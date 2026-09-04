[김동완의 오늘의 운세] 2026년 9월 5일

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[김동완의 오늘의 운세] 2026년 9월 5일

입력 2026-09-04 03:43
수정 2026-09-04 03:43
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대




36년생 : 작은 노력이나 투자에서 뜻밖의 성과가 있다.

48년생 : 생활 습관과 몸가짐을 잘 관리하라.

60년생 : 사람을 지나치게 믿으면 손해를 볼 수 있다.

72년생 : 해야 할 일을 하나씩 꼼꼼히 확인하라.

84년생 : 새로운 장소나 분야에서 기회를 찾는다.

96년생 : 낯선 일에 도전하면 좋은 경험을 얻게 된다.



37년생 : 시비가 생길 수 있으니 말을 아껴라.

49년생 : 노력에 비해 소득이 적어도 낙심하지 마라.

61년생 : 불필요한 외출은 줄이고 안정을 취하라.

73년생 : 맡은 일을 차분하게 처리하면 인정받는다.

85년생 : 위험하거나 불확실한 일은 피하는 것이 좋다.

97년생 : 친구의 제안은 조건을 확인한 뒤 결정하라.

호랑이

38년생 : 주변 사람들과 관계가 원만하게 이어진다.

50년생 : 계획이 어긋나도 새로운 방법을 찾을 수 있다.

62년생 : 무리하게 밀어붙이면 손실이 생길 수 있다.

74년생 : 변화나 이동은 다음 기회로 미루어라.

86년생 : 마음을 안정시키면 올바른 판단이 가능하다.

98년생 : 결과를 재촉하지 말고 준비를 더 충실히 하라.

토끼

39년생 : 넓은 마음으로 바라보면 운의 길이 열린다.

51년생 : 장기적인 투자나 큰 지출은 신중하게 하라.

63년생 : 걱정을 혼자 품지 말고 주변과 상의하라.

75년생 : 귀인의 도움으로 어려운 일을 해결한다.

87년생 : 좋은 기회가 왔을 때 망설이지 말고 잡아라.

99년생 : 자신감을 갖고 지원하거나 도전해도 좋다.



40년생 : 마음을 차분히 하고 휴식을 충분히 취하라.

52년생 : 배우자나 가족에게 관심과 시간을 나누어라.

64년생 : 반가운 소식과 좋은 일이 이어지는 날이다.

76년생 : 처음에는 힘들어도 시간이 지날수록 좋아진다.

88년생 : 차분하게 처리하면 좋은 결과가 따라온다.

00년생 : 시작이 늦어도 꾸준히 하면 충분히 따라잡는다.

DATA INSIGHT
띠별 운세를 넘어, 데이터로 분석하는 맞춤형 운명 리포트
THE NEXT : AI 알고리즘이 당신의 고유한 만세력과 별자리 궤도를 정밀 교차 분석합니다.


41년생 : 답답했던 상황에 희망적인 변화가 생긴다.

53년생 : 바쁘게 움직인 만큼 실질적인 소득이 따른다.

65년생 : 부족한 부분을 배우고 보완해야 발전한다.

77년생 : 시험이나 경쟁에서 실력을 발휘하기 좋은 날이다.

89년생 : 서두르지 말고 적절한 기회를 기다려라.

01년생 : 공부나 자격 준비에서 좋은 성과를 기대할 수 있다.



42년생 : 산만한 생각을 정리하고 한 가지에 집중하라.

54년생 : 좋은 기회가 왔을 때 바로 움직여야 한다.

66년생 : 때를 기다리며 준비하면 실수가 없다.

78년생 : 여러 방향에서 도움과 행운이 찾아온다.

90년생 : 무리한 행동이나 과도한 운동은 피하라.

02년생 : 자신에게 주어진 역할을 성실하게 수행하라.



43년생 : 웃음과 즐거움이 끊이지 않는 하루다.

55년생 : 가족이나 친구와 기쁨을 나눌 일이 생긴다.

67년생 : 어려운 일이 오히려 좋은 기회로 바뀐다.

79년생 : 방심하면 큰 실수가 생기니 끝까지 확인하라.

91년생 : 기본적인 예의와 약속을 잘 지켜야 한다.

03년생 : 밝은 태도가 좋은 친구와 기회를 불러온다.

원숭이

44년생 : 지나친 욕심을 줄이면 마음이 편안해진다.

56년생 : 재물의 흐름이 좋아지고 생활에 여유가 생긴다.

68년생 : 새로운 만남이 좋은 기회로 이어질 수 있다.

80년생 : 판단을 서두르지 말고 사실을 확인하라.

92년생 : 의욕을 가지고 추진하면 성과를 얻는다.

04년생 : 새로운 활동에 참여하면 능력을 발견하게 된다.



45년생 : 복잡한 감정을 다스리고 편안함을 찾아라.

57년생 : 명예운과 재물운이 함께 좋아지는 날이다.

69년생 : 긍정적인 생각이 좋은 결과를 만들어낸다.

81년생 : 혼자 해결하기 어렵다면 주변의 힘을 빌려라.

93년생 : 몸과 마음이 지치기 쉬우니 충분히 쉬어라.

05년생 : 도움을 요청하는 것을 부끄러워하지 마라.



46년생 : 이동이나 외출에서 좋은 일이 생길 수 있다.

58년생 : 감당하기 어려운 계획은 무리하게 추진하지 마라.

70년생 : 오랫동안 해결되지 않던 일이 풀린다.

82년생 : 운의 흐름이 좋아 자신 있게 움직여도 좋다.

94년생 : 잠시 손실이 있어도 곧 회복할 기회가 온다.

06년생 : 실수해도 포기하지 말고 다시 도전하라.

돼지

47년생 : 좋지 않은 소문에 휘말리지 않도록 처신하라.

59년생 : 무리하지 말고 건강과 컨디션을 챙겨라.

71년생 : 능력과 노력을 인정받아 좋은 평가를 받는다.

83년생 : 상대의 의견을 존중하면 관계가 더욱 돈독해진다.

95년생 : 중간에 포기하지 말고 끝까지 밀고 나가라.

07년생 : 꾸준히 노력하면 원하는 결과에 가까워진다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로