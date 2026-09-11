[김동완의 오늘의 운세] 2026년 9월 11일

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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 9월 11일

입력 2026-09-11 01:29
수정 2026-09-11 01:29
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36년생 : 넓은 마음으로 상대를 이해하면 관계가 편안해진다.

48년생 : 무리한 활동을 줄이고 충분한 안정을 취하라.

60년생 : 성과가 더디더라도 맡은 일을 꾸준히 이어가라.

72년생 : 계획을 구체적으로 세우면 시행착오가 줄어든다.

84년생 : 가까운 사람과 기쁨을 나누는 행복한 하루다.

96년생 : 작은 성취가 자신감을 높이고 새로운 기회를 부른다.



37년생 : 마음을 무겁게 하던 근심이 차츰 사라진다.

49년생 : 자신과 관계없는 일에 휘말리지 않도록 조심하라.

61년생 : 사소한 약속이라도 반드시 지켜 신뢰를 쌓아라.

73년생 : 욕심을 줄이고 현재 맡은 일에 충실하라.

85년생 : 근거 없는 소문에 흔들리지 말고 중심을 지켜라.

97년생 : 주변의 평가보다 자신의 목표에 집중하는 것이 좋다.

호랑이

38년생 : 결과를 재촉하지 말고 여유 있게 기다려라.

50년생 : 동업이나 공동투자는 조건을 충분히 살펴야 한다.

62년생 : 주변에 베푼 친절이 더 큰 도움으로 돌아온다.

74년생 : 부모님과 어른에게 안부를 전하면 마음이 편안하다.

86년생 : 긍정적인 마음가짐이 어려운 상황을 바꾸어준다.

98년생 : 자신을 믿고 꾸준히 노력하면 원하는 결과를 얻는다.

토끼

39년생 : 자신의 능력을 지나치게 믿지 말고 조언을 들어라.

51년생 : 무심코 한 말이 오해를 부를 수 있으니 신중하라.

63년생 : 소지품과 중요한 문서를 잘 챙겨야 한다.

75년생 : 소극적인 태도에서 벗어나 적극적으로 움직여라.

87년생 : 규칙적인 생활로 몸과 마음의 균형을 맞춰라.

99년생 : 의욕만 앞세우지 말고 실력을 차근히 쌓아라.



40년생 : 성실하게 노력한 사람이 끝내 좋은 결과를 얻는다.

52년생 : 기다리던 사람에게서 반가운 소식이 들려온다.

64년생 : 중요한 일은 여러 번 검토한 뒤 결정하라.

76년생 : 새로운 인연이 생겨 생활에 활력을 더한다.

88년생 : 늦은 외출보다 일찍 귀가해 휴식을 취하라.

00년생 : 새로운 만남에서 배울 점이 많으니 마음을 열어라.

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41년생 : 집안이 평안하고 가족과 함께 기쁨을 나눈다.

53년생 : 무리한 일정은 줄이고 건강관리에 힘써라.

65년생 : 추진하는 일이 순조롭게 풀려 만족을 얻는다.

77년생 : 고마운 사람의 도움으로 어려운 일을 해결한다.

89년생 : 자신감을 가지고 움직이면 원하는 대로 이루어진다.

01년생 : 적극적으로 행동하면 좋은 기회와 인연을 만난다.



42년생 : 남쪽에서 반가운 사람이나 기쁜 소식이 찾아온다.

54년생 : 생활에 여유가 생겨 만족스러운 하루를 보낸다.

66년생 : 지나친 음주와 유흥은 구설과 손실을 부른다.

78년생 : 말과 행동을 조심해야 불필요한 오해를 피한다.

90년생 : 어렵게 느껴졌던 일이 예상보다 쉽게 해결된다.

02년생 : 자신감을 가지고 도전하면 좋은 결과가 빠르게 나타난다.



43년생 : 상대에게 원망을 듣지 않도록 세심하게 배려하라.

55년생 : 뜻밖의 행운이 찾아와 마음이 즐거워진다.

67년생 : 욕심을 줄이고 자신의 형편에 맞게 행동하라.

79년생 : 맡은 일에 최선을 다하면 능력을 인정받는다.

91년생 : 어려운 시간이 지나고 반가운 결실이 찾아온다.

03년생 : 꾸준히 노력해 온 일에서 작은 성과를 얻는다.

원숭이

44년생 : 몸과 마음이 지쳤으니 충분한 휴식이 필요하다.

56년생 : 자신감이 떨어져도 스스로를 지나치게 낮추지 마라.

68년생 : 이동이나 외출을 해도 큰 어려움은 없다.

80년생 : 투자나 큰 지출은 다음 기회로 미루는 것이 좋다.

92년생 : 막혔던 앞길이 열리며 일이 순조롭게 진행된다.

04년생 : 자신감을 회복하면 새로운 가능성이 눈에 들어온다.



45년생 : 집안에 웃음과 행복이 가득한 하루다.

57년생 : 주변의 관심을 받으며 인기가 높아진다.

69년생 : 일이 꼬일 수 있으니 순서를 정해 처리하라.

81년생 : 일이 늦어지면 혼자 고민하지 말고 주변과 상의하라.

93년생 : 자신을 위한 공부와 건강관리에 투자하면 좋다.

05년생 : 새로운 기술이나 취미를 배우면 자신감이 높아진다.



46년생 : 모임이나 대화를 통해 필요한 해결책을 얻는다.

58년생 : 운의 변화가 심하니 중요한 결정은 신중히 하라.

70년생 : 일이 꼬여도 서두르지 말고 처음부터 다시 살펴라.

82년생 : 반가운 소식으로 마음이 기쁘고 편안해진다.

94년생 : 운의 흐름이 좋으니 자신 있게 행동해도 좋다.

06년생 : 친구들과 협력하면 어려운 일도 쉽게 풀린다.

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47년생 : 복잡한 생각을 내려놓고 몸과 마음을 편히 하라.

59년생 : 말실수로 곤란을 겪을 수 있으니 표현을 조심하라.

71년생 : 마음이 가라앉기 쉬우니 즐거운 일을 찾아라.

83년생 : 조급하게 움직이지 말고 차분하게 하루를 보내라.

95년생 : 어려움은 오래가지 않으니 희망을 잃지 마라.

07년생 : 걱정이 있더라도 가까운 사람과 나누면 쉽게 풀린다.
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