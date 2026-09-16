[김동완의 오늘의 운세] 2026년 9월 16일

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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 9월 16일

입력 2026-09-16 02:36
수정 2026-09-16 02:36
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36년생 : 부탁할 일이 있다면 상대의 형편을 먼저 살펴라.

48년생 : 운의 흐름이 약하니 새로운 일은 잠시 미루어라.

60년생 : 뜻밖의 작은 재물이나 선물이 들어올 수 있다.

72년생 : 큰일을 벌이기보다 현실적인 목표에 집중하라.

84년생 : 감정을 참고 기다리면 실질적인 이익이 따른다.

96년생 : 결과를 재촉하지 않고 꾸준히 하면 기회를 얻는다.



37년생 : 사소한 행동도 실수로 이어지지 않도록 조심하라.

49년생 : 술자리에서는 말과 행동을 더욱 신중히 해야 한다.

61년생 : 수입과 재물의 흐름이 좋아져 여유가 생긴다.

73년생 : 먼 이동보다 현재 자리에서 안정을 취하라.

85년생 : 평소 쌓은 인덕으로 여러 사람의 도움을 받는다.

97년생 : 친구들과 어울릴 때 분위기에 휩쓸리지 마라.

호랑이

38년생 : 책임이 큰 일을 맡게 되니 준비를 철저히 하라.

50년생 : 자신의 뜻과 입장을 분명하게 밝혀야 한다.

62년생 : 체면을 손상할 수 있는 언행은 삼가는 것이 좋다.

74년생 : 재물운이 좋아 기대 이상의 소득을 얻는다.

86년생 : 사람과의 관계를 세심하게 관리해야 한다.

98년생 : 중요한 역할을 맡더라도 겸손한 자세를 유지하라.

토끼

39년생 : 서로 믿고 의지하는 마음이 문제를 해결한다.

51년생 : 무리한 활동을 줄이고 건강부터 챙겨라.

63년생 : 표현이 부족하면 의도와 다르게 오해받을 수 있다.

75년생 : 욕심을 줄이고 자신의 형편에 맞게 행동하라.

87년생 : 어려움이 있어도 포기하지 말고 계속 나아가라.

99년생 : 자신을 믿고 꾸준히 노력하면 좋은 평가를 받는다.



40년생 : 다른 사람의 일에 지나치게 관여하지 마라.

52년생 : 진행 중인 일은 마지막까지 책임지고 마무리하라.

64년생 : 작은 부분도 놓치지 않도록 꼼꼼히 확인하라.

76년생 : 활력이 넘치고 좋은 기운이 들어오는 날이다.

88년생 : 장거리 이동이나 무리한 외출은 피하는 것이 좋다.

00년생 : 새로운 활동에서 재능을 발견하고 자신감을 얻는다.

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41년생 : 예상하지 못한 어려움에도 침착하게 대응하라.

53년생 : 의견 차이가 생기면 한발 양보하는 것이 좋다.

65년생 : 평소 알고 지내던 사람에게 큰 도움을 받는다.

77년생 : 중요한 일은 충분히 검토한 뒤 추진해야 한다.

89년생 : 일이 꼬이더라도 순서대로 다시 정리하면 풀린다.

01년생 : 친구와 생각이 달라도 감정적으로 대응하지 마라.



42년생 : 주변 사람의 조언을 귀담아들으면 도움이 된다.

54년생 : 반가운 소식과 기쁨이 넘치는 하루를 보낸다.

66년생 : 일이 더디게 풀려도 조급해하지 말고 기다려라.

78년생 : 생활환경이나 습관에 새로운 변화를 주어라.

90년생 : 시비가 생기더라도 맞서지 말고 참는 것이 좋다.

02년생 : 익숙한 방식에서 벗어나 새로운 공부에 도전하라.



43년생 : 뜻을 펼치기 어렵더라도 때를 기다려야 한다.

55년생 : 금전운이 좋아 실속 있는 수입을 얻는 날이다.

67년생 : 걱정하던 문제가 해결되어 마음이 가벼워진다.

79년생 : 행운이 서서히 다가오니 조급하게 움직이지 마라.

91년생 : 몸이 지치지 않도록 건강과 휴식을 챙겨라.

03년생 : 성과가 늦게 나타나더라도 꾸준히 노력하라.

원숭이

44년생 : 가까운 사람의 방해가 있어도 감정적으로 대응하지 마라.

56년생 : 능력과 경험을 인정받아 중요한 역할을 맡는다.

68년생 : 움직이는 곳마다 좋은 인연과 행운이 따른다.

80년생 : 막혔던 운이 서서히 풀리며 희망이 보인다.

92년생 : 인기와 행운이 함께해 즐거운 일이 많다.

04년생 : 자신만의 장점을 보여주면 주변의 관심을 받는다.



45년생 : 사소한 언쟁도 큰 다툼으로 번지지 않게 하라.

57년생 : 기다리던 좋은 일이 생겨 마음이 즐겁다.

69년생 : 앞길이 열리고 진행하는 일이 순조롭게 풀린다.

81년생 : 새로운 계획이 좋은 흐름을 타고 진행된다.

93년생 : 경솔한 판단이나 충동적인 행동은 삼가라.

05년생 : 새로운 활동을 시작하되 준비를 소홀히 하지 마라.



46년생 : 귀인의 도움으로 어려운 문제를 쉽게 해결한다.

58년생 : 오랫동안 바라던 일이 이루어져 기쁨을 얻는다.

70년생 : 자신을 낮추고 상대를 존중하면 복이 따른다.

82년생 : 금전과 관련된 계산은 분명하게 처리해야 한다.

94년생 : 반가운 사람과 기쁨을 나누는 즐거운 하루다.

06년생 : 도움을 받았다면 감사한 마음을 분명히 표현하라.

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47년생 : 하는 일이 별다른 장애 없이 순조롭게 진행된다.

59년생 : 가족과 대화를 나누며 화목을 지키는 데 힘써라.

71년생 : 금전 걱정이 생길 수 있으니 지출을 줄여라.

83년생 : 눈앞에 찾아온 기회를 망설이지 말고 잡아라.

95년생 : 노력의 결과가 나타나 마음이 흐뭇해진다.

07년생 : 자신에게 주어진 기회를 적극적으로 활용하라.
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