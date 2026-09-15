[김동완의 오늘의 운세] 2026년 9월 15일

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36년생 : 주변 사람과 화합하면 바라던 소망을 이룰 수 있다.48년생 : 마음을 편안히 하고 좋은 결과를 기다려라.60년생 : 멀리 있던 사람에게서 기쁜 소식이 들려온다.72년생 : 중요한 순간에는 과감하게 결정해야 한다.84년생 : 사람이 붐비는 장소나 복잡한 모임은 피하라.96년생 : 친구와 힘을 합치면 어려운 목표도 달성한다.37년생 : 가벼운 말과 행동이 오해를 만들지 않도록 하라.49년생 : 친구와의 대화에서 구설이 생기지 않게 조심하라.61년생 : 말로 설명하기보다 성실한 행동으로 보여라.73년생 : 일도 중요하지만 건강을 해칠 만큼 무리하지 마라.85년생 : 불필요한 외출이나 먼 이동은 삼가는 것이 좋다.97년생 : 말보다 꾸준한 행동이 주변의 신뢰를 얻는다.호랑이38년생 : 서두르지 않고 기다리면 알맞은 때가 찾아온다.50년생 : 오랫동안 노력한 일에서 큰 성과를 얻는다.62년생 : 마음먹고 추진한 일이 순조롭게 성사된다.74년생 : 좋은 결과가 있어도 자만하거나 과시하지 마라.86년생 : 노력한 만큼 정당한 결실과 보상이 따른다.98년생 : 꾸준히 준비해 온 일이 기대 이상의 결과를 보인다.토끼39년생 : 어려운 사람에게 자비와 도움을 베풀어라.51년생 : 중요한 일은 혼자 결정하지 말고 주변과 상의하라.63년생 : 좋은 분위기에도 지나치게 들뜨지 않도록 하라.75년생 : 지금은 억지로 추진하기보다 다음 기회를 기다려라.87년생 : 친구의 분위기에 휩쓸려 충동적으로 행동하지 마라.99년생 : 친구를 무조건 따라가기보다 자신의 뜻을 가져라.40년생 : 재산이나 금전 문제는 가족과 충분히 상의하라.52년생 : 감추고 있던 일이 드러날 수 있으니 정직하라.64년생 : 늦은 약속이나 외출보다 일찍 귀가하는 것이 좋다.76년생 : 새로운 사람과 만나 좋은 인연을 만들 수 있다.88년생 : 전체적인 운은 좋지만 금전 지출은 주의해야 한다.00년생 : 새로운 친구를 만나더라도 개인적인 비밀은 조심하라.41년생 : 겉모습이나 체면보다 실속을 먼저 생각하라.53년생 : 예상하지 못한 행운과 기쁜 소식이 찾아온다.65년생 : 가까운 사람과의 금전 문제는 특히 조심하라.77년생 : 투자한 노력과 시간만큼 실질적인 성과를 얻는다.89년생 : 잘못된 부분을 수정하면 더 좋은 결과가 나온다.01년생 : 부족한 부분을 보완하면 실력이 크게 향상된다.42년생 : 당장은 어려워도 조금만 기다리면 해결책이 보인다.54년생 : 현실성 없는 생각으로 시간을 낭비하지 마라.66년생 : 주변에 베풀면 더 큰 이익과 도움으로 돌아온다.78년생 : 가까운 사람의 도움으로 좋은 기회를 얻는다.90년생 : 운의 흐름이 좋으니 활발하게 움직여도 좋다.02년생 : 집에만 머물지 말고 다양한 활동에 참여하라.43년생 : 예정된 약속이나 일정이 미뤄질 수 있다.55년생 : 다른 사람과 충돌하지 않도록 먼저 양보하라.67년생 : 무심코 한 말이 구설을 부를 수 있으니 조심하라.79년생 : 새로운 일보다 지금 하던 일에 충실해야 한다.91년생 : 새로운 사람을 만나 즐거운 인연을 맺는다.03년생 : 새로운 친구나 모임을 통해 좋은 경험을 얻는다.원숭이44년생 : 주변 사람이 어려울 때 먼저 손을 내밀어라.56년생 : 상황이 힘들어도 자신감과 용기를 잃지 마라.68년생 : 당장의 소득은 적어도 앞으로의 희망은 밝다.80년생 : 새로운 일을 벌이기보다 현재의 일을 유지하라.92년생 : 변화보다 안정과 평온을 우선하는 것이 좋다.04년생 : 새로운 도전보다 부족한 기본기를 보완하라.45년생 : 주변 사람의 도움으로 어려운 문제를 해결한다.57년생 : 쉽게 포기하면 얻을 수 있는 것도 놓치게 된다.69년생 : 스트레스가 쌓이지 않도록 휴식과 여유를 가져라.81년생 : 중요한 계획이 순조롭게 추진되어 성과가 나타난다.93년생 : 친구나 지인의 말을 무조건 믿지 말고 판단하라.05년생 : 어려운 과제도 포기하지 않고 끝까지 도전하라.46년생 : 복잡한 고민은 시간이 지나면서 자연스럽게 해결된다.58년생 : 노력한 만큼 보람과 만족을 얻는 하루다.70년생 : 서로의 입장을 이해하고 배려하는 마음이 필요하다.82년생 : 처리할 일이 많아 몸이 분주한 하루가 된다.94년생 : 무리한 변화보다 현재 상태를 유지하는 것이 좋다.06년생 : 바쁘더라도 친구와 약속한 일을 잊지 마라.돼지47년생 : 바라던 일이 순조롭게 풀려 만족을 얻는다.59년생 : 지나치게 많은 계획을 세우면 몸과 마음이 지친다.71년생 : 사람을 대할 때 신중하고 예의 있게 행동하라.83년생 : 문제를 서두르지 말고 차분하게 하나씩 풀어라.95년생 : 미뤄지던 일이 마침내 해결되어 마음이 편해진다.07년생 : 끝내지 못했던 과제를 차분히 마무리할 수 있다.