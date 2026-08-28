[김동완의 오늘의 운세] 2026년 8월 29일

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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 8월 29일

입력 2026-08-28 01:40
수정 2026-08-28 01:40
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36년생 : 될 수 있으면 충돌을 피하라.

48년생 : 약속이 미뤄질 수 있다.

60년생 : 타인과의 동업은 신중히 하라.

72년생 : 성공이 눈앞에 있으니 확실히 행동하라.

84년생 : 말보다 성실함이 크게 길하다.

96년생 : 행동으로 보여주면 인정받는다.



37년생 : 집안이 화목하고 행운이 있다.

49년생 : 신규 거래는 주의해야 한다.

61년생 : 좋은 기회가 들어온다.

73년생 : 노력한 만큼 결실이 있다.

85년생 : 자만심은 삼가는 것이 좋다.

97년생 : 겸손하게 움직이면 기회가 커진다.

호랑이

38년생 : 도난에 주의해야 한다.

50년생 : 좋은 출발이 있겠다.

62년생 : 내일을 기다리는 것이 좋다.

74년생 : 행운이 따르는 즐거운 하루.

86년생 : 일찍 귀가하는 것이 좋다.

98년생 : 무리한 약속보다 휴식이 필요하다.

토끼

39년생 : 매사가 뜻한 대로 풀리겠다.

51년생 : 신수가 왕성하고 운수가 트인다.

63년생 : 어려움 없이 순조롭게 지나간다.

75년생 : 돌발 사고를 주의하면 기쁨이 있다.

87년생 : 운세는 강하나 재물운은 약하다.

99년생 : 돈보다 안정에 신경 써야 한다.



40년생 : 가족 간의 화합을 도모하라.

52년생 : 편안한 마음으로 기다려라.

64년생 : 과감한 결단이 필요하다.

76년생 : 여행할 때 사고를 조심하라.

88년생 : 여러 사람 앞에서는 언행을 주의하라.

00년생 : 말 한마디가 오해를 부를 수 있다.

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41년생 : 서두르지 않는 것이 좋다.

53년생 : 커다란 행운이 있겠다.

65년생 : 유혹에 빠지면 금전 손실이 크다.

77년생 : 오늘 하루는 즐겁게 지나간다.

89년생 : 가까운 사람에게 구설수를 조심하라.

01년생 : 친할수록 말조심해야 한다.



42년생 : 심신이 피곤하지만 내일은 밝다.

54년생 : 단순하게 생각하다 실패할 수 있다.

66년생 : 적극적인 자세가 필요하다.

78년생 : 행운이 가까이 손짓한다.

90년생 : 잃는 것도 있지만 얻는 것도 있다.

02년생 : 실수 속에서도 배울 것이 있다.



43년생 : 이동운은 별로 좋지 않다.

55년생 : 좋은 기회를 놓치지 마라.

67년생 : 현상 유지가 상책이다.

79년생 : 장애물이 거칠게 다가올 수 있다.

91년생 : 늦게나마 어려움이 해소된다.

03년생 : 시간이 지나면 막힘이 풀린다.

원숭이

44년생 : 안정을 취하는 것이 좋겠다.

56년생 : 친구의 유혹에 넘어가지 마라.

68년생 : 큰일은 꿈꾸지 않는 것이 좋다.

80년생 : 뜻하지 않은 금전 소득이 있겠다.

92년생 : 잘못을 꾀하다 위축되기 쉽다.

04년생 : 정직하게 움직이면 손해가 없다.



45년생 : 주변 사람에게 인정을 베풀어라.

57년생 : 대인관계에 신경 써야 한다.

69년생 : 기다리기보다 움직이는 것이 좋다.

81년생 : 귀인의 도움으로 문제가 해결된다.

93년생 : 계약에 관한 일은 지연될 수 있다.

05년생 : 약속과 서류는 꼼꼼히 확인하라.



46년생 : 선심을 쓰면 얻는 것이 크다.

58년생 : 일찍 귀가하는 것이 좋다.

70년생 : 부부 애정을 확인하라.

82년생 : 진실한 마음으로 모든 일에 임하라.

94년생 : 모든 것은 마음먹기에 달려 있다.

06년생 : 긍정적인 생각이 좋은 결과를 부른다.

돼지

47년생 : 만사가 형통하게 풀린다.

59년생 : 서서히 귀한 운이 다가온다.

71년생 : 양보의 미덕을 보여라.

83년생 : 참고 견디면 웃는 날이 온다.

95년생 : 실속이 있으니 좋은 하루.

07년생 : 작은 성과가 큰 기쁨이 된다.
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