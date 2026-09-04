[김동완의 오늘의 운세] 2026년 9월 5일

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36년생 : 작은 노력이나 투자에서 뜻밖의 성과가 있다.48년생 : 생활 습관과 몸가짐을 잘 관리하라.60년생 : 사람을 지나치게 믿으면 손해를 볼 수 있다.72년생 : 해야 할 일을 하나씩 꼼꼼히 확인하라.84년생 : 새로운 장소나 분야에서 기회를 찾는다.96년생 : 낯선 일에 도전하면 좋은 경험을 얻게 된다.37년생 : 시비가 생길 수 있으니 말을 아껴라.49년생 : 노력에 비해 소득이 적어도 낙심하지 마라.61년생 : 불필요한 외출은 줄이고 안정을 취하라.73년생 : 맡은 일을 차분하게 처리하면 인정받는다.85년생 : 위험하거나 불확실한 일은 피하는 것이 좋다.97년생 : 친구의 제안은 조건을 확인한 뒤 결정하라.호랑이38년생 : 주변 사람들과 관계가 원만하게 이어진다.50년생 : 계획이 어긋나도 새로운 방법을 찾을 수 있다.62년생 : 무리하게 밀어붙이면 손실이 생길 수 있다.74년생 : 변화나 이동은 다음 기회로 미루어라.86년생 : 마음을 안정시키면 올바른 판단이 가능하다.98년생 : 결과를 재촉하지 말고 준비를 더 충실히 하라.토끼39년생 : 넓은 마음으로 바라보면 운의 길이 열린다.51년생 : 장기적인 투자나 큰 지출은 신중하게 하라.63년생 : 걱정을 혼자 품지 말고 주변과 상의하라.75년생 : 귀인의 도움으로 어려운 일을 해결한다.87년생 : 좋은 기회가 왔을 때 망설이지 말고 잡아라.99년생 : 자신감을 갖고 지원하거나 도전해도 좋다.40년생 : 마음을 차분히 하고 휴식을 충분히 취하라.52년생 : 배우자나 가족에게 관심과 시간을 나누어라.64년생 : 반가운 소식과 좋은 일이 이어지는 날이다.76년생 : 처음에는 힘들어도 시간이 지날수록 좋아진다.88년생 : 차분하게 처리하면 좋은 결과가 따라온다.00년생 : 시작이 늦어도 꾸준히 하면 충분히 따라잡는다.41년생 : 답답했던 상황에 희망적인 변화가 생긴다.53년생 : 바쁘게 움직인 만큼 실질적인 소득이 따른다.65년생 : 부족한 부분을 배우고 보완해야 발전한다.77년생 : 시험이나 경쟁에서 실력을 발휘하기 좋은 날이다.89년생 : 서두르지 말고 적절한 기회를 기다려라.01년생 : 공부나 자격 준비에서 좋은 성과를 기대할 수 있다.42년생 : 산만한 생각을 정리하고 한 가지에 집중하라.54년생 : 좋은 기회가 왔을 때 바로 움직여야 한다.66년생 : 때를 기다리며 준비하면 실수가 없다.78년생 : 여러 방향에서 도움과 행운이 찾아온다.90년생 : 무리한 행동이나 과도한 운동은 피하라.02년생 : 자신에게 주어진 역할을 성실하게 수행하라.43년생 : 웃음과 즐거움이 끊이지 않는 하루다.55년생 : 가족이나 친구와 기쁨을 나눌 일이 생긴다.67년생 : 어려운 일이 오히려 좋은 기회로 바뀐다.79년생 : 방심하면 큰 실수가 생기니 끝까지 확인하라.91년생 : 기본적인 예의와 약속을 잘 지켜야 한다.03년생 : 밝은 태도가 좋은 친구와 기회를 불러온다.원숭이44년생 : 지나친 욕심을 줄이면 마음이 편안해진다.56년생 : 재물의 흐름이 좋아지고 생활에 여유가 생긴다.68년생 : 새로운 만남이 좋은 기회로 이어질 수 있다.80년생 : 판단을 서두르지 말고 사실을 확인하라.92년생 : 의욕을 가지고 추진하면 성과를 얻는다.04년생 : 새로운 활동에 참여하면 능력을 발견하게 된다.45년생 : 복잡한 감정을 다스리고 편안함을 찾아라.57년생 : 명예운과 재물운이 함께 좋아지는 날이다.69년생 : 긍정적인 생각이 좋은 결과를 만들어낸다.81년생 : 혼자 해결하기 어렵다면 주변의 힘을 빌려라.93년생 : 몸과 마음이 지치기 쉬우니 충분히 쉬어라.05년생 : 도움을 요청하는 것을 부끄러워하지 마라.46년생 : 이동이나 외출에서 좋은 일이 생길 수 있다.58년생 : 감당하기 어려운 계획은 무리하게 추진하지 마라.70년생 : 오랫동안 해결되지 않던 일이 풀린다.82년생 : 운의 흐름이 좋아 자신 있게 움직여도 좋다.94년생 : 잠시 손실이 있어도 곧 회복할 기회가 온다.06년생 : 실수해도 포기하지 말고 다시 도전하라.돼지47년생 : 좋지 않은 소문에 휘말리지 않도록 처신하라.59년생 : 무리하지 말고 건강과 컨디션을 챙겨라.71년생 : 능력과 노력을 인정받아 좋은 평가를 받는다.83년생 : 상대의 의견을 존중하면 관계가 더욱 돈독해진다.95년생 : 중간에 포기하지 말고 끝까지 밀고 나가라.07년생 : 꾸준히 노력하면 원하는 결과에 가까워진다.