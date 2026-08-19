[김동완의 오늘의 운세] 2026년 8월 19일

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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 8월 19일

입력 2026-08-19 00:52
수정 2026-08-19 00:52
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36년생 : 분주한 하루가 되겠다.

48년생 : 한 번 한 일은 다시 반복하지 마라.

60년생 : 나태해지기 쉬우니 힘껏 노력하라.

72년생 : 이익은 있으나 노력이 필요하다.

84년생 : 일을 함부로 벌이지 마라.

96년생 : 욕심을 줄이고 맡은 일에 집중하라.



37년생 : 문서 관계에 주의해야 한다.

49년생 : 오해하기 쉬우니 화합에 힘써라.

61년생 : 윗사람의 의견을 존중하라.

73년생 : 생각지 못한 기쁨이 있다.

85년생 : 일이 순조롭게 풀려나간다.

97년생 : 주변 조언을 따르면 좋은 결과가 있다.

호랑이

38년생 : 재물이 다소 줄어들 수 있다.

50년생 : 우정에 금이 가기 쉬우니 조심하라.

62년생 : 자신을 낮추는 것이 유리하다.

74년생 : 어렵던 일이 사라지고 밝은 기운이 온다.

86년생 : 인정받지 못해도 참고 기다려라.

98년생 : 서운해도 감정을 앞세우지 마라.

토끼

39년생 : 시비가 우려되니 조심하라.

51년생 : 내 가정은 스스로 지켜라.

63년생 : 욕심이 더 큰 욕심을 부른다.

75년생 : 융통성을 발휘해야 한다.

87년생 : 대인관계에 신중하라.

99년생 : 가까운 사람과도 예의를 지켜라.



40년생 : 가정이 안정되고 화기애애하다.

52년생 : 남에게 잘못을 떠넘기지 마라.

64년생 : 가까운 사람의 도움을 받겠다.

76년생 : 가는 곳마다 막힘이 클 수 있다.

88년생 : 진실성 있게 사람을 대하라.

00년생 : 솔직한 태도가 오해를 줄인다.

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41년생 : 재물과 명예가 함께 따른다.

53년생 : 목소리를 낮추고 차분히 말하라.

65년생 : 무난하게 흘러가는 하루.

77년생 : 자신감으로 밀고 나가면 일이 해결된다.

89년생 : 건강보다 소중한 것은 없다.

01년생 : 몸을 먼저 챙기면 운도 좋아진다.



42년생 : 사람이 많이 모인 곳은 피하라.

54년생 : 매사에 여유를 가져라.

66년생 : 본분을 태만히 하지 마라.

78년생 : 모든 일이 수월해지고 행운이 온다.

90년생 : 일에 박차를 가해야 한다.

02년생 : 집중해서 움직이면 성과가 빠르다.



43년생 : 작은 것에 만족하는 것이 좋다.

55년생 : 욕심이 지나치면 어려움이 따른다.

67년생 : 복은 있으나 이기심은 버려라.

79년생 : 좋은 결과가 찾아오겠다.

91년생 : 무리한 전진은 실패를 부른다.

03년생 : 한 걸음씩 나아가야 길하다.

원숭이

44년생 : 받기보다 도와주는 마음을 가져라.

56년생 : 실패를 너무 원망하지 마라.

68년생 : 방심하다가 큰 낭패를 볼 수 있다.

80년생 : 허세를 버리고 진실하게 행동하라.

92년생 : 남의 말을 함부로 하지 마라.

04년생 : 말실수만 조심하면 무난하다.



45년생 : 마음을 비우는 것이 상책이다.

57년생 : 이동은 되도록 삼가는 것이 좋다.

69년생 : 큰 행운이 따르는 날.

81년생 : 이사는 좋지 않으니 미루어라.

93년생 : 몸과 마음을 깨끗이 하라.

05년생 : 흐트러진 마음을 정리하면 길하다.



46년생 : 어려운 사람을 도와주어라.

58년생 : 소신대로 행동하면 길하다.

70년생 : 동업은 결과가 좋지 않을 수 있다.

82년생 : 일의 매듭을 확실히 지어라.

94년생 : 겸손하면 재물이 들어온다.

06년생 : 낮은 자세가 좋은 기회를 만든다.

돼지

47년생 : 재물을 구하려다 망신을 당할 수 있다.

59년생 : 마음먹은 대로 이루어진다.

71년생 : 행동을 신중히 해야 한다.

83년생 : 그동안 노력한 만큼 성과가 있다.

95년생 : 목표를 높게 세우면 달성이 어렵다.

07년생 : 현실적인 목표를 세우는 것이 좋다.
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