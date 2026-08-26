[김동완의 오늘의 운세] 2026년 8월 26일

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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 8월 26일

입력 2026-08-26 03:02
수정 2026-08-26 03:02
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36년생 : 걱정거리가 차츰 해소된다.

48년생 : 변화를 주면 좋은 흐름이 따른다.

60년생 : 동쪽으로 가면 행운이 있다.

72년생 : 하루 종일 기분 좋은 일이 많겠다.

84년생 : 금전 지출을 조심해야 한다.

96년생 : 돈 관리에 신중하면 손실을 막는다.



37년생 : 자녀나 아랫사람으로 기쁜 일이 생긴다.

49년생 : 재물운이 크게 살아나는 날.

61년생 : 가까운 사람을 만나 마음을 나눈다.

73년생 : 건강을 위해 가볍게 운동하라.

85년생 : 분주하지만 얻는 것도 있는 하루.

97년생 : 바쁘게 움직일수록 좋은 기회가 온다.

호랑이

38년생 : 가급적 이동은 삼가는 것이 좋다.

50년생 : 수입이 늘어 마음이 든든하다.

62년생 : 기회를 잡지 못해 애태울 수 있다.

74년생 : 서로 협조하면 운수가 크게 열린다.

86년생 : 여행은 삼가는 것이 좋다.

98년생 : 무리한 이동보다 안정이 우선이다.

토끼

39년생 : 사람을 너무 쉽게 믿지 마라.

51년생 : 한 발 양보하면 일이 편해진다.

63년생 : 즐겁고 만족스러운 하루가 된다.

75년생 : 재물 소득이 따르겠다.

87년생 : 무리하지만 않으면 성공한다.

99년생 : 욕심을 줄이면 좋은 결과가 있다.



40년생 : 바라던 소망이 이루어진다.

52년생 : 행동은 신중하게 해야 한다.

64년생 : 길운이 찾아드니 기쁜 하루.

76년생 : 윗사람에게 인정받겠다.

88년생 : 서로 힘을 합쳐 일을 처리하라.

00년생 : 협력하면 기대 이상의 성과가 있다.

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41년생 : 고통은 서서히 물러간다.

53년생 : 최선을 다하면 큰 소득이 있겠다.

65년생 : 뜻대로 좋은 열매를 맺는다.

77년생 : 일 추진은 잠시 미루는 것이 좋다.

89년생 : 친구를 너무 믿지 마라.

01년생 : 가까운 사이일수록 신중하게 대하라.



42년생 : 멀리 이동하는 것은 삼가라.

54년생 : 바라던 일이 이루어진다.

66년생 : 운동으로 건강을 유지하는 것이 좋다.

78년생 : 당황해서 움직이면 일이 꼬일 수 있다.

90년생 : 중요한 일은 미루는 것이 좋겠다.

02년생 : 성급한 결정은 피하는 것이 좋다.



43년생 : 건강에 이상이 있을 수 있으니 주의하라.

55년생 : 기쁜 일이 생기겠다.

67년생 : 주변 사람에게 마음을 써라.

79년생 : 무슨 일이든 사전에 잘 살펴라.

91년생 : 발상의 전환이 필요한 때다.

03년생 : 생각을 바꾸면 새로운 길이 보인다.

원숭이

44년생 : 건강관리에 힘써야 한다.

56년생 : 외출은 삼가고 근신하는 것이 좋다.

68년생 : 의기양양하다가 망신수가 생길 수 있다.

80년생 : 자기 주관을 확실히 하라.

92년생 : 좋은 때를 기다려야 한다.

04년생 : 서두르지 않으면 기회가 온다.



45년생 : 너무 서두르지 마라.

57년생 : 부드러운 자세가 유리하다.

69년생 : 분위기에 너무 들뜨지 마라.

81년생 : 주변의 도움으로 일이 잘 진행된다.

93년생 : 시비가 생겨 걱정이 많을 수 있다.

05년생 : 말과 행동을 조심하면 문제를 피한다.



46년생 : 부주의로 잃는 것이 많을 수 있다.

58년생 : 분수를 지키면 별일 없다.

70년생 : 공공장소는 되도록 피하는 것이 좋다.

82년생 : 작은 것을 주고 큰 것을 얻는다.

94년생 : 한곳에 머무르는 것이 좋다.

06년생 : 무리한 이동보다 안정이 유리하다.

돼지

47년생 : 컨디션 유지에 힘써야 한다.

59년생 : 막혔던 일이 해결된다.

71년생 : 자산을 늘릴 기회를 살펴라.

83년생 : 대인관계에 힘써야 한다.

95년생 : 오해가 풀리고 기쁜 일이 있다.

07년생 : 관계가 좋아지며 마음이 편해진다.
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