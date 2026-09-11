[김동완의 오늘의 운세] 2026년 9월 13일

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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 9월 13일

입력 2026-09-11 01:30
수정 2026-09-11 01:30
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36년생 : 오랫동안 바라던 일이 이루어져 기쁨을 얻는다.

48년생 : 사람과의 믿음이 깊어지고 좋은 관계가 이어진다.

60년생 : 외출이나 모임을 통해 즐거운 시간을 보낸다.

72년생 : 예상하지 못했던 성과를 얻어 자신감이 높아진다.

84년생 : 성급하게 움직이지 말고 좋은 때를 기다려라.

96년생 : 노력하던 일에서 뜻밖의 좋은 평가를 받는다.



37년생 : 몸과 마음이 불안하면 무리한 일정을 줄여라.

49년생 : 분명한 목표 없이 움직이면 힘을 낭비한다.

61년생 : 중요한 책임을 맡게 되니 준비를 철저히 하라.

73년생 : 기분이 가라앉더라도 긍정적인 생각을 가져라.

85년생 : 고집을 세우기보다 유연하게 대응해야 한다.

97년생 : 목표를 구체적으로 정하면 집중력이 높아진다.

호랑이

38년생 : 말과 행동을 신중히 해야 오해를 피할 수 있다.

50년생 : 적극적으로 구하고 노력하는 사람에게 기회가 온다.

62년생 : 소박하게 바라던 일이 이루어져 기쁨이 있다.

74년생 : 운의 흐름이 약하니 무리한 결정은 피하라.

86년생 : 새로운 사람을 만나 좋은 자극을 받는다.

98년생 : 먼저 다가가면 도움을 줄 수 있는 사람을 만난다.

토끼

39년생 : 여러 사람의 의견을 들어야 올바른 판단을 한다.

51년생 : 다른 사람의 조언을 귀담아들으면 실수가 줄어든다.

63년생 : 하는 일마다 기쁨과 보람이 넘치는 날이다.

75년생 : 강한 의지를 가지고 추진하면 성과를 얻는다.

87년생 : 가까운 사람에게서 반가운 소식이 들려온다.

99년생 : 혼자 판단하기보다 친구와 의견을 나누면 좋다.



40년생 : 마음이 잘 맞는 새로운 친구나 동료가 생긴다.

52년생 : 그동안 쌓아 온 실력을 마음껏 발휘하라.

64년생 : 새로운 사업이나 투자는 충분히 검토한 뒤 진행하라.

76년생 : 사소한 문제로 시비가 생기지 않도록 조심하라.

88년생 : 노력한 일에서 큰 수확과 보상을 얻는다.

00년생 : 자신의 능력을 보여줄 기회가 오니 자신감을 가져라.

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41년생 : 자신감이 떨어지더라도 스스로를 낮추지 마라.

53년생 : 몸과 마음의 피로를 풀기 위해 충분히 쉬어라.

65년생 : 자신의 판단을 믿고 계획한 일을 밀고 나가라.

77년생 : 허세나 과장은 신뢰와 재물을 잃게 할 수 있다.

89년생 : 다툼이 예상되는 자리는 가능한 한 피하라.

01년생 : 다른 사람에게 잘 보이려 하기보다 솔직하게 행동하라.



42년생 : 다른 사람의 경험과 조언을 귀담아들어라.

54년생 : 상대의 입장을 먼저 배려하면 관계가 좋아진다.

66년생 : 건강을 잘 지키면 걱정하던 일도 쉽게 풀린다.

78년생 : 귀인의 도움으로 추진하는 일이 순조롭게 진행된다.

90년생 : 놓친 기회에 연연하지 말고 다음을 준비하라.

02년생 : 한 번의 실패로 포기하지 않으면 더 좋은 기회가 온다.



43년생 : 몸이 불편하지 않도록 건강과 식사를 잘 챙겨라.

55년생 : 지나친 음주는 건강과 대인관계에 해가 된다.

67년생 : 불필요한 일을 벌여 문제를 키우지 마라.

79년생 : 지금은 서두르기보다 참고 기다리는 것이 좋다.

91년생 : 자신의 능력과 형편에 맞게 행동해야 한다.

03년생 : 친구의 일보다 자신의 목표에 집중하라.

원숭이

44년생 : 집안이나 가까운 사람에게 경사스러운 일이 생긴다.

56년생 : 생각과 행동을 자주 바꾸면 얻은 것도 잃을 수 있다.

68년생 : 주변 사람과의 관계를 세심하게 관리하라.

80년생 : 오래된 방식보다 새로운 방법을 받아들이는 것이 좋다.

92년생 : 친구나 동료의 도움이 큰 힘이 된다.

04년생 : 새로운 공부나 취미를 시작하면 활력을 얻는다.



45년생 : 재물과 명예가 함께 따라 만족스러운 하루다.

57년생 : 적극적으로 움직일수록 좋은 결과를 얻는다.

69년생 : 지나친 유흥과 소비는 생활의 균형을 무너뜨린다.

81년생 : 업무 능률이 오르고 실질적인 소득도 높아진다.

93년생 : 가까이 지내는 사람이 큰 도움을 준다.

05년생 : 친구와 함께하면 어려운 과제도 쉽게 해결된다.



46년생 : 좋은 사람과 만나 기쁨과 이야기를 나누는 날이다.

58년생 : 친구의 말을 그대로 믿지 말고 판단하라.

70년생 : 예상하지 못한 행운과 기회가 찾아온다.

82년생 : 운의 흐름이 좋아 계획한 일을 시작하기 좋다.

94년생 : 뜻대로 되지 않아도 무리하게 밀어붙이지 마라.

06년생 : 친구의 의견에 휩쓸리지 말고 자신의 판단을 가져라.

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47년생 : 넓은 마음으로 상대를 이해하면 갈등이 줄어든다.

59년생 : 지나친 욕심을 내려놓으면 마음이 편안해진다.

71년생 : 뜻밖의 사람에게서 반가운 소식이 들려온다.

83년생 : 자신의 의지를 믿고 계획한 일을 추진하라.

95년생 : 주변에 덕을 베풀면 좋은 일이 돌아온다.

07년생 : 친구에게 친절을 베풀면 관계가 더욱 좋아진다.
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