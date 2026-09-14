[김동완의 오늘의 운세] 2026년 9월 14일

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36년생 : 마음을 무겁게 하는 일이 있어도 오래가지 않는다.48년생 : 중요한 일을 가볍게 처리하지 말고 다시 확인하라.60년생 : 감정적으로 맞서기보다 참고 기다리는 것이 좋다.72년생 : 기다리던 반가운 소식이 찾아와 기쁨을 준다.84년생 : 원하는 결과를 얻으려면 작은 양보가 필요하다.96년생 : 친구를 배려한 행동이 좋은 관계로 이어진다.37년생 : 옳은 말을 하더라도 표현에 따라 오해를 살 수 있다.49년생 : 달콤한 제안이나 유혹에 흔들리지 마라.61년생 : 가진 것보다 과장하면 신뢰를 잃을 수 있다.73년생 : 부주의로 물건이나 기회를 잃지 않도록 하라.85년생 : 불만을 늘어놓기보다 해결 방법을 찾아라.97년생 : 친구와 비교하지 말고 자신만의 속도로 나아가라.호랑이38년생 : 노력한 일에서 큰 결실을 얻을 수 있으니 기대하라.50년생 : 상황이 더 나빠지지 않도록 신중히 대처하라.62년생 : 한 가지 문제에만 매달리지 말고 시야를 넓혀라.74년생 : 크지 않더라도 실속 있는 소득을 얻는다.86년생 : 어려운 상황을 헤쳐 나갈 용기가 필요하다.98년생 : 새로운 방법을 시도하면 막혔던 일이 풀릴 수 있다.토끼39년생 : 노력한 만큼 분명한 성과와 보람이 따른다.51년생 : 주변 분위기에 휩쓸리지 말고 원칙을 지켜라.63년생 : 이동할 일이 생기지만 안전에 각별히 주의하라.75년생 : 진행 중인 일이 흔들려도 침착하게 대응하라.87년생 : 편법이나 잔꾀보다 정직한 방법을 선택하라.99년생 : 쉬운 길보다 기본을 지키는 것이 유리하다.40년생 : 욕심을 내려놓으면 복잡한 문제가 쉽게 해결된다.52년생 : 걱정이 줄어들고 마음이 편안한 하루다.64년생 : 금전의 흐름이 좋아져 생활에 여유가 생긴다.76년생 : 일은 해결되지만 말실수로 구설이 생기지 않게 하라.88년생 : 재정적으로 어려움이 예상되니 지출을 줄여라.00년생 : 용돈과 소비 계획을 세우면 불필요한 지출을 막는다.41년생 : 예상하지 못한 지출에 대비해 재물을 아껴라.53년생 : 막혔던 일이 순조롭게 풀리며 자신감을 얻는다.65년생 : 처음 세운 계획을 흔들림 없이 추진하라.77년생 : 기대하며 준비한 일이 좋은 결과로 이어진다.89년생 : 운의 흐름이 계속 좋아지니 적극적으로 움직여라.01년생 : 꾸준한 노력이 성과로 나타나며 인정을 받는다.42년생 : 작은 것을 양보하면 더 큰 것을 얻을 수 있다.54년생 : 계약이나 중요한 서류는 꼼꼼히 검토해야 한다.66년생 : 진행하는 일이 잘 풀려 만족스러운 결과를 얻는다.78년생 : 부모님이나 어른의 뜻을 따르면 실수를 줄인다.90년생 : 혼자 해결하기보다 친구의 도움을 받는 것이 좋다.02년생 : 경험이 부족한 일은 어른의 조언을 구하라.43년생 : 마음의 여유를 가지면 답답한 일이 쉽게 풀린다.55년생 : 조급해하지 말고 적절한 때가 오기를 기다려라.67년생 : 집안이나 가까운 사람에게 기쁜 일이 생긴다.79년생 : 뜻한 일이 원하는 방향으로 순조롭게 진행된다.91년생 : 좋은 기회와 행운이 가까이 다가오는 날이다.03년생 : 기다리던 결과나 연락을 받을 수 있으니 기대하라.원숭이44년생 : 중요한 일일수록 신중하고 꼼꼼하게 처리하라.56년생 : 불필요한 말로 구설에 오르지 않도록 조심하라.68년생 : 주변의 호감과 인기를 얻어 활동이 즐겁다.80년생 : 용기를 내어 어려움을 헤쳐 나가면 길운이 온다.92년생 : 원하는 결과를 얻어 만족스러운 하루를 보낸다.04년생 : 자신감을 가지고 나서면 좋은 평가를 받는다.45년생 : 금전운이 좋아 실속 있는 이익을 얻는 날이다.57년생 : 늦게라도 걱정하던 문제가 해결된다.69년생 : 지나치게 큰 계획보다 현실적인 목표가 필요하다.81년생 : 자리 이동이나 먼 외출은 미루는 것이 좋다.93년생 : 기대가 지나치면 실망이 커질 수 있으니 마음을 비워라.05년생 : 결과를 재촉하지 말고 준비한 과정을 믿어라.46년생 : 복잡한 생각을 정리하고 마음의 안정을 찾아라.58년생 : 번거롭고 힘든 일이 생겨도 침착하게 처리하라.70년생 : 별다른 어려움 없이 일이 순조롭게 진행된다.82년생 : 친구와의 관계에서 오해가 생기지 않도록 하라.94년생 : 계획한 일이 있다면 자신 있게 추진해도 좋다.06년생 : 친구와의 약속을 지키고 말실수를 조심하라.돼지47년생 : 사소한 문제가 커지지 않도록 초기에 해결하라.59년생 : 투자나 큰 지출은 충분히 검토한 뒤 결정하라.71년생 : 여러 사람을 만나 새로운 소식과 정보를 얻는다.83년생 : 모든 일을 서두르지 말고 차분히 진행하라.95년생 : 크지는 않지만 실속 있는 이익이 생길 수 있다.07년생 : 친구들과의 만남에서 즐거운 경험을 얻는다.