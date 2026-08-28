[김동완의 오늘의 운세] 2026년 8월 30일

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36년생 : 재물을 잘 지켜야 한다.48년생 : 개인적으로 축하받을 일이 생긴다.60년생 : 경쟁을 피하고 대인관계에 힘써라.72년생 : 곧 좋은 운이 들어온다.84년생 : 마음을 너그럽게 가져라.96년생 : 여유로운 태도가 좋은 인상을 준다.37년생 : 기쁜 소식이 들려오겠다.49년생 : 작지만 소득이 생긴다.61년생 : 신수가 좋으니 행운이 따른다.73년생 : 형편이 차츰 풀리겠다.85년생 : 자중하고 분수를 지키면 크게 길하다.97년생 : 욕심을 줄이면 좋은 흐름이 온다.호랑이38년생 : 근심이 사라지고 기쁨이 찾아온다.50년생 : 막혔던 일이 서서히 풀린다.62년생 : 적극적으로 일을 추진하라.74년생 : 운이 열려 이득이 많이 생긴다.86년생 : 울적한 기분은 털어버려라.98년생 : 마음을 밝게 가지면 행운이 따른다.토끼39년생 : 사람을 함부로 믿지 마라.51년생 : 서쪽에서 재물운이 보인다.63년생 : 힘들수록 용기를 내야 한다.75년생 : 노력의 대가를 반드시 얻는다.87년생 : 일이 잘 풀려 기쁨이 넘친다.99년생 : 끝까지 노력하면 보람이 있다.40년생 : 마음에 번민이 생길 수 있다.52년생 : 문서 때문에 이익이 생길 듯하다.64년생 : 노력과 투자를 아끼지 마라.76년생 : 행운과 이익이 많이 발생한다.88년생 : 열심히 일을 추진해 나가라.00년생 : 성실하게 밀고 가면 성과가 있다.41년생 : 다른 사람의 의견에 귀를 기울여라.53년생 : 자기 자리를 잘 지켜라.65년생 : 들뜨지 말고 자중하라.77년생 : 하는 일이 상승세를 탄다.89년생 : 소리 소문 없이 행운이 들어온다.01년생 : 조용히 준비한 일이 빛을 본다.42년생 : 무리하다가 건강을 해칠 수 있다.54년생 : 새로운 일을 도모해도 좋다.66년생 : 행운이 따르는 하루다.78년생 : 물러나서 지키는 것이 유리하다.90년생 : 북동쪽에서 행운이 있다.02년생 : 차분히 기다리면 좋은 기회가 온다.43년생 : 행복한 기운이 가득하다.55년생 : 너무 큰 목표는 세우지 마라.67년생 : 재물운이 좋은 날이다.79년생 : 침착하게 행동해야 한다.91년생 : 뜻밖의 행운을 기대해도 좋다.03년생 : 작은 기대가 기쁨으로 이어진다.원숭이44년생 : 독선으로 괴로움이 생길 수 있다.56년생 : 오늘은 횡재수가 있겠다.68년생 : 과격하게 나가면 망신수가 있다.80년생 : 노력하면 좋은 결과가 있다.92년생 : 학업이나 배움에 충실하라.04년생 : 공부한 만큼 좋은 성과가 따른다.45년생 : 마음의 부담이 사라진다.57년생 : 인간관계에 기쁨이 있는 날.69년생 : 상대의 의견을 존중해야 한다.81년생 : 경제적인 어려움이 따를 수 있다.93년생 : 새로운 전개가 시작된다.05년생 : 새로운 흐름에 잘 적응하라.46년생 : 안정이 최우선이다.58년생 : 건강관리에 신경 써야 한다.70년생 : 긴장만 풀리면 만사가 형통하다.82년생 : 방심하다 일을 망칠 수 있다.94년생 : 망설이다 후회할 수 있다.06년생 : 결정을 미루지 말고 차분히 판단하라.돼지47년생 : 마음을 나누는 것이 좋다.59년생 : 가정 안에 근심이 생길 수 있다.71년생 : 작은 일도 가볍게 보지 마라.83년생 : 새로운 교제는 피하는 것이 좋다.95년생 : 돈을 빌리면 나중에 어려워진다.07년생 : 금전 약속은 신중히 해야 한다.