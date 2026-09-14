[김동완의 오늘의 운세] 2026년 9월 14일

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 아이치 나고야 아시안게임
서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[김동완의 오늘의 운세] 2026년 9월 14일

입력 2026-09-14 01:14
수정 2026-09-14 01:14
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대




36년생 : 마음을 무겁게 하는 일이 있어도 오래가지 않는다.

48년생 : 중요한 일을 가볍게 처리하지 말고 다시 확인하라.

60년생 : 감정적으로 맞서기보다 참고 기다리는 것이 좋다.

72년생 : 기다리던 반가운 소식이 찾아와 기쁨을 준다.

84년생 : 원하는 결과를 얻으려면 작은 양보가 필요하다.

96년생 : 친구를 배려한 행동이 좋은 관계로 이어진다.



37년생 : 옳은 말을 하더라도 표현에 따라 오해를 살 수 있다.

49년생 : 달콤한 제안이나 유혹에 흔들리지 마라.

61년생 : 가진 것보다 과장하면 신뢰를 잃을 수 있다.

73년생 : 부주의로 물건이나 기회를 잃지 않도록 하라.

85년생 : 불만을 늘어놓기보다 해결 방법을 찾아라.

97년생 : 친구와 비교하지 말고 자신만의 속도로 나아가라.

호랑이

38년생 : 노력한 일에서 큰 결실을 얻을 수 있으니 기대하라.

50년생 : 상황이 더 나빠지지 않도록 신중히 대처하라.

62년생 : 한 가지 문제에만 매달리지 말고 시야를 넓혀라.

74년생 : 크지 않더라도 실속 있는 소득을 얻는다.

86년생 : 어려운 상황을 헤쳐 나갈 용기가 필요하다.

98년생 : 새로운 방법을 시도하면 막혔던 일이 풀릴 수 있다.

토끼

39년생 : 노력한 만큼 분명한 성과와 보람이 따른다.

51년생 : 주변 분위기에 휩쓸리지 말고 원칙을 지켜라.

63년생 : 이동할 일이 생기지만 안전에 각별히 주의하라.

75년생 : 진행 중인 일이 흔들려도 침착하게 대응하라.

87년생 : 편법이나 잔꾀보다 정직한 방법을 선택하라.

99년생 : 쉬운 길보다 기본을 지키는 것이 유리하다.



40년생 : 욕심을 내려놓으면 복잡한 문제가 쉽게 해결된다.

52년생 : 걱정이 줄어들고 마음이 편안한 하루다.

64년생 : 금전의 흐름이 좋아져 생활에 여유가 생긴다.

76년생 : 일은 해결되지만 말실수로 구설이 생기지 않게 하라.

88년생 : 재정적으로 어려움이 예상되니 지출을 줄여라.

00년생 : 용돈과 소비 계획을 세우면 불필요한 지출을 막는다.

DATA INSIGHT
띠별 운세를 넘어, 데이터로 분석하는 맞춤형 운명 리포트
THE NEXT : AI 알고리즘이 당신의 고유한 만세력과 별자리 궤도를 정밀 교차 분석합니다.


41년생 : 예상하지 못한 지출에 대비해 재물을 아껴라.

53년생 : 막혔던 일이 순조롭게 풀리며 자신감을 얻는다.

65년생 : 처음 세운 계획을 흔들림 없이 추진하라.

77년생 : 기대하며 준비한 일이 좋은 결과로 이어진다.

89년생 : 운의 흐름이 계속 좋아지니 적극적으로 움직여라.

01년생 : 꾸준한 노력이 성과로 나타나며 인정을 받는다.



42년생 : 작은 것을 양보하면 더 큰 것을 얻을 수 있다.

54년생 : 계약이나 중요한 서류는 꼼꼼히 검토해야 한다.

66년생 : 진행하는 일이 잘 풀려 만족스러운 결과를 얻는다.

78년생 : 부모님이나 어른의 뜻을 따르면 실수를 줄인다.

90년생 : 혼자 해결하기보다 친구의 도움을 받는 것이 좋다.

02년생 : 경험이 부족한 일은 어른의 조언을 구하라.



43년생 : 마음의 여유를 가지면 답답한 일이 쉽게 풀린다.

55년생 : 조급해하지 말고 적절한 때가 오기를 기다려라.

67년생 : 집안이나 가까운 사람에게 기쁜 일이 생긴다.

79년생 : 뜻한 일이 원하는 방향으로 순조롭게 진행된다.

91년생 : 좋은 기회와 행운이 가까이 다가오는 날이다.

03년생 : 기다리던 결과나 연락을 받을 수 있으니 기대하라.

원숭이

44년생 : 중요한 일일수록 신중하고 꼼꼼하게 처리하라.

56년생 : 불필요한 말로 구설에 오르지 않도록 조심하라.

68년생 : 주변의 호감과 인기를 얻어 활동이 즐겁다.

80년생 : 용기를 내어 어려움을 헤쳐 나가면 길운이 온다.

92년생 : 원하는 결과를 얻어 만족스러운 하루를 보낸다.

04년생 : 자신감을 가지고 나서면 좋은 평가를 받는다.



45년생 : 금전운이 좋아 실속 있는 이익을 얻는 날이다.

57년생 : 늦게라도 걱정하던 문제가 해결된다.

69년생 : 지나치게 큰 계획보다 현실적인 목표가 필요하다.

81년생 : 자리 이동이나 먼 외출은 미루는 것이 좋다.

93년생 : 기대가 지나치면 실망이 커질 수 있으니 마음을 비워라.

05년생 : 결과를 재촉하지 말고 준비한 과정을 믿어라.



46년생 : 복잡한 생각을 정리하고 마음의 안정을 찾아라.

58년생 : 번거롭고 힘든 일이 생겨도 침착하게 처리하라.

70년생 : 별다른 어려움 없이 일이 순조롭게 진행된다.

82년생 : 친구와의 관계에서 오해가 생기지 않도록 하라.

94년생 : 계획한 일이 있다면 자신 있게 추진해도 좋다.

06년생 : 친구와의 약속을 지키고 말실수를 조심하라.

돼지

47년생 : 사소한 문제가 커지지 않도록 초기에 해결하라.

59년생 : 투자나 큰 지출은 충분히 검토한 뒤 결정하라.

71년생 : 여러 사람을 만나 새로운 소식과 정보를 얻는다.

83년생 : 모든 일을 서두르지 말고 차분히 진행하라.

95년생 : 크지는 않지만 실속 있는 이익이 생길 수 있다.

07년생 : 친구들과의 만남에서 즐거운 경험을 얻는다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
  • 2026 아이치 나고야 아시안게임
  • GO FREE RUN 참가자라면 메가커피 쏙! 신규회원 1,000명
    • 포토 뉴스페이지로 이동
    1 / 3
    오피니언
    1 /
    서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
    TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
    1 /
    광고삭제
    위로