[김동완의 오늘의 운세] 2026년 8월 28일

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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 8월 28일

입력 2026-08-28 01:40
수정 2026-08-28 01:40
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36년생 : 건강관리에 힘써야 한다.

48년생 : 운이 점차 좋아지겠다.

60년생 : 자신의 뜻을 펴기 어려울 수 있다.

72년생 : 매사가 뜻한 대로 풀리겠다.

84년생 : 노력하는 사람이 승리한다.

96년생 : 꾸준히 밀고 가면 좋은 결과가 있다.



37년생 : 모든 것은 마음먹기에 달려 있다.

49년생 : 과도하게 이동하면 큰 손실이 따른다.

61년생 : 대인관계를 잘못하면 큰 낭패가 있다.

73년생 : 신수가 왕성하고 운수가 트인다.

85년생 : 포기하지 말고 밀고 나가라.

97년생 : 자신 있게 나아가면 길이 열린다.

호랑이

38년생 : 남의 일에 지나치게 간섭하지 마라.

50년생 : 새로운 길을 모색하는 것이 좋다.

62년생 : 서북쪽에서 행운이 있다.

74년생 : 오늘은 행운이 따르는 날이다.

86년생 : 자세히 검토한 뒤 일을 추진하라.

98년생 : 꼼꼼히 확인하면 실수를 막는다.

토끼

39년생 : 가까이 지내는 사람의 도움이 있겠다.

51년생 : 재물운이 좋아진다.

63년생 : 고생 끝에 낙이 찾아온다.

75년생 : 차분히 일을 풀어나가라.

87년생 : 현상 유지가 최선이다.

99년생 : 무리한 변화보다 안정이 좋다.



40년생 : 기분이 즐겁고 만족한 하루다.

52년생 : 거래 관계는 신중히 해야 한다.

64년생 : 관재와 구설을 주의하라.

76년생 : 너무 큰일을 꿈꾸지 마라.

88년생 : 지난 일에 얽매이면 손실이 크다.

00년생 : 과거보다 현재에 집중해야 한다.

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41년생 : 생활의 리듬을 잘 살려라.

53년생 : 하는 일마다 행운이 따른다.

65년생 : 소득이 좋아져 주머니가 두둑해진다.

77년생 : 성공이 눈앞에 있다.

89년생 : 행동에 주의해야 한다.

01년생 : 신중하게 움직이면 성과가 있다.



42년생 : 만사가 형통한 하루다.

54년생 : 사람을 사귈 때 마음을 활짝 열어라.

66년생 : 적응하는 태도가 행운을 부른다.

78년생 : 대인관계를 중시해야 한다.

90년생 : 적극적으로 일을 추진해야 한다.

02년생 : 먼저 다가가면 좋은 반응이 있다.



43년생 : 남이 어려울 때 베풀어라.

55년생 : 한꺼번에 큰 것을 노리지 마라.

67년생 : 모든 일이 쉽게 이루어진다.

79년생 : 소득은 적어도 희망은 있다.

91년생 : 운세가 차츰 호전된다.

03년생 : 조금씩 나아지는 흐름이다.

원숭이

44년생 : 기다리던 사람에게서 소식이 온다.

56년생 : 남의 말에 지나치게 귀 기울이지 마라.

68년생 : 희망이 있는 삶이다.

80년생 : 오곡이 풍성하니 기쁘고 즐겁다.

92년생 : 학업이나 배움에 충실한 것이 좋다.

04년생 : 공부와 자기계발에 힘써라.



45년생 : 매사가 뜻한 대로 풀린다.

57년생 : 쉽게 풀리니 걱정하지 마라.

69년생 : 저녁 약속이 미뤄질 수 있다.

81년생 : 만사가 형통한 즐거운 하루.

93년생 : 모든 일이 뜻대로 이루어진다.

05년생 : 좋은 흐름 속에서 자신감을 가져라.



46년생 : 지나친 기대는 하지 마라.

58년생 : 약속만 지킨다면 행운이 따른다.

70년생 : 고생 끝에 낙이 온다.

82년생 : 남쪽에서 기쁜 일이 있다.

94년생 : 서로의 이해가 필요하다.

06년생 : 상대 입장을 생각하면 일이 풀린다.

돼지

47년생 : 가족이 힘을 합쳐 행운을 부른다.

59년생 : 재물운이 좋아 소득이 많다.

71년생 : 자신의 힘을 충분히 발휘하라.

83년생 : 하는 일이 잘 풀린다.

95년생 : 가까운 사람의 도움을 받겠다.

07년생 : 주변의 협조로 어려움이 풀린다.
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