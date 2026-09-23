[김동완의 오늘의 운세] 2026년 9월 23일

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36년생 : 행동과 옷차림을 단정히 해 실수를 예방하라.48년생 : 머리가 맑아지고 판단력이 좋아지는 하루다.60년생 : 여러 사람과 즐겁게 어울리면 좋은 정보를 얻는다.72년생 : 오랫동안 노력한 일에서 큰 성과를 거둔다.84년생 : 자신 있게 밀고 나가면 행운과 기회가 따른다.96년생 : 새로운 아이디어를 적극적으로 표현하면 인정받는다.37년생 : 직접 움직이고 확인해야 문제의 해답을 찾는다.49년생 : 긍정적인 마음가짐이 어려운 상황을 바꾸어준다.61년생 : 운의 흐름이 약하니 중요한 선택은 미루어라.73년생 : 일이 부진해도 원인을 살피며 꾸준히 이어가라.85년생 : 금전 문제로 손해가 생기지 않도록 계산을 분명히 하라.97년생 : 충동적인 소비나 친구와의 금전거래를 피하라.호랑이38년생 : 자녀나 가족의 문제로 걱정이 생길 수 있다.50년생 : 늦은 외출이나 무리한 약속은 줄이는 것이 좋다.62년생 : 의견 차이가 생겨도 감정적으로 맞서지 마라.74년생 : 추진하는 일이 별다른 장애 없이 순조롭게 풀린다.86년생 : 어려운 상황에서도 희망을 잃지 말고 버텨라.98년생 : 힘든 과제도 도움을 구하면 해결할 수 있다.토끼39년생 : 마음속 생각을 솔직하게 표현하면 오해가 풀린다.51년생 : 꾸준히 노력하면 불가능해 보이던 일도 해결된다.63년생 : 지나치게 자유롭거나 거만한 행동은 삼가라.75년생 : 시작은 어려워도 시간이 지나면 순조롭게 풀린다.87년생 : 지금은 적절한 때가 아니니 준비에 집중하라.99년생 : 자신의 생각을 분명히 말하되 상대를 배려하라.40년생 : 조급해하지 말고 순서대로 천천히 진행하라.52년생 : 계획하고 바라던 일이 원하는 방향으로 이루어진다.64년생 : 쌓아 온 경험과 능력을 마음껏 발휘하라.76년생 : 겸손한 태도가 귀인의 도움과 행운을 부른다.88년생 : 자만하거나 과시하면 좋은 기회를 잃을 수 있다.00년생 : 실력을 보여주되 다른 사람의 의견도 존중하라.41년생 : 감정에 휩쓸리지 말고 담담하게 상황을 받아들여라.53년생 : 맡은 일에 최선을 다하면 좋은 결실을 얻는다.65년생 : 눈앞의 작은 이익에 흔들리지 않도록 하라.77년생 : 움직이는 곳마다 좋은 운과 도움이 따른다.89년생 : 활발하게 활동하면 반가운 기회를 얻는다.01년생 : 관심 있는 활동에 적극적으로 참여하면 성과가 있다.42년생 : 성급하게 판단하지 말고 차분히 상황을 살펴라.54년생 : 재산이나 금전 손실이 없도록 지출을 관리하라.66년생 : 어려운 경제 상황에서는 재물을 지키는 것이 우선이다.78년생 : 여러 일을 벌이지 말고 한 가지라도 끝까지 마쳐라.90년생 : 자신감을 가지고 계획한 일을 적극적으로 추진하라.02년생 : 시작한 공부나 활동을 끝까지 마치면 좋은 평가를 받는다.43년생 : 확인되지 않은 소문이나 말에 흔들리지 마라.55년생 : 혼자 해결하기 어려운 일은 주변의 도움을 받아라.67년생 : 처리할 일이 많아 하루 종일 바쁘게 움직인다.79년생 : 힘든 시간을 견디면 마침내 좋은 결실이 찾아온다.91년생 : 맡은 일에 최선을 다하면 기대 이상의 결과가 있다.03년생 : 바쁜 하루지만 노력한 만큼 보람을 얻는다.원숭이44년생 : 예민해지기 쉬우니 마음을 차분히 가라앉혀라.56년생 : 능력과 성실함을 인정받아 좋은 평가를 받는다.68년생 : 자존심을 지키되 다른 사람의 의견도 존중하라.80년생 : 새로운 일을 시작하면 기대 이상의 결실을 얻는다.92년생 : 계획에 변수가 생길 수 있으니 대안을 준비하라.04년생 : 계획이 어긋나도 당황하지 말고 다른 방법을 찾아라.45년생 : 무심코 한 말과 행동이 오해를 부르지 않게 하라.57년생 : 새로운 기회가 왔으니 적극적으로 도전하라.69년생 : 다른 일에 신경 쓰지 말고 자신의 역할에 충실하라.81년생 : 가족과 대화를 나누며 집안의 화목을 지켜라.93년생 : 새로운 사람을 사귈 때 성품을 잘 살펴라.05년생 : 친구를 사귈 때 겉모습보다 행동과 인품을 보아라.46년생 : 재물과 복이 들어와 생활에 여유가 생긴다.58년생 : 좋지 않은 일이 오히려 새로운 기회로 바뀐다.70년생 : 걱정이 많아도 하나씩 정리하면 해결책이 보인다.82년생 : 달콤한 말이나 과장된 제안에 속지 않도록 하라.94년생 : 추진하는 일이 성사되기까지 시간이 더 필요하다.06년생 : 친구의 말만 믿지 말고 사실을 직접 확인하라.돼지47년생 : 날카로워진 마음을 가라앉히고 편안하게 지내라.59년생 : 하는 일마다 막힘이 없어 순조롭게 진행된다.71년생 : 사소한 시비나 언쟁이 생기지 않도록 조심하라.83년생 : 능력을 인정받고 수입도 점차 늘어난다.95년생 : 좋은 때가 올 때까지 조금 더 참고 기다려라.07년생 : 성과를 재촉하지 말고 꾸준히 준비해야 한다.