하라.

00년생 : 충분히 준비했다면 자신 있게 첫발을 내디뎌라.

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41년생 : 준비한 새로운 일을 추진해도 좋다.

53년생 : 휴식이 필요하니 몸과 마음을 편안히 하라.

65년생 : 기다리기보다 직접 움직이는 것이 유리하다.

77년생 : 마음을 열고 사람을 대하면 좋은 일이 따른다.

89년생 : 어렵던 일이 이제야 서서히 풀린다.

01년생 : 먼저 다가가 대화하면 좋은 관계가 생긴다.



42년생 : 부지런히 움직이면 큰 성과를 얻는다.

54년생 : 집안에 반갑고 경사스러운 일이 생긴다.

66년생 : 가까운 곳으로 여행하면 좋은 일이 따른다.

78년생 : 주변 사람들에게 능력을 인정받는다.

90년생 : 뜻밖의 재물과 기쁨이 생길 수 있다.

02년생 : 성실하게 노력한 일이 좋은 평가로 이어진다.



43년생 : 집안 분위기가 화목하고 편안해진다.

55년생 : 생각하지 못했던 행운을 얻게 된다.

67년생 : 노력한 만큼 만족스러운 대가를 얻는다.

79년생 : 자신이 할 수 있는 일에 최선을 다하라.

91년생 : 일이 잘 풀려 기쁨이 넘치는 시기다.

03년생 : 포기하지 않고 끝까지 노력하면 성과가 있다.

원숭이

44년생 : 주변 사람들에게 칭찬과 인정을 받는다.

56년생 : 자신의 생각을 분명하게 표현해야 한다.

68년생 : 새로운 일을 시작하면 좋은 결실이 따른다.

80년생 : 순서를 기다리면 좋은 행운이 찾아온다.

92년생 : 오랫동안 바라던 소망이 이루어진다.

04년생 : 차례와 규칙을 잘 지키면 좋은 결과가 따른다.



45년생 : 믿고 추진했던 일이 순조롭게 잘 풀린다.

57년생 : 순리대로 움직이면 행운이 넘친다.

69년생 : 노력한 일에서 충분한 이득을 얻는다.

81년생 : 마음을 가다듬고 마무리를 잘해야 한다.

93년생 : 재물과 인기가 함께 들어오는 시기다.

05년생 : 시작한 일은 끝까지 책임지고 마무리하라.



46년생 : 어려움이 전화위복의 기회로 바뀐다.

58년생 : 명예운이 좋아져 인정받을 일이 생긴다.

70년생 : 진행하는 모든 일에서 좋은 평가를 받는다.

82년생 : 즐겁고 반가운 일이 찾아온다.

94년생 : 복과 행운이 가까이 들어오는 시기다.

06년생 : 힘들었던 일이 오히려 좋은 경험으로 남는다.

돼지

47년생 : 진행하는 일에 막힘이 없이 순조롭다.

59년생 : 적극적으로 일을 추진하면 이익이 따른다.

71년생 : 능력을 인정받고 수입도 늘어난다.

83년생 : 조금 더 기다려야 좋은 운이 찾아온다.

95년생 : 하는 일에 좋은 행운이 가득하다.

07년생 : 서두르지 않고 기다리면 좋은 기회를 얻는다.
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